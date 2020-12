Střípky: Denzel Washington a dva další slavní držitelé Oscara si zahrají v nové kriminálce

V lednu měl jít do kin nový kriminální film Střípky (The Little Things). Pandemie změnila plány, a tak film půjde do kin a zároveň na HBO MAX. Na Slovensku je datum premiéry 28. ledna 2021, na HBO MAX půjde film 29.1. Jak tomu bude u nás, zatím není známo. Proč tedy film stoji za zmínku?

Hrají v něm rovnou tři držitelé Oscara – a to Denzel Washington, Rami Malek a Jared Leto. Hlavní roli si policisty vyšetřujícího sériové vraždy si zahraje prvně jmenovaný – Denzel Washington je znám tím, že si své projekty vybírá velmi pečlivě.

Film The Little Things režíruje zkušený John Lee Hancock, ten také zároveň napsal scénář filmu. Jako scénárista J. L. Hancock má "na svědomí" výborný Dokonalý svět (1993), či film Půlnoc v zahradě dobra a zla (1997), který režíroval Clint Eastwood. Jako režisér J. L. Hancock natočil pro Netflix velmi dobrý film Dálniční hlídka. O kameru se postaral John Schwartzman – ten točil například filmy Armageddon, The Rock, Amazing Spider-Man, ale také Padesát odstínů svobody, či právě zmiňovanou Dálniční hlídku.