Středozem se vrátí do kin. Warner natočí další filmy ze světa Pána prstenů

Tři filmy s Pánem prstenů a následná adaptace Hobita rozdělená rovněž na tři díly utržily v kinech celkem šest miliard dolarů. Je s podivem, že Warneři nechtěli značku J. R. R. Tolkiena ždímat i nadále. Nakonec se však nových filmů ze Středozemě dočkáme i v této dekádě.

Včera to oznámil David Zaslav, šéf společnosti Warner Bros. Discovery při příležitosti finančních výsledků, které jinak nebyly zrovna přívětivé. Zpráva byla o to překvapivější, že se mezitím práva na další adaptace rozkutálela na všechny strany.

Ta seriálová přistála u Amazonu, který na jejich základě točí Prsteny moci. Na jejich produkci se ale podílí též New Line Cinema patřící Warnerům. Práva na filmy a videohry pak loni získal švédský videoherní moloch Embracer Group, když koupil celou společnost Middle-Earth Enterprices. Od něj teď Warneři za neznámou částku získali licenci na zfilmování Tolkienových děl.

V tuto chvíli ale nemáme o chystaném projektu žádné bližší informace. Natáčení bude mít na starost opět New Line Cinema (jako u Pána prstenů a Hobita). Z vyjádření producentů předchozích filmů, Petera Jacksona, Fran Walsh a Philippy Boyens, vyplývá, že o krocích Warnerů a Embraceru ví. Ale není jasné, jestli se na tom budou nějak podílet. A dokud nejsou producenti, nedá se mluvit ani o dalších profesích za ani před kamerou.

V tuto chvíli ani nevíme, o čem by nové filmy měly být. Amazon se vydal do tzv. Druhého věku Středozemě, událostí tisíce let před obě Jacksonovy trilogie. Warner klidně může zůstat ve třetím věku a nahlédnout do minulosti již známých postav.

Tak či onak, Warner opět potřebuje silnou značku. Komiksovým adaptacím ze stáje DC se teď nedaří. Fantastická zvířata finančně i kvalitativně zaostávají na Harrym Potterem, navíc to vypadá, že poslední dva plánované filmy zřejmě ani nevzniknou. A Warner Bros. Discovery mezi tím za celý fiskální rok prodělal 5,3 miliardy dolarů.