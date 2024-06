Star Wars: Akolytka ukazuje dosud nezfilmované vrcholné období rytířů Jedi

Na Disney+ mají 5. června premiéru první dva díly nového seriálu Star Wars: Akolytka. V předstihu jsme mohli vidět první čtyři díly, takže máme trochu lepší nadhled, ale zdaleka si netroufáme hodnotit celý seriál. Přesto ze seriálu dobře cítíme tradiční recepturu Disney, takže dokážeme odhadnout zpracování dalších dílů.

Tři pohledy na jeden seriál

Akolytka vzbudí nezměrné nadšení u fanoušků Star Wars, neboť seriál se vrací 100 let před události v Epizodě I (Skrytá hrozba), do slavného období Republiky, kdy rytíři Jedi dohlíželi na bezpečí galaxie, obchodní federace ještě ani neuvažovala o blokádě planety Naboo a zástupci temné strany Síly sešli z očí a mysli většiny populace.

Kdo se dívá na Star Wars jako na fantasy sci-fi příběhy a ocení zajímavou příběhovou linku, skvělé efekty a velkolepé scenérie, tady asi trošku ostrouhá, protože Akolytka nepřekračuje stín třetí série Mandoloriana ani Ahsoky. Opět se v drtivé většině natáčí před digitálním pozadím a postavy se tak pohybují v malých počtech na malém prostoru. Až ve čtvrtém dílu v pár záběrech vyrazí postavy do skutečných exteriérů.

Akolytka si ale už naštěstí bere ve zpracování inspiraci za skvělého Star Wars: Andor (část se dokonce natáčela v jeho upravených kulisách), a tak se dočkáme více praktických kostýmů, masek a propriet, které zlepšují autentičnost prostředí. Stále je ale poznat, že se natáčí ve Volume před velkou digitální plochou.

No a ty, které v posledních zpracováních Star Wars štvou hlavní hrdinky, které všechno umí, znají a se vším si poradí, Akolytka v jejich názoru utvrdí. Jako zastánce diverzity bych i já semtam uvítal, kdyby hlavní postavu nehrály jen afroameričanky a přál bych i nějakému klukovi původem z Evropy, aby si ve Star Wars zahrál (stačí i vedlejší role). Ono je mi tedy upřímně jedno, kdo koho hraje, když mne příběh a jeho vyprávění pohltí. A možná právě to, že u Akolytky jsem se bavil diverzitou v obsazení, naznačuje, jak se seriálu to pohlcování daří.

První dva díly vydržte, zlepší se to

První dva díly mne upřímně nenadchly. Nebudu prozrazovat spoilery z děje, ale první minutu si dovolím. Pokud se totiž na seriál těšíte, že v něm přece rytířku Jedi hraje Carrie-Ann Moss, první minuta vás rychle zchladí. Její postavu v jinak milé akční scéně připomínající ty z Matrixu či kung-fu filmů zabije černoška (co všechno umí, zná a se vším si poradí mnohem líp jak zkušený Jedi) a tato vražda spustí vyšetřování řádem Jediů. Následuje tradiční děj „CSI:Coruscant“, který by byl mnohem kratší, kdyby si postavy řekly, co ví, a chovaly se trochu logicky.

Naštěstí třetí díl s výletem do historie celý seriál posouvá na zajímavější úroveň a ukotvuje jej do širší mytologie Star Wars. Ve čtvrtém díle se pak konflikt hrozící zaplněním celé sezóny vyřeší a děj se posune zajímavějším směrem. Dál jsme to zatím neviděli, ale příběh vypadá zajímavěji, jak zbytečně roztahaný Obi Wan, byť ze zpracování Akolytky cítíme menší rozpočet.

Zažene hlad, ale nezasytí

Pokud patříte do skupiny „Cokoli ze Star Wars je dobré, protože je to Star Wars“, Akolytka vás rozhodně potěší. Nechybí roztomilí droidi, souboje se světelnými meči, využívání Síly často netradičním způsobem a mytologie, která se může stát pro fanoušky náplní dlouhých nočních debat.

Pokud se vám líbil Mandolorian odkazováním na různé typy filmových žánrů nebo Andor netradičním pohledem rozkrývající cynickou samozřejmost totality a odvrácenou stránku hrdinného odboje, Akolytka vás neuspokojí. Je to standardní produkt současné americké továrny Disney ždímající ze Star Wars, co jde.

Osobně jsem rád, že Akolytka vznikla. Určitě se na všechny díly podívám a hrané Star Wars mi přijdou stravitelnější jak ty animované. Nevadí mi, že neposune hranice žánru, či nevybuduje nový svět hodný dalšího prozkoumávání. Pokud byste ale nad ní chtěli po dvou premiérových dílech zlomit hůl jako já, vydržte, po tom čtvrtém se na to pokračování opatrně těším. A příští rok snad už ta druhá sezóna Andoru bude.

Star Wars: Akolytka