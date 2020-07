Stell SHO 4010: ultratenký držák na jakýkoliv televizor o velikosti obrazovky 43" až 80"

Tenké televizory s neviditelným rámečkem už jsou běžné, v poslední době navíc přibylo modelů, které vypadají jako obraz. Pokud chcete na stěnu dát televizor, tak to umožňuje drtivá většina. Držáky využívají standard VESA, ovšem běžná konstrukce držáků má poměrně dost velkou hloubku a pokud máte tenký televizor, tak se vám to nemusí zrovna líbit.

Nový fixní držák na TV Stell SHO 4010 je daleko tenčí, než běžné držáky a přitom umožňuje upevnit televizor na stěnu stabilně a samozřejmě bez rizika, že by došlo k jeho uvolnění. Držák zajistí umístění televizoru do optimální pozice. Novinka potěší speciálním profilem držáku, který umožňuje TV zavěsit do vzdálenosti pouhých 18 mm od zdi. Díky tomu nebude televizor vystupovat do prostoru a samotný držák, na kterém bude uchycený, tak bude v podstatě neviditelný. Zůstává však zachována možnost snadného přístup ke kabelům, pokud potřebujete připojit USB disk, HDMI kabel, či něco jiného.

Důležitým faktorem, na který se musíme při výběru držáku na televizor zaměřit, je rozteč otvorů pro uchycení TV, tedy rozměr VESA a také hmotnost televize, abyste zvolili ten, který ji unese. Fixní držák Stell SHO 4010 je určen pro televizory s VESA standardem 100 x 100 mm až 600 x 300 mm, s úhlopříčkou od 43 do 80 palců, maximální hmotnost televizoru je 40 kg. Pokud vás zajímá, jak se přesně držák montuje, zde je video.

Oficiální cena ultratenkého držáku Stell SHO 4010 je 999 Kč, reálná pultová se však pohybuje kolem 700 Kč.

Zdroj: steel.cz, tisková zpráva