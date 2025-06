Střední cesta od Bose: SoundLink Plus kombinuje výkon, odolnost a styl. Hraje, plave a nabíjí

Na práh léta 2025 přidal Bose nový model do své řady přenosných Bluetooth reproduktorů. Nese název SoundLink Plus míří přesně mezi menší SoundLink Flex a velký, robustní SoundLink Max (zde je náš test), čímž rozšiřuje nabídku „plovoucích“ modelů americké značky. Sází na výborný poměr velikosti, odolnosti a kvality zvuku, což z něj má dělat ideálního parťáka pro letní výlety, dovolenou u moře nebo večery u bazénu. Prodávat se začne během července, oficiální cena je 6 990 Kč.

Designově reproduktor zůstává věrný stylu Bose a je podobný sourozencům – má decentní linie, kompaktní proporce (23 × 10 × 8,5 cm), hmotnost kolem 1,5 kg a samozřejmě masivní lano jako poutko ve stejné barvě, jakou má tělo. Aktuálně je k dispozici v černé a modré variantě, třetí – citrusově žlutá – se přidá o něco později.

Uvnitř těla najdeme výškový a širokopásmový měnič, doplněný pasivním basovým zářičem. Výsledkem je pro Bose typický až překvapivě plný a dynamický zvuk s výraznými basy. Pro bezdrátové propojení slouží aktuální Bluetooth 5.4, což zajišťuje stabilní a efektivní připojení.

SoundLink Plus podporuje i propojení s dalším reproduktorem – v režimu Party Mode pro synchronizované přehrávání, nebo Stereo Mode pro klasické stereo. Přizpůsobit zvuk dle vlastních preferencí samozřejmě lze, a to s aplikací Bose. Co zde není, tak vestvěný mikrofon – pro hlasité vyřizování hovorů reproduktor využít nemůžete.

Reproduktor je zcela vodotěsný (IP67), odolný vůči prachu, písku i mechanickému poškození. Díky silikonovému plášti a ocelové přední mřížce se nemusíte bát pádů, polití ani vlhké mořské mlhy. A především – pokud vám spadne do vody, tak vyplave zpět na hladinu.

Výdrž baterie je až 20 hodin, což pokryje celý den na pláži i večerní grilování. Díky USB-C portu lze z reproduktoru dobíjet další zařízení – třeba mobil nebo tablet – s výkonem až 5V/3A. Navíc Bose slibuje možnost výměny baterie, jen ji kvůli zachování vodotěsnosti musí provést autorizovaný servis.

Rozdíly mezi Bose SoundLink Flex, Plus a Max:

SoundLink Flex SoundLink Plus SoundLink Max Rozměry cca 20 × 9 × 5 cm cca 23 × 10 × 8,5 cm cca 26 × 16 × 10 cm Hmotnost cca 0,6 kg cca 1,5 kg cca 2,1 kg Výdrž baterie až 12 hodin až 20 hodin až 20 hodin Bluetooth 4.2 5.4 5.4 Možnost plavat Ano Ano Ano Výměnná baterie Ne Ano (přes servis) Ano (přes servis) Powerbanka (USB-C out) Ne Ano Ano Cena (orientačně) 3 990 Kč 6 990 Kč 9 990 Kč

SoundLink Plus se nesnaží být kompromisem. Je to zkrátka prostřední model, který kombinuje přenosnost s výkonem, a přitom si zachovává eleganci a odolnost.

Zdroj: Bose