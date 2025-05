Star Treky, Gladiátor II nebo nový Dexter. SkyShowtime láká na 40% slevu ročního předplatného

Streamovací služba SkyShowtime momentálně nabízí 40% slevu na předplatná bez reklam pro nové a vracející se uživatele. Tarif Standard tak vyjde na 129 Kč (místo 219 Kč), Premium bude za 179 Kč (místo 299 Kč). Snížená cena platí pro první rok při měsíční periodě placení.

Zvýhodněná nabídka platí do 30. června. Pokud tedy nemáte dlouhodobé předplatné, vyplatí se počkat na konec zúčtovacího období a pak využít 40% slevu. SkyShowtime ale mívá akce poměrně často. Ještě nedávno platila doživotní 50% sleva na všechny tarify. A když místo měsíčních tarifů vezmete půlroční nebo roční, ušetříte u nich 33 %. To není dramatický rozdíl oproti současné akci.

SkyShowtime aktuálně láká na oscarovou Anoru, Gladiátor II nebo seriály Happy Face a Dexter: Resurrection. V nadcházejících měsících přibudou na platformu také tituly All That Glitters Isn’t Gold, Langer, 3. řada seriálu Star Trek: Strange New Worlds, 24. řada Law & Order, MobLand, Ježek Sonic 3 a Čarodějka.

Standard s reklamou Standard Premium cena za měsíc 159 Kč 219 Kč 299 Kč cena za 12 měsíců 1259 Kč (105 Kč měsíčně) 1759 Kč (147 Kč měsíčně) 2399 Kč (200 Kč měsíčně) reklamy ano ne ne video 1080p, bez HDR 1080p, bez HDR 2160p, HDR zvuk až DD 5.1 až DD 5.1 až DD 5.1 počet souběžných streamů 1 2 5 offline sledování ne 30 videí 100 videí (ale jen 30 filmů)

