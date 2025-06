Sto let stará legenda Beyerdynamic přechází do čínských rukou

Slavná značka Beyerdynamic, která letos slaví 100 let od svého založení, byla oficiálně prodána čínské společnosti Cosonic. Tento krok může zásadně ovlivnit nejen budoucnost samotné značky, ale také celkové dění na globálním trhu s profesionální a spotřební audiotechnikou.

Přestože Beyerdynamic nadále slibuje, že výroba zůstane v Německu a zaměstnanci si udrží své pracovní podmínky, převzetí za zhruba 122 milionů eur otevírá nové otázky ohledně dlouhodobé strategie, vývoje a důvěryhodnosti v očích zákazníků.

Z Berlína do světa: 100 let historie zvuku

Společnost Beyerdynamic byla založena v roce 1924 Eugenem Beyerem jako výrobce reproduktorů pro kinosály v Berlíně. Postupně se vyprofilovala jako výrobce studiových mikrofonů a sluchátek, často využívaných i světovými celebritami. Mikrofony Beyerdynamic zazněly například v projevech královny Alžběty II. nebo na koncertech The Beatles.

V roce 1937 uvedla na trh první sériově vyráběná dynamická sluchátka DT 48, a v roce 1980 model DT 880, který kombinoval otevřenou konstrukci a technologie blízké elektrostatickému poslechu. Tím se značka dostala na mapu hi-fi a studiového světa po celém světě.

Cosonic – čínský obr v pozadí světových značek

Cosonic Technology Co., Ltd. je relativně málo známá veřejnosti, ale v průmyslu má stabilní postavení jako OEM/ODM výrobce (tj. vyrábí produkty pro jiné značky pod jejich logem). Spolupracuje s mnoha mezinárodními firmami v oblasti sluchátek, headsetů a příslušenství. Firma sídlí v čínském městě Dongguan a má přes 2 000 zaměstnanců.

Cílem akvizice je podle dostupných zdrojů expanze na mezinárodní trhy a zviditelnění Cosonicu jako samostatného hráče, nejen jako dodavatele. Převzetím Beyerdynamic získává Cosonic nejen prestižní značku, ale i přístup k distribuční síti ve více než 100 zemích.

Globální trh s audiotechnikou prochází rychlým vývojem, nyní se masově prodávají především bezdrátová sluchátka, ANC (aktivní potlačení hluku) standardem. Zájem o High-end sluchátka roste, ale především v Asii. A sílí i konkurence – firmy jako Sony, Apple, Sennheiser, Audeze nebo Focal se předhánějí v inovacích. Ano, Beyerdynamic si stále udržuje výjimečnou pověst mezi audiofily a profesionály, ale náklady na výrobu v Německu, tlak na cenu a nutnost větších investic do vývoje ho poslaly do dluhů.

Podle dostupných informací se kupní cena pohybuje kolem 122 milionů eur. Jak však uvedl generální ředitel společnosti Andreas Rapp, konečná částka se ještě může změnit. Významná část prostředků bude využita na splacení dluhů, které společnost nashromáždila v posledních letech.

„Akcionáři si uvědomili, že s dosavadní strukturou není možné realizovat potřebné investice do budoucnosti,“ uvedl Andreas Rapp pro server heise online. „Rozhodli se proto společnost prodat investorovi, který má zájem nejen o zachování historie značky, ale i o její rozvoj a udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu.“

Rapp rovněž zdůraznil, že zaměstnanecké smlouvy zůstávají beze změn a výroba i vývoj budou nadále probíhat v Německu – zejména v sídle společnosti v Heilbronnu. Beyerdynamic má i nadále fungovat nezávisle, i když pod novým vlastníkem.

Dokončení převzetí se očekává v průběhu tří až pěti měsíců. Pro fanoušky značky a audio profesionály je klíčové, že Beyerdynamic plánuje investice do výzkumu, vývoje a rozšíření produktového portfolia. Vzhledem k rostoucí konkurenci v oblasti spotřební elektroniky může mít spojení s čínským partnerem i výhody – například větší zaměření na nové trhy v Asii, což může přinést další zákazníky.

Nová kapitola začíná

Beyerdynamic má za sebou sto let vývoje zvuku a prestiže. Nyní vstupuje do nového století s čínským vlastníkem a příslibem investic. Bude to pro legendární značku nová éra inovací – nebo ztráta identity? Odpověď přinese čas… a další sluchátka.

Zdroje a další informace: Beyerdynamic