Stranger Things 4: Valentýnský teaser prozrazuje, že jedna z hlavních postav je naživu. Srdečné pozdravy z Ruska…

Netflix dnes vydal minutové video poutající na chystanou čtvrtou řadu mysteriózní komedie Stranger Things. Navazuje na grafickou upoutávku z loňského září, která sdělila pouze „Už nejsme v Hawkinsu“ („We're not in Hawkins anymore“).

Nový teaser svým titulkem „From Russia with love…“ i záběry naznačuje, že část děje se přesune do Ruska. Zřejmě do pracovního tábora někde na Sibiři. A také je už jasné, že jedna z hlavních postav ve třetí sezóně nezemřela.

Podívejte se na video:

Oprava: Není to na Sibiři, je to na Kamčatce. První náznak pokračování byl totiž už v potitulkové scéně na konci posledního dílu třetí sezóny.

Zatím není jasné, kdy by čtvrtá řada Stranger Things měla na Netflixu vyjít. Nemusí to být ani letos, ostatně mezi dvojkou a trojkou si tvůrci, bratři Dufferovi, nechali na práci dva roky.