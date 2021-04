Srovnání: Co nám přinese HBO Max a jak se liší od HBO Go?

V druhé polovině letošního roku do Česka a na Slovensko dorazí HBO Max a nahradí službu HBO Go. To je zatím jediná oficiální informace, kterou víme. Přesnou cenu, datum nebo skladbu katalogu neznáme, ale spoustu novinek přinese už to, že Max běží na jiné technologické platformě.

HBO Max je zatím dostupné jen v USA a v červnu se podívá do Latinské Ameriky. Než zamíří k nám, služba už by mohla nabídnout i druhý slibovaný tarif. Základní služba stojí 15 dolarů (320 Kč bez DPH), avšak WarnerMedia chystá i levnější tarif doplněný o reklamu. Go u nás stojí 159 Kč a je velmi pravděpodobné, že po upgradu na Max si diváci připlatí. Proto by se někomu mohl hodit i tarif s reklamou.

Za jednu cenu bude možné spustit až tři souběžné streamy (u Go jen dva) a co je hlavní, Max již konečně nabízí uživatelské profily (až pět), takže pokud s někým sdílíte účet, každý bude mít vlastní historii sledování, doporučování na míru apod.

Max také slibuje vyšší technickou kvalitu. Vybrané tituly (většinou jen nové filmy) nabídnou rozlišení 4K s HDR a k tomu zvuk ve formátu Dolby Atmos. Provozovatelé také doporučují, že ideální připojení pro plnou kvalitu by mělo mít 50 Mb/s. HBO Go streamuje nanejvýš v 1080p, bez HDR a s datovým tokem, který často ukazuje své limity.

Diváci se také mohou těšit na vyšší komfort při sledování. Max totiž umožňuje stejně jako Netflix přeskakovat úvodní znělky nebo rekapitulace v seriálech. Do obrazu nevkládá vodoznak s logem HBO jako Go a uživatelé si mohou lépe nastavit titulky. Kromě třech velikostí (to umí i Go) je možné ovlivnit také jejich barvu, pozadí nebo použitý font.

HBO Go HBO Max tarif / cena 1 / 159 Kč 2 / ? rozlišení 1080p 2160p HDR ne HDR10, Dolby Vision zvuk Dolby Digital 5.1 Dolby Atmos 7.1.4 počet profilů 1 5 počet souběžných streamů 2 3 funkce Skip intro ne ano vodoznak ve videu ano ne nastavení titulků velikost velikost, barva, pozadí, písmo platformy web, Chromecast, AirPlay, Android, iOS, Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, PS3, PS4 web, Chromecast, AirPlay, Android, iOS, Android TV, Apple TV, Fire TV, Samsung Smart TV, Roku TV, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X

Jeden bonus by se měl týkat také obsahu. Katalog sice bude pevně svázán licencemi, které se v různých zemích liší, avšak některé exkluzivní tituly produkované přímo WarnerMedia jsou pouze na Maxu (nově například Mortal Kombat), ale nikoliv na Go.