Star Trek se dočká filmu s názvem Section 31. Bude o speciální tajné službě a zamíří rovnou na SkyShowtime

Když v roce 2009 natočil režisér J.J. Abrams filmový restart slavného Star Treku, dočkal se velmi pozitivních reakcí jak od fanoušků, tak od odborné kritiky. Nové obsazení i akčnější zpracování se projevilo i finančním úspěchem, při rozpočtu 150 milionů USD film v kinech utržil 385 miliónů. V letech 2013 a 2016 následovaly další dva úspěšné filmy Star Trek: Do temnoty (utržil 467 miliónů USD) a Star Trek: Do neznáma (utržil 343 miliónů USD), od té doby ale na další velký film čekáme. Teoreticky bychom se mohli dočkat v roce 2025 nebo 2026, zatím to ale není jisté.

Na druhou stranu masivně rostoucí popularita streamovacích služeb přinesla několik nových sci-fi seriálů – Star Trek: Discovery, výborné Podivné nové světy, animovaný Fenomén, návratu se dočkal Patrick Stewart v seriálu Picard, v roce 2025 nás čeká Star Trek: Starfleet Academy.

Letos byl ale ohlášen nový film pod názvem Star Trek: Section 31, nyní tu konečně první trailer, který ukazuje, co můžeme čekat. Má jít o spin-off seriálu Discovery a zahraje si v něm držitelka Oscara, známá herečka Michelle Yeoh. Ta si zahrála v 24 epizodách agentku Philippu Georgio. Jak je dle názvu zjevné, tak nový film se bude věnovat tajné bezpečností agentuře, která pro Spojenou federaci planet řeší problémy, s kterými se nikdo nechce špinit.

Dle uveřejněné upoutávky to vypadá, že se tvůrci vydají akčním a dobrodružným směrem, rozhodně můžeme zapomenout na „výchovné“ rodinné pojetí Star Treku z osmdesátých a devadesátých let. Film točí režisér Olatunde Osunsanmi, který stojí za mnoha díly seriálu Star Trek: Discovery, ale také natočil několik nízkorozpočtových sci-fi a hororů. Scénář napsal Craig Sweeny, který se zatím věnoval výhradně seriálové tvorbě, totéž platí kameramanovi Glenu Keenanovi.

Star Trek: Section 31 měl původně vznikal jako seriál, ale zasáhla pandemie. Prioritu tak dostaly jiné seriály ze světa Star Treku a Sekce 31 nakonec dostane filmovou pouze podobu. Ta vzniká přímo pro streamovací službu Paramount+, u nás ho uvidíme na SkyShowtime, přesné datum premiéry není známé, očekává se, že se on-line objeví začátkem roku 2025.