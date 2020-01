SuperFórum.cz: Za více než 15 let jste vložili 10 miliónů příspěvků

Součástí všech našich technických webů je fórum, které zastřešuje jeden velký rozcestník na SuperForum.cz. Původní diskusní fórum se zrodilo v roce 2004 a po více něž 15 letech provozu se shromáždilo přes 10 milionů příspěvků – ten s pořadovou číslovkou 10 000 000 byl vložen v průběhu včerejšího dne.



Oblíbenou součástí našeho diskusního fóra je také Galerie,

kde ukazujete na čem všem posloucháte (nebo jste poslouchali) hudbu.

Diskuzní fórum jsou velmi důležitou součástí našeho webu, pro mnoho uživatelů je poměrně obsáhlou studnicí informací, rad, tipů a triků z nejrůznějších oborů. A to nejen zde na AVmania.cz, ale u všech technických webů, tj. Živě.cz, MobilMania.cz a DIGIarena.cz.

Forum AVmania.cz je jedno z nejvyhledávanějších a bylo zde ještě dříve, než web AVmania.cz samotný. Populární je u nás sekce TV přijímače a projektory, kde se řeší co koupit za televizor, zejména nyní při vypínání DVB-T a přechodu na DVB-T2. Tomu se věnuje také sekce Digitální vysílání. Velmi oblíbená je také sluchátková sekce, co do počtu témat je po televizorech druhá. A samozřejmě nesmíme ani zapomenout na Bazar, kde se dají prodat či koupit sluchátka, zesilovače, ale i další Hi-Fi technika.