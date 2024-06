Streamovací zesilovač NAD C 700 V2 dostane lepší DAC, vstup pro gramofon a přidává i prostorový zvuk

Společnost NAD Electronics oznámila uvedení streamovacího zesilovače C 700 V2 BluOS. Jak je dle názvuk zjevné, tak model C 700 V2 v druhé generaci navazuje na úspěch svého uznávaného předchůdce. NAC C 700 patří mezi zařízení typu „vše v jednom“ ke kterým stačí přidat reproduktory. Nový model C 700 V2 je vybaven vylepšeným převodníkem ESS Sabre DAC, gramofonovým vstupem MM, dekódováním Dolby Digital, je připraven na službu Dirac Live a nechybí dálkové ovládání.

Streamingový zesilovač NAD C 700 V2 BluOS dostal nový D/A převodník ESS Sabre ES9028, ten má zajistit větší přesnost a hloubkou. Toto vylepšení spolu s osvědčenou technologií zesilovače NAD HybridDigital UcD s výkonem 2x 80 W (4/8 Ω) zajišťuje výkonnou a čistou reprodukci zvuku, která uspokojí audiofily i hudební nadšence.

Jednou z výrazných změn modelu C 700 V2 je integrace stereofonních a prostorových zvukových možností. HDMI aRAC vstup umožňuje připojení TV a nyní má posluchač možnost přepnut na prostorové nastavení 4.1 Dolby Digital Surround se zadními kanály s podporou BluOS. Nechybí ani výstup pro aktivní subwoofer, systém je vhodný jak pro hudbu, tak pro domácí kino.

Streamingový zesilovač NAD C 700 V2 je nyní připraven pro službu Dirac Live a nabízí uživatelům možnost odemknout pokročilé možnosti korekce místnosti. Po zakoupení licence Dirac Live lze s pomocí kalibrovaného mikrofonu (prodává se samostatně) a aplikace Dirac přesně vyladit své reproduktory dle poslechové místnosti. Lze uložit až pět profilů Dirac Live, které se přizpůsobí různým nastavením a podmínkám v místnosti.

Významným vylepšením je také přidání MM phono vstupu, který vychází vstříc milovníkům vinylů. Kromě již zmíněného HDMI eARC, optického a koaxiálního digitální vstupu nechybí ani obousměrný Bluetooth s aptX HD kodekem, podpora Apple AirPlay 2 je samozřejmostí. K dispozici je také USB-A pro přehrávání hudby a připojení volitelného kalibračního mikrofonu.

Streamování Hi-Res hudby a multiroom

Základem přehrávače C 700 V2 je streamování hudby a funkce BluOS Multiroom. Což poskytuje přístup k více než 20 populárním službám streamování hudby, tisícům internetových rozhlasových stanic a místním digitálním hudebním knihovnám. Nechbyí kompatibilita s hlavními systémy pro ovládání domácnosti, či možnost využít hlasové asistenty Alexa a Siri. Pozornost si zaslouží i design modelu C 700 V2, který je vybaven 5" barevným displejem s vysokým rozlišením a hliníkovým tělem. Snadné a intuitivní ovládání je možné prostřednictvím aplikace BluOS Controller, případně dálkovým ovladačem.

Streamovací zesilovač NAD C 700 V2 se začne v ČR prodávat v koncem srpna 2024, cena má být 39 990 Kč.

Zdroj: NAD