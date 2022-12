Strážci Galaxie: Volume 3 se blíží. Trailer ukazuje, že možná půjde o poslední pořádnou marvelovku

James Gunn v rámci Marvelovek je asi posledním režisérem, který si zachoval vlastní tvář i styl. Film Strážci Galaxie: Volume 3 půjde do kin na jaře příštího roku jako druhý z páté fáze (první bude Ant-Man a Wasp: Quantumania v úhoru 2023).

Paradoxem je, že film měl být dávno hotový – vzhledem k tříletému odstupu mezi „jedničkou“ a „dvojkou“ by se asi trefil do covidového roku 2020, ostatně James Gunn už v listopadu 2014 uvedl, že má první nápady na třetí film ze série, a v dubnu 2017 se nechal slyšet, že pracuje na scénáři.

Nicméně v červenci 2018 ho společnost Disney vyhodila po vytažení prastarých příspěvků na Twitteru. Herečtí představitelé Strážců Galaxie se však za Gunna postavili a dokonce to vypadalo, že bez něj do dalšího projektoru nepůjdou. V říjnu 2018 studio sice otočilo a Gunna pozici režiséra nabídli, ale mezitím po Gunnovi okamžitě s radostí sáhlo studio DC. Návrat byl veřejně oznámen až v březnu 2019 s tím, že produkce bude teprve obnovena poté, co Gunn pro DC dotočí Sebevražedný oddíl (2021) a spin-off seriál Peacemaker (2022). Natáčení Volume 3 tak začalo až v listopadu 2021 a trvalo do května 2022. A vzhledem k tomu, že James Gunn byl v říjnu pověřen vedením konkurenčního superhrdinského studia DC, tak budou poslední Strážci Galaxie trilogii uzavírat.

Co čem, mají Strážci Galaxie: Volume 3 oficiálně být? Strážci Galaxie koupí Kdovíkde (Knowhere) a pokusí se z něj vytvořit udělat bezpečné útočiště pro uprchlíky vysídlené po Thanosově lusknutí. Po brutálním útoku však Peter Quill musí kolem sebe sestavit tým, aby bránil vesmír a zároveň jednoho ze svých. Pokud nebude mise úspěšně dokončena, mohla by dost možná vést ke konci Strážců jak je doposud známe. A vzhledem k značně upadající úrovni filmů i seriálů MCU, tak možná půjde o polední kvalitní film.

Ve filmu si hrají Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn a Sylvester Stallone. Britský herec Will Poulter si zahraje Adama Warlocka.

Strážci Galaxie: Volume 3 mají premiéru 4. května 2022.