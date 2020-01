Star Trek: Picard – jak vypadá nový seriál ze světa Star Treku a kde jej sledovat

Po dvaceti letech se Patrick Stewart vrací ve své ikonické roli Jean-Luc Picarda, kapitána vesmírné lodi Enterprise. Dvacet let přitom uběhlo i v životě této postavy. Picard, nyní již bývalý admirál, tráví zbytek života v ústraní na své vinici a jeho denním společníkem je jen pitbull pojmenovaný Number One. Jednoho dne ale jeho klid naruší příchod mladé ženy s obdivuhodnými schopnostmi, po které někdo tajemný pátrá.

Návrat staré gardy

Nový Star Trek: Picard hraje na nostalgickou vlnu fanoušků původní série Star Trek: The Next Generation (TNG). Vrací se mnoho původních herců a to včetně Brenta Spinera v roli androida Data, byť v posledním filmu Star Trek: Nemesis Data zemřel. Podle traileru se vrátí i Jeri Ryan jako Seven od Nine (Sedmá z devíti), nepůjde tedy jen o TNG, ale vrátí se i postavy z jiných sérií jako je Voyager. Není to ale utahané setkání důchodců po letech, pokrok v seriálovém vyprávění a kvalitě triků z toho dokáže vytvořit zajímavý svěží zážitek.

První už odvysílaný díl se docela úspěšně snaží zkombinovat to nejlepší, co si lidé pamatují z TNG. Tedy více filozofující a lidsky orientované díly jako Inner Light, nebo akční pecky ve stylu Best of both Worlds. Pokud znáte oba zde uvedené názvy epizod, je jasné, že se určitě na Picarda podíváte. Provedení je špičkové, více se blíží původnímu stylu lepších epizod TNG, než nedávnému Star Trek Discovery, a odehrává se stále v původním vesmíru, do kterého nezasáhly události posledních filmů.

Příběh vládne

Předně - Picard necílí na hardcore fanoušky s encyklopedickými znalostmi a řídí se spíše pravidlem, že vědecký fakt by neměl stát v cestě dobrému příběhu.

Například vesmírná událost, která tu slouží jako hlavní hybatel děje, se nikdy nestane ze dne na den. Že se blíží, vědci poznají s předstihem klidně několika miliónů let, což nabourává seriálovou náhlou potřebu okamžitého řešení.

Tady to ale slouží jako klasický vyprávěcí styl sci-fi, který sice popisuje neexistující svět, ale ten řeší stejné problémy, které se přímo dotýkají toho našeho současného světa.

Spokojení budou především fanoušci, kteří znají základní popkulturní pojmy světa Star Treku. Například ví, že existuje android Data, jaký čaj pije kapitán rád, že existují Romulani, Borgové a Spojená federace planet. A i když to náhodou neznají, pořád se v příběhu neztratí a dokáže je upoutat.

Asi největším rozdílem oproti původnímu Star Trek: TNG, je vyprávěcí struktura, kdy odvyprávění příběhu zabere minimálně celou sezónu a nejedná se o malé samostatné povídky. První 40minutový díl tak působí spíš jako prvních 10 minut filmu. Vše má tedy smysl sledovat od začátku a nepřeskakovat.

Pokud jste vyrostli na jakékoli sérii ze světa Star Treku, samozřejmě Picarda musíte vidět. Kombinuje to nejlepší z historie a současně používá moderní svěží způsob vyprávění. Osobně se mi nedávný akční Star Trek: Discovery líbil, ale pokud vám jeho děj přišel místy až příliš absurdní, myslím si, že na Picardovi si spravíte chuť.

Kde sledovat

Seriál Picard vzniká na americké stanici CBS, která jej nabízí na své službě CBS All Access. U nás jej můžete sledovat na Amazon Prime Video, kde je k dispozici ve FullHD s anglickými titulky. Nové díly tam přicházejí každý pátek. Prime Video je zdarma jen na týden, ale první půlrok stojí měsíčně jen 3€. Předchozí Star Trek: Discovery, najdou v USA na stejné službě, u nás jej ale uvidíte na Netflixu.

Už nyní má Picard schválené další sezóny a nedávno třeba Patrick Stewart veřejně požádal Whoopi Goldberg, aby si v druhé sezóně znovu zahrála roli Guinan. Ať tedy Patrick Stewart nestárne tak jako doposud a zvládne toho natočit co nejvíc.