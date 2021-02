Střípky: trojice držitelů Oscarů v kriminálním dramatu, jež svým námětem upomene na Fincherovu klasiku Sedm [recenze filmu]

Detektivní pátrání po sériovém vrahovi mladých žen, které se mění v psychologickou studii posedlosti tímto případem u dvojice vyšetřovatelů.

Plusy Herecké výkony ústředního trojlístku a vizuální stránka, odrážející tíživou bezvýchodnost pátrání. Minusy ro hodně diváků asi přijmutí skutečnosti, že ve finále není pro vyprávění důležité, kdo je vrahem. 7 /10 Hodnocení

Sériové vraždy. Dvojice detektivů, z nichž jeden je zkušený policejní veterán a druhý ambiciózní vyšetřovatel na počátku kariéry. A jeden slizký psychopat. Námět a atributy kriminálního thrilleru Střípky vám asi připomenou klasiku Davida Finchera z roku 1995 a na devadesátkové vzory, včetně Mlčení jehňátek, film opravdu pomrkává.

Scenárista a režisér John Lee Hancock ho také v roce 1993 napsal. Pro Stevena Spielberga, kterému ale scénář připadal příliš temný. Kolem tohoto projektu se pak motala jména jako Clint Eastwood, Warren Beatty nebo Danny DeVito, až se Hancock rozhodl, že si ho natočí sám.

Intuice namísto důkazů

Scénář přitom vůbec nezměnil, takže zůstává jeho zasazení do roku 1990 i retro nálada vyprávění o pátrání po sériovém vrahovi, kde důležitou roli hraje vztah detektivního mentora a nováčka, z nichž se ten starší obává, aby toho mladší pátrání nestrávilo tolik jako kdysi jeho.

Joe Deacon (Denzel Washington), řečený "Deke", zástupce šerifa v okrese Kern County, přijíždí do Los Angeles kvůli sběru důkazů k právě řešenému případu. V LA v té době vrcholí vlna vražd mladých dívek, jež vyšetřuje detektiv Jim Baxter (Rami Malek).

Ten osloví Deacona, který na oddělení vražd před lety působil a platí zde za legendu, aby mu s vyšetřováním pomohl. Což ani moc nemusí, protože ten vidí v případu podobnost s jeho nevyřešeným případem sexuálně motivovaných vražd, který se pro něho stal pověstným kostlivcem ve skříni. Posedlost tímto případem mu přivodila infarkt, rozpad manželství i odcizení se jeho dvěma dcerám. Kvůli němu opustil řady policie v Městě andělů a uchýlil se na venkov.

Oba detektivové se spojí a poměrně brzy se objeví i hlavní podezřelý v podobě podivínského muže, který rád slídí ženy. Albert Sparma (Jared Leto) policisty provokuje a současně má dokonale přečtené jejich postupy, což využívá ke hře s nimi na kočku a myš. Důkazy proti němu jim ale chybí a nahrazuje je policejní instinkt nebo intuice, že on je tím pachatelem. A také čím dál větší posedlost vyšetřovatelů dotáhnout případ do zdárného konce a dostát svým hypotézám ohledně jeho vyřešení.

Jak vyšetřovatele případ stravuje

Samotné vyšetřování případu ve filmu přitom není tím hlavním. Hancock se zaměřuje na postavy a to, jak je tento případ ovlivňuje. Jak mu podléhají, jak je stravuje, jak na základě něho činí rozhodnutí s fatálními následky.

Detektivní linie se tu proplétá s psychologickou studií ztrápeného vyšetřovatele, pronásledovaného přízraky (doslova) nevyřešeného případu, který chce uchránit před podobnými následky svého kolegu, u něhož vidí, že se ocitá na obdobném rozcestí jako kdysi on.

Vnitřní psychologická rovina postupně nabírá navrch až tak, že ve finále není pro vyprávění důležité, kdo je vrahem, ale jakou stopu zanechal případ na duši jeho aktérů. Z detektivky se stává moralistně laděné drama o svědomí dvou mužů, jejichž osud se do velké míry zrcadlí. Odtud i závěr, který mnohým přinese podobnou míru frustrace, jakou pociťují vyšetřovatele při nemožnosti dobrat se pravdy ohledně identity pachatele případu.

Trojlístek držitelů Oscarů

Hancock svůj film staví na postavách a vizuální stránce, zpřítomňující atmosféru dusného letního počasí, v němž se vyšetřovatelé motají tak trochu jako v kruhu. Kamera Johna Schwartzmana si hraje s kompozicemi i osvětlením obrazu a tuto tíživou náladu zacykleného vyšetřování podporuje, podobně jako hudba Thomase Newmana.

V neselhávajícím hereckém trojlístku, složeném ze tří držitelů Oscarů, na sebe poutá největší pozornost Jared Leto, který za svůj výkon také obdržel nominaci na Zlatý glóbus. Jeho Albert Sparma je ukázkou dokonalého převtělení herce do role. Uhrančivý, ale přitom vnitřně mrtvý pohled psychopata, dává od začátku až příliš jasné vodítko k interpretaci jeho postavy, u níž se pak postupně hledá na odpověď na to, zda je opravdu pachatelem nebo jen zvráceným provokatérem, který chce na sebe přitáhnout pozornost.

Warner Bros., společně s HBO Max, tak do nové sezóny vstupují s filmem, jehož zaprášený scénář z devadesátých let se dočkal realizace, u níž se vaše míra spokojenosti s ní bude odvíjet od toho, zda přijmete, že nabízí něco trochu jiného, než sliboval lákavý trailer. Tedy ne až tolik kriminální thriller o pátrání po sériovém vrahu, ale spíš psychologickou studii posedlosti dvou mužů tímto případem, která míří do oblasti jejich svědomí a zodpovědnosti, jak s ním naloží. Za sebe říkám, že mě tato podoba díky herecké složce i té vizuální oslovila.

