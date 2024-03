Studiová sluchátka Sennheiser HD 490 PRO mají být novou referencí a umožňují doladění zvuku pomocí dvojice náušníků

Letošní novinkou německého Sennheiser jsou sluchátka HD 490 PRO, tento měsíc se začaly prodávat i v ČR. Dle výrobce jde o profesionální studiová referenční sluchátka. Zvukově tak mají být zcela neutrální a bez zabarvení, se extrémně širokým prostorem hudební scény s perfektní lokalizací. Sennheiser zároveň slibuje mimořádně přesnou a čistou reprodukci.

Sluchátka jsou osazena 38mm dynamickými měniči, udávaný frekvenční rozsah je 5 Hz až 36 100 Hz (v pásmu -10dB), impedance je 130 Ω. harmonické zkreslení má být extra nízké – pod 0,2 %. Samotná otevřená konstrukce je lehká, pohodlná a současně odolná (kovový hlavový most), s důrazem na eliminaci všech talkových bodů.

K sluchátkům rovnou dostanete dvě sady vyměnitelných náušníků, z nichž každý má jiný charakter zvuku (Mix / Produkce), jsou také omyvatelné i vyměnitelné, počítá se také s brýlemi. Kabel je výměnný a lze ho zapojit jak do pravé, tak do levé mušle. Sluchátka samotná se ručně vyrábí v Rumunsku.

K mixážním sluchátkám HD 490 PRO výrobce dodává plugin dearVR MIX-SE od společnosti Dear Reality. DearVR MIX-SE má simulovat pečlivě navrženou akustiku mixážních studií.

Nabízí se rovnou dvě varianty, Sennheiser HD 490 PRO a Sennheiser HD 490 PRO PLUS. Co se samotných sluchátek týče, tak ta jsou zcela shodná, verze Plus však navíc přidává k základnímu 1,8m kroucenému s 3,5mm jackem ještě druhý kabel o délce 3,0 metru. Dále navíc dostanete tvarované transportní pouzdro na přenášení a druhé polstrování hlavového mostu, tedy věci, které byste si jinak museli zvlášť rozpočítat, pokud byste je potřebovali.

Sluchátka Sennheiser HD 490 PRO mají oficiální cenu 9 790 Kč, verze PRO PLUS pak stojí 11 790 Kč. První testy jsou velmi pozitivní, chválí vzdušný, čistý a detailní zvuk, který bude vyhovovat jak pro studiovou práci, tak splní nároky audiofilů.

