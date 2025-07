Sylvester Stallone: filmy nejlepší i nejdůležitější aneb Od porna až k Rambovi, Rockymu a Postradatelným

1 / 33



Italský hřebec První filmovou rolí Sylvestera Stallona byl erotický film, natočený v roce 1970, kdy bylo Slyovi 24 let. Byl na dně, bez peněz, neměl kde bydlet a v novinách si všiml inzerátu… Večírek u Kitty a hřebců se točil dva dny, pozdější akční hvězda si vydělala 200 dolarů. Film byl tak mizerný, že Večírek u Kitty a hřebců nebyl nikdy uveden do kin. Ovšem po úspěchu Rockyho se situace změnila, film byl přestříhán a uveden pod názvem Italský hřebec. V roce 2010 byl originální 35mm negativ spolu s distribučními právy vydražen za 412 tisíc dolarů. Sylvester Stallone Narozen 6. července 1946 v New Yorku. Sylvester Stallone je americký herec, scenárista a režisér. Jeho otec Francesco pocházel z Itálie, matka byla Američanka, Proslavil se především rolemi boxera Rockyho Balboy a vietnamského veterána Johna Ramba. Po roce 1970 se Stallone občas mihl v několika filmech (například Banáni od Woody Allena). Větší změna nastala, když Sly pomáhal kamarádovi z herecké třídy na newyorské škole Herberta Berghofa se scénou ze Smrti obchodního cestujícího. Zde si ho všiml režisér Stephen Verona, zapamatoval si ho a o pár měsíců později ho pozval na konkurz na film Páni Flatbushe (1974). Tam dostal první větší roli a honorář dva tisíce dolarů. Jen v roce 1975 hraje Sly menší role v dalších čtyřech filmech, např. v dnes už kultovním Death Race 2000 s Davidem Carradinem, velký úspěch ale nepřichází. Hodnocení Kinobox.cz: 25 % Žánr: Erotický film

Původní název: The Party at Kitty and Studs

Režie: Morton Lewis

Hrají: Sylvester Stallone, Nicholas Warren, Frank Micelli, Jodi Van Prang, Barbara Strom, Janet Banzet, Henrietta Holm

Původ a premiéra: USA, 1970

Délka: 71 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Rocky Slavné boxerské drama outsidera, který dostal šanci a zvítězil sám nad sebou, není třeba moc představovat. Neúspěšný třicetiletý boxer Rocky Balboa pracuje jako výběrčí dluhů pro místního lichváře, boxuje v pokoutních zápasech a neúspěšně se dvoří Adrian, plaché prodavačce v obchodě s drobným zvířectvem. Ve chvíli, kdy bývalý trenér vyhodí Rockyho z tělocvičny, se ve Filadelfii chystá boj o titul mistra světa v těžké váze. Protože se však vyzyvatel zranil, vyhlásí obhájce titulu Apollo Creed, že bude boxovat s kterýmkoli místním boxerem, protože chce dokázat, že Amerika je zemí, v níž má každý šanci uspět. Vybere si Rockyho, kterému nikdo mu nedává sebemenší šanci... Stallone původně ve filmu vůbec neměl hrát, producenti chtěli film obsadit velkou hvězdou. Ale Sly si jako autor scénáře dal podmínku, že buď on dostane roli Rockyho, nebo oni nedostanou scénář. Odpovědí byl souhlas. Filmu však kvůli obsazení hlavní role nikdo nevěřil, a tak měl velmi nízký rozpočet. Nejlepší filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem: Od Conana a Terminátora až k Postradatelným Nakonec Rocky vyhrál tři Oscary a k tomu Sylvester Stallone byl na dva Oscary nominován – jak za svůj herecký výkon, tak za scénář. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Drama

Režie: John G. Avildsen

Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Thayer David, Joe Spinell, Jimmy Gambina, Bill Baldwin, Al Silvani

Původ a premiéra: USA, 1976

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing)

Rocky II Po úspěchu Rockyho natočil Stallone v roce 1978 filmy P.Ě.S.T. a Cesta k ráji. K tomu druhému nejenže napsal scénář, ale také ho režíroval. Film o trojici bratrů, kteří se snaží poprat s chudobou a zpackaným osudem je dobrý, ale diváci ho nepřijali. Stallone tedy sází na jistotu, raději se vrací do ringu a točí film Rocky II. Druhé kolo začíná. Rocky se usadí s Adrianou, ale nedokáže dát dohromady svůj život mimo ring, zatímco Creed po problematické výhře usiluje o odvetu, aby si po veřejné nakládačce od amatéra napravil reputaci. Rocky potrénuje a Creedem jde znovu do ringu. Tentokrát v brutální bitvě vyhraje. Film má opět komerční úspěch, i když o něco menší než jednička. Stallone však potvrdil svoji pozici hvězdy, navíc napsal scénář a film i režíroval. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Joe Spinell, Leonard Gaines, Sylvia Meals, Frank McRae

Původ a premiéra: USA, 1979

Délka: 119 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV (dabing), Canal Plus (dabing)

Noční dravci V roce 1981 si zahrál Stallone brankáře ve filmu Vítězství o fotbalovém zápase v zajateckém táboře pro spojenecké vojáky během druhé světové války. Kromě něj ve filmu hrají i hvězdný Michael Caine a slavný Pelé. Film však vydělal jen 10 miliónů dolarů. Druhým pokusem vybočit z role Rockyho bylo pro Slye akční krimi Noční dravci. V něm se dva newyorští policajti se pouští do boje s drsným gangem mezinárodních teroristů. Film byl průměrný a opět ho diváci nepřijali moc kladně – vydělal 15 miliónů dolarů. Stallone se tedy rozhodl, že se opět musí vrátit do ringu. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Nighthawks

Režie: Bruce Malmuth

Hrají: Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Persis Khambatta, Nigel Davenport, Hilarie Thompson, Joe Spinell, Walter Mathews, E. Brian Dean

Původ a premiéra: USA, 1981

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Rocky III Třetí kolo. Sylvester Stallone píše scénář a sebevědomě koketuje s úmyslem boxovat ve filmu s profesionálním boxerem Earnie Shaversem. Ten při testovacím sparingu na hercovu žádost přestane Slye šetřit a dá mu jednu pořádnou ránu. O chvíli později, při zvracení na toaletě, Stallone úmysl rychle přehodnocuje. Nakonec si soupeře zahrál drsně vypadající Mr. T. V trojce je Rocky po vítězství nad Apollem Creedem sice chytřejší, ale postupně měkne. Vyhrává jeden zápas za druhým, kupuje nový dům a věci o kterých se mu nikdy nesnilo. Když přijde na scénu nový vyzyvatel, hrozivý Clubber Lang, posílá Rockyho k zemi. K tomu umírá i Mick a Rocky chce skončit s kariérou. Nečekaně ho však podpoří Apollo Creed, který věří, že Rocky neřekl poslední slovo. Následuje tvrdý trénink a očekávaný souboj, kdy jde opět o titul mistra světa. Tržby 137 miliónů dolarů znamenají úspěch, titulní píseň Eye of the Tiger získává nominaci na Oscara a stává se nejrychleji rozpoznatelnou skladbou všech dob. Stallone však nechce zůstat hercem jedné role a hledá další výraznou postavu. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Drama

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Hulk Hogan, Ina Fried, Al Silvani, Wally Taylor, Don Sherman, Dennis James

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV (dabing), Canal Plus (dabing)

Rambo Na scénu přichází John Rambo. Voják americké armády se po letech vrací z pekla vietnamské války zpět do své vlasti. Má posttraumatickou stresovou poruchu, politická situace se také změnila, a on se setkává jen s nepochopením a ignorantstvím. Jednoho dne je šerifem malého podhorského městečka zatčen za potulku a odveden na místní policejní stanici, odkud se mu podaří utéct. V nedalekých horách pak svádí se svými pronásledovateli nelítostný boj o holý život. Film podle románu Davida Morela slavil velký úspěch. Otevřel téma, kterému se tehdejší USA vyhýbaly, Stallone byl v roli skvělý. Mezi zvažovanými herci byli Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Kris Kristofferson nebo Robert De Niro. Stallone byl ve skutečnosti až jedenáctý v pořadí, komu roli nabídli. Postavu Samuela Trautmana měl původně hrát slavný Kirk Douglas, ten ale trval na původním konci dle knihy – smrti Ramba. Producenti naštěstí viděli potenciál postavy a prostor pro pokračování. Stallone za roli dostal 3,5 miliónů dolarů, při rozpočtu 15 miliónů byly celosvětové tržby 125 miliónů dolarů. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Akční filmy

Původní název: First Blood

Režie: Ted Kotcheff

Hrají: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, John McLiam, Alf Humphreys, David Caruso

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing)

Rambo II V roce 1983 režíroval Stallone slavného Johna Travoltu v pokračování Horečky sobotní noci. Film Staying Alive ale i přes dobré tržby 126 miliónů dolarů sklidil značnou kritiku. Ani další pokus, hudební film Kočičí zlato s Dolly Parton nevyšel. Film vydělal jen 20 miliónů a za roli country zpěváka Stallone dostal Zlatou malinu v kategorii nejhorší herec. A tak Stallone vrátil k jistotě, spolu s Jamesem Cameronem napsal scénář druhého Ramba. Ve filmu si bývalý člen elitní jednotky Zelené Barety John Rambo odpykává svůj trest ve federálním vězení. Když americká armáda zjistí, že vojáci ztracení při akci ve vietnamské džungli mohou být stále naživu, povolá Ramba, aby je zachránil. Za splnění nezvykle nebezpečné mise má dostat svobodu. V akci však Rambo zjišťuje, že ho vládní oficíři poslali na smrt... Rambo II při rozpočtu 44 miliónů dolarů vydělal 300 miliónů, stal se komerčně nejúspěšnějším filmem 80. let. Honorář 10 miliónů definitivně udělal ze Stallona akční hvězdu první velikosti. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Rambo: First Blood Part II

Režie: George P. Cosmatos

Hrají: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff, Julia Nickson, George Cheung, Andy Wood, Vojislav Govedarica, Dana Lee, Baoan Coleman

Původ a premiéra: USA, 1985

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing)

Rocky IV I v ringu Stallone těžil z tehdejší velké rivality USA se Sovětským Svazem. Do Spojených států přilétá amatérský mistr světa v boxu, Rus Ivan Drago. Drago, dva metry vysoký a 118 kilogramů vážící sovětský atlet, zabije Apolla Creeda v exhibičním zápase. Rocky přijíždí do Ruska, aby přítele pomstil v 15 boxerských kolech. Tvrdý tréning a Rockyho talent i odhodlání slaví úspěch. Stallone za hlavní roli dostal honorář 12 milionů dolarů, film režíroval a napsal i scénář. Čtverka slavila obrovský úspěch – celosvětové tržby byly 300 miliónů dolarů a z neznámého švédského herce Dolpha Lundgrena se stala mezinárodní hvězda. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Drama

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Brigitte Nielsen, Dolph Lundgren, Stu Nahan, R.J. Adams, Al Bandiero, Dominic Barto, James Brown

Původ a premiéra: USA, 1985

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV (dabing), Canal Plus (dabing)

Kobra O charakteru filmu vypovídá legendární hláška, kdy poručík Cobretti říká zločinci: „Ty jsi nemoc, já jsem lék." Pro producenty byl ale film moc drsný – z původní délky 120 minut po vystříhání nejbrutálnějších akčních scén zůstalo 84 minut. Poručík Marion Cobretti zvaný Kobra je pověřován případy, které ostatní policisté odmítají. Nyní je na stopě maniaka, který sekyrou spáchal několikanásobnou vraždu. Modelka Ingrid projíždí jednou podjezdem, kde spatří podezřelou dodávku a muže, jehož tvář si zapamatuje. Netuší, že se právě setkala se členy početné skupiny psychicky nemocných lidí, kteří si prosekávají cestu k „novému řádu", jak nazvali svoji ideologii, a ničí slabé, aby silní mohli žít. Kobra je však ještě silnější. Typický akční béčkový film osmdesátek je krvavý, zábavný a plochý. Tržby byly 160 miliónů dolarů. Roli modelky Ingrid si zahrála Brigitte Nielsen, tehdejší manželka Stallona. A Kobra je další film, ke kterému napsal Stallone scénář. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Cobra

Režie: George P. Cosmatos

Hrají: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Andrew Robinson, Brian Thompson, Lee Garlington, Ross St. Phillip, John Hauk, Nick Angotti, Nina Axelrod, Reni Santoni

Původ a premiéra: USA, 1986

Délka: 87 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Do útoku V závěru 80. let se ke konci chýlila doba, kdy akční filmy všichni brali vážně. Stallone zkoušel zahrát na rodinnou notu a opět se podílel na scénáři k dalšímu filmu – Do útoku. V něm hrál roli smolařsského kamioňáka Lincolna Hawka, který se chystá do Las Vegas, kde se odehrává mistrovství světa v páce. Hawk spoléhá na svůj důvtip a pevnou vůli, snaží se znovu vybudovat svůj život a získat finanční odměnu za první místo. Ale také získat lásku syna, kterého před lety opustil a svěřil do péče svého bohatého a bezohledného tchána. Diváci rodinný film se Stallonem v hlavní roli moc nevzali, tržby byly jen 20 miliónů dolarů. Že se filmu věřilo, je vidět z honoráře – Sly dostal 12 miliónů. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Over the Top

Režie: Lee Philips, Menahem Golan

Hrají: Sylvester Stallone, Robert Loggia, Susan Blakely, Rick Zumwalt, David Mendenhall, Sam Scarber, Chris McCarty, Terry Funk, Allan Graf, Magic Schwarz

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 93 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), Apple TV (bez dabingu a titulků)

Rambo III Ve třetím snímku ze série o vietnamském veteránovi Johnu Rambovi se titulní hrdina vydává do okupovaného Afghánistánu. Sovětští agresoři drží ve válkou zdecimované zemi v zajetí Rambova bývalého velitele plukovníka Trautmana, velitele mise podporující mudžahedínské vzbouřence, několik dalších Američanů a také bezmocné domorodce. Poté, co se Rambo stane svědkem útoku helikoptér na bezbrannou vesnici, rozhodne se zaútočit na přísně střeženou pevnost ovládanou sadistickým velitelem. Trojka je jedním z posledních seriózních akčních filmů a předznamenal jejich konec. Akce už byla příliš přepálená a diváci přestávali brát Ramba vážně. Při rozpočtu 63 miliónů byly tržby 189 miliónů, a i když film nebyl ztrátový, tak na dlouhá léta poslal postavu Ramba k ledu. U nás v kinech samozřejmě nebyl, ale stal se jedním z nejoblíbenějších filmů, které se na pirátských videokazetách ilegálně pašovaly do tehdejšího ČSSR. Hodnocení Kinobox.

Režie: Peter MacDonald

Hrají: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Spiros Focás, Sasson Gabai, Marcus Gilbert, Alon Aboutboul, Mahmoud Assadollahi, Mati Seri, Shaby Ben-Aroya, Kurtwood Smith

Původ a premiéra: USA, 1988

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing)

Pokračování 12 / 33 Tango a Cash Na konci osmdesátých let Stallone hledal, kam dál a vzal roli v akční kriminální komedii Tango a Cash. Už zde do jisté míry pomrkával na diváka a ukazoval, že se nebere tak vážně. Ostatně přímo ve filmu zazní narážka na jeho postavu „myslí si, že je Rambo“. Ray Tango a Gabriel Cash jsou detektivové z protidrogového oddělení, kteří jsou sice velmi úspěšní, ale nemohou se vystát. Zločinecký lord Yves Perret, rozzuřený ztrátou příjmů, kterou mu Tango a Cash způsobili, je obviní z vraždy. Oba jsou přistiženi s vražednou zbraní na místě činu a nemají žádné alibi. Jsou uvrženi do vězení s většinou zločinců, které pomohli usvědčit, a zdá se, že si budou muset navzájem důvěřovat, pokud chtějí očistit svá jména a dopadnout zlého Perreta. Se Stallonem si zahrál Kurt Russell, chemie mezi herci fungovala, oba chrlili hlášky jak na běžícím páse, ale film se přes zjevné kvality a pozitivní reakce komerčním trhákem nestal. Tržby 80 miliónů jen o něco přesáhly rozpočet 55 miliónů. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Tango & Cash

Režie: Andrei Konchalovsky, Albert Magnoli

Hrají: Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James, James Hong, Robert Z'Dar, Michael J. Pollard, Philip Tan, Roy Brocksmith

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků), Google TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 33 Kriminál Frank Leone si odpykává svůj trest za ublížení na zdraví, kterého se dopustil při obraně kamaráda před partou násilníků. Do vypršení trestu mu zůstává už jen šest měsíců. Jednoho dne ho však z relativně volné vazby v norwoodském vězení převezou do věznice Getaway. Tam ho na příkaz sadistického ředitele Drumgoolea, který s ním má nevyřízené účty, týrají jak dozorci, tak i vězni. Frank všechno příkoří statečně snáší do chvíle, kdy se v ohrožení ocitne i jeho přítelkyně Melissa. A to je moment, kdy se Frank rozhodne z vězení utéct. Netuší, že přesně toho chtěl ředitel dosáhnout, protože nastražil na Franka past... Kriminál je překvapivě kvalitní film s dobrým hodnocením od kritiky i diváků. Stallone hraje poctivě, potěší slavný Donald Sutherland v roli hlavního padoucha. Bohužel ve své době v kinech u diváků neměl moc úspěch. Tržby byly jen 22 miliónů dolarů. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Lock Up

Režie: John Flynn

Hrají: Sylvester Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Sonny Landham, Tom Sizemore, Frank McRae, Darlanne Fluegel, William Allen Young, Jordan Lund, Larry Romano

Původ a premiéra: USA, 1989

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing)

Pokračování 14 / 33 Rocky V Po dvou nepříliš úspěšných filmech si Sylvester Stallone dal pauzu, sedl do auta a na cestách dumal, co dál. Pak napsal scénář k dalšímu Rockynu, kterého považoval za sázku na jistotu. Nechal ho zchudnout a vrátit ke kořenům. Film navazuje dějem na čtverku. Po zápase Rocky jede domů, aby zjistil, že ho účetní připravil prakticky o veškerý majetek. Navíc se hlásí zdravotní problémy a Rocky nemůže už profesionálně boxovat. A tak se Rocky se svou ženou Adrian a synem stěhuje tam, kde kdysi začínal – do zašlé a levné čtvrti v jižní Philadelphii. Musí však překonat hluboce zakořeněnou zatrpklost a hořkost, která roste s tím, jak jeho nový svěřenec, mladý boxer Tommy Gunn, získává na kvalitě. Když se Tommy obrátí proti svému učiteli, je Rockymu jasné, že ho čeká ještě jeden souboj… I když pětku režíroval John G. Avildsen (natočil film Rocky 1 a dostal za něj Oscara), tak film propadl jak u diváků, tak u kritiky, dokonce se nezaplatily ani náklady. Vypadalo to, že pátý Rocky filmovou sérii pohřbil. Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Sportovní filmy

Režie: John G. Avildsen

Hrají: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Richard Gant, Jimmy Gambina, Mike Girard Sheehan, Kevin Connolly

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků), Canal Plus (dabing)

Pokračování 15 / 33 Oscar Po neúspěchu s Rockym natočil Stallone remake klasické komedie Oscar z roku 1967, s u nás velmi populárním Louis de Funèsem v hlavní roli. Sly děj přesunul do Ameriky třicátých let. Legendární Angelo „Snaps“ Provolone slibuje svému umírajícímu otci, že opustí svoji gangsterskou dráhu a obnoví čest rodiny. Jeho náhlá přeměna je podezřelá nejen mafiánovi Vendettimu, ale i policii. A v této situaci si jeho účetní chce vzít jeho dceru. Snaps však zjistí, že ho mladík okradl o 50 000 dolarů a požaduje, aby je vrátil. Účetní nabízí jako svatební dar kufřík klenotů. Tento kufřík se pak stává předmětem mnoha záměn, nedorozumění a nakonec i šťastných shledání... Oscar byl návrat ke gangsterským komediím z třicátých let, nechyběla nákladná produkce. Kostýmy a herci okamžitě vyvolají vzpomínku starého Hollywoodu. Bylo to však velké šlápnutí vedle – tržby byly celosvětově jen 23 miliónů dolarů, v USA pouze 5 miliónů. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Komedie

Režie: John Landis

Hrají: Sylvester Stallone, Ornella Muti, Don Ameche, Tim Curry, Marisa Tomei, William Atherton, Martin Ferrero, Harry Shearer, Kirk Douglas, Art LaFleur

Původ a premiéra: USA, 1991

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 16 / 33 Stůj, nebo maminka vystřelí! Hned o rok později přišel další obrovský omyl v kariéře Stallona. Celosvětově sice tato akční komedie vydělala relativně přijatelných 70 miliónů dolarů, ale bylo to o hodně méně, než se čekalo. Navíc kritiky film totálně ztrhaly. Děj je hloupý a slabý. Zdánlivě křehká matka drsného policisty k němu přijíždí a zasahuje do jeho života. Koupí mu nelegální samopal MAC-10 a začne se mu hrabat v policejních kufrech. Nakonec film spěje k rozuzlení, které zahrnuje název filmu a odhalení, že i když se zdá být křehká a slabá, je za určitých okolností schopna silných činů, např. když jejího syna ohrožují zločinci a ona se střelí do ramene. Hodnocení Kinobox.cz: 47 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Stop! Or My Mom Will Shoot

Režie: Roger Spottiswoode

Hrají: Sylvester Stallone, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger Rees, Martin Ferrero, Gailard Sartain, John Wesley, Al Fann, Ella Joyce, J. Kenneth Campbell

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 87 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 17 / 33 Demolition Man Stalone se v roce 1993 se vrátil do herecké polohy, kterou mu diváci věřili – vážnější, akční. Sci-fi Demolition Man nebyl zcela zásah do černého, ale měl úspěch. Celkově byl daleko lepší než předešlé komediální pokusy. Psychopatický vrah Simon Phoenix je v roce 1996 zmrazen, aby v budoucnosti roku 2032 uprchl do světa, který se zcela změnil. Téměř nezná násilí a za sprostá slova se zde rozdávají pokuty. Jediný, kdo může pomoci zoufalé policii, je čerstvě rozmrazený policista John Spartan, jehož nekompromisní metody jsou jediný způsob, jak Phoenixovi nakopat jeho pozadí a zabránit dalším vraždám. Pro spoustu lidí jde o kultovní sci-fi film už kvůli trefným hláškám. Navíc si v něm zahrály tehdy vycházející hvězdy – Wesley Snipes a Sandra Bullock. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Marco Brambilla

Hrají: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt, Denis Leary, Bob Gunton, Glenn Shadix, Pat Skipper, Jesse Ventura

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (titulky), Google TV (titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 18 / 33 Cliffhanger Terorista vezme členy horské služby jako rukojmí, aby mu pomohli najít v horách peníze z nepovedené loupeže. Ale nepočítal s jedním odhodlaným navrátilcem do služby, horolezcem... kterým je právě Stallone. Sly se tímto filmem vrátil mezi akční hvězdy. Při nákladech 70 miliónů dolarů vydělal 255 miliónů, zároveň se tento film řadí mezi jeho nejlepší. Skuteční horolezci se asi budou u některých scén pochechtávat, ale v náročnějších lezeckých scénách za herce zaskakoval Wolfgang Güllich, jeden z nejlepších profesionálních lezců té doby. Celkem se na filmu podílelo 31 horolezců. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Akční filmy

Režie: Renny Harlin

Hrají: Sylvester Stallone, John Lithgow, Janine Turner, Rex Linn, Leon, Gregory Scott Cummins, Michelle Joyner, Max Perlich, Paul Winfield, Ralph Waite

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing)

Pokračování 19 / 33 Nájemní vrazi Robert Rath je profesionální vrah. Při plnění jedné zakázky narazí na konkurenta – ambiciózního mladého zabijáka Miguela Baina, který má spadeno na tutéž oběť. Od té doby se s Miguelem setkává všude, jakoby ho jeho mladší kolega vyzval na souboj o místo toho nejlepšího. Postupně se z Ratha lovce se stává Rath oběť. Rozhodující duel je však teprve čeká… Svižný akční film natočil slavný Richard Donner (Superman, Smrtonosná zbraň), Stallonovi sekunduje mladý a charismatický Antonio Banderas. I když to není dokonalý film, je to výborný akční thriller. Při rozpočtu 50 miliónů dolarů 83 milionů vydělal. Zajímavostí je, že scénář napsali bratři Wachowští. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Assassins

Režie: Richard Donner

Hrají: Sylvester Stallone, Julianne Moore, Anatoli Davydov, Steve Kahan, Kai Wulff, Kerry Skalsky, James Douglas Haskins, John Harms, Christina Orchid, Antonio Banderas

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 20 / 33 Specialista May Munroo v sobě nosí od dětství touhu po pomstě za smrt rodičů. Ve chvíli, kdy nadešel čas, si najímá specialistu na výbušniny Raye Quicka, kterého hraje Sylvester Stallone, aby se za ni vyrovnal s příslušníky klanu Leonů, odpovědnými za smrt jejích rodičů. Ray sám má však nevyřízené účty s lidmi pohybujícími se kolem mocné gangsterské rodiny. Jeho hlavním protivníkem je Ned, bývalý parťák a pyrotechnik. Akční film těžil z tehdy velké popularity sexuálního symbolu Sharon Stone, což se ukázalo jako dobrý tah – při rozpočtu 45 miliónů vydělal 175 miliónů dolarů. Jde o jediný film, ve kterém má Sly sexuální scénu. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Specialist

Režie: Luis Llosa

Hrají: Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Rod Steiger, Mario Ernesto Sánchez, Sergio Doré Jr., Chase Randolph, Jeana Bell, Brittany Paige Bouck, LaGaylia Frazier

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 33 Soudce Dredd Jde o první filmové zpracování známého komiksu o budoucnosti, kde existují jen mega města. A v nich policisté, kteří mají zároveň zákonodárnou i výkonnou moc – proto se jim říká Soudci. Nejlepší je Soudce Dredd a proti němu se postaví maniak Rico s ďábelskými úmysly. Stallone o komiksu nikdy neslyšel a s postavou se seznámil, až mu role byla nabídnuta. V komiksu Soudce Dredd nikdy nesundá přílbu. To se herci nelíbilo a tak to změnil, celkově herec zasahoval do režie a scénáře tak moc, že výsledek byl nakonec jiný, než jak původně vypadal scénář. Po dotočení a prvním sestříhání přišel další problém. Producenti při testovacích projekcích polekali. Delší a především daleko brutálnější film přestříhali a zkrátili. A dílo bylo dokonáno… Judge Dredd neuspěl ani u kritiky, ani u diváků a byl prvním náznakem, že kariéra Stallona upadá. Při tehdy velkorysém rozpočtu 90 miliónů vydělal jen slabých 113 miliónů dolarů. Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Judge Dredd

Režie: Danny Cannon

Hrají: Sylvester Stallone, Diane Lane, Rob Schneider, Max von Sydow, Christopher Adamson, Balthazar Getty, Maurice Roëves, Ian Dury, Peter Marinker, Martin McDougall

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 22 / 33 Denní světlo Poslední klasický akční film Stallona se v podstatě kryl také s koncem tohoto žánru v kinech, začal přesun do béčkové kategorie. Hrdina projíždí tunelem a náhodou dochází k výbuchu toxického odpadu. Dochází k závalu a ti, kteří katastrofu přežili, se octli v pasti mezi ohněm, zamořujícím vzduch jedovatými plyny, a vodou, rychle zaplavující podzemní prostory. Jejich jedinou nadějí je bývalý šéf newyorské záchranné služby Kit Latura, pod jehož vedením se vydají na vyčerpávající cestu podzemním labyrintem. Rozpočet filmu byl 80 miliónů a v USA vydělal mizerných 33 miliónů. Před totálním průšvihem Denní světlo zachránili diváci ve zbytku světa, celkově film utržil 159 miliónů. Stallone za film dostal honorář 17,5 miliónů. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Thrillery

Původní název: Daylight

Režie: Rob Cohen

Hrají: Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen, Dan Hedaya, Jay O. Sanders, Karen Young, Danielle Harris, Claire Bloom, Colin Fox, Barry Newman

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (bez dabingu a titulků), Google TV (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky)

Pokračování 23 / 33 Země policajtů Hvězdně obsazený film měl sice nízký rozpočet 15 miliónů dolarů, ale mimo Stallona v něm hrály takové hvězdy jako Robert De Niro, Harvey Keitel, či Ray Liotta. Sly kvůli roli stárnoucího šerifa přibral 20 kg a vysloužil si sice pozitivní reakce od kritiky, ale diváci o poměrně depresivní kriminální drama neměli zájem – film v kinech utržil pouze 44 miliónů dolarů. Freddy Heflin je obyčejný maloměstský šerif, který má sen stát se newyorským policistou, bohužel po záchraně své milované ženy trpí částečnou hluchotou. Při své práci nejdříve objeví důkaz o vraždě, která měla vypadat jako sebevražda, a posléze také o korupci mezi policisty. Freddy si pak musí vybrat mezi muži, kteří byli jeho vzory, ženou, kterou zbožňuje, a zákonem, který má prosazovat. Země policajtů i přes tehdejší divácký neúspěch rozhodně pozitivně vybočuje z akční šedi a určitě stojí za shlédnutí. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Cop Land

Režie: James Mangold

Hrají: Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, Peter Berg, Janeane Garofalo, Robert Patrick, Michael Rapaport, Annabella Sciorra, Noah Emmerich

Původ a premiéra: USA, 1997

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky), Apple TV (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 33 Sejměte Cartera Stallone se po menší pauze objevil v roce 2000 v remaku filmu Chyťte Cartera z roku 1971. V původním filmu si hlavní roli zahrál slavný Michael Caine, ten si menší roli střihl i této předělávce. Jack Carter, mafiánský vymahač žijící v Las Vegas, se vrací do rodného Seattlu na pohřeb svého bratra. Během této návštěvy si Carter uvědomí, že smrt jeho bratra nebyla nešťastná náhoda, ale vražda. Když to zjistí, rozhodne se bratra pomstít. Film Sejměte Cartera dopadl nevalně – diváky nezajímal. Stallonova verze v USA téměř propadla, v zahraničí šel film prakticky rovnou na DVD a s rozpočtem 63 miliónů v kinech měl tržby jen 19 milionů. Přitom rozhodně není špatný, navíc Sly velmi pomohl Mickey Rourkovi k výrazné vedlejší roli a návratu zpět do filmového průmyslu. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Get Carter

Režie: Stephen Kay

Hrají: Sylvester Stallone, Miranda Richardson, Rachael Leigh Cook, Mickey Rourke, Johnny Strong, Rhona Mitra, John C. McGinley, Alan Cumming, Michael Caine, Gretchen Mol

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Pokračování 25 / 33 Formule! Mladý, velmi talentovaný pilot Jimmy Bly nezvládá tlak, který s sebou nese oslnivá kariéra nového favorita velkých cen. Stallone v roli stárnoucího, ale velmi zkušeného pilota má mladíkovi pomoci k titulu mistra světa. Jejich hlavním soupeřem je šampión Beau Brandenburg. Jimmy Bly mu nebezpečně šlape na paty a navíc začal chodit s jeho bývalou dívkou... Filmem Formule! se Stallone pokusil o návrat do první ligy. Původně napsal scénář z prostředí Formule 1, ale Bernie Ecclestone ho smetl ze stolu, proto se děj odehrával v prostředí amerického seriálu CART. Režii dostal na starost spolehlivý Renny Harlin (se Slyem točil už Cliffhangera), rozpočet byl 94 miliónů, film se natáčel osm měsíců. V kinech ale Formule vydělala pouze 55 miliónů a Stallone se vyjádřil, že by si přál, aby ji nikdy nenatočil. Herce totiž definitivně poslal do béčkových filmů, určených rovnou pro DVD. Po tomto propadáku se v letech 2002 a 2003 Stallone objevil hned v pěti takových špatných filmech a na další tři roky úplně zmizel. Vypadalo to na definitivní konec kariéry. Hodnocení Kinobox.cz: 49 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Driven

Režie: Renny Harlin

Hrají: Kip Pardue, Robert Sean Leonard, Til Schweiger, Estella Warren, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Stacy Edwards, Gina Gershon, Cristián de la Fuente, Brent Briscoe

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Pokračování 26 / 33 Rocky Balboa Tento film nikdo nechtěl. Rocky V byl finanční propadák, o stárnoucího neúspěšného Slye už nebyl zájem. Ale herec to nevzdal, dokončil scénář, na kterém pracoval deset let, a po výměně vedení přesvědčil MGM, aby mu dali alespoň malý rozpočet. Poté se sám ujal režie a za dva měsíce natočil film o starém, zchudlém boxerovi, o kterého už téměř nikdo nestojí. Rocky Balboa nyní tráví večery vyprávěním starých historek stálým návštěvníkům své restaurace Adrians, pojmenované po jeho ženě, z jejíž předčasné smrti je ještě stále zlomený. Syn s ním nechce trávit čas, rány osudu Rockyho pokořily, otupily jeho pěsti a vzaly mu všechno kromě jeho starých historek. Ve svém srdci je však pořád bojovníkem a ještě jednou naposledy si sáhne až na hranici svých možností. Mladý mistr světa v boxu Dixon se totiž naštve, když počítačová simulace a odborníci tvrdí, že Rocky byl lepší boxer. A rozhodne se vyzvat Rockyho k exhibičnímu utkání... Film slavil nečekaný úspěch jak u kritiků, tak u diváků a vydělal 155 miliónů. Pro herce Rocky Balboa znamenal návrat do první ligy, Stallone pak dostal zelenou k dalšímu projektu. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Sportovní filmy

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, James Francis Kelly III, Tony Burton, A.J. Benza, Talia Shire, Henry G. Sanders, Antonio Tarver

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 102 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Canal Plus (dabing)

Pokračování 27 / 33 Rambo do pekla a zpět I když Stallone překročil v roce 2006 šedesátku, v posilovně dřel dvakrát denně, šest dní v týdnu, nabíral kila svalové hmoty a nechal si narůst dlouhé vlasy. Také opět psal scénář a raději se ujal i režie. Čtvrtý Rambo přinesl divákům to, na co si v Hollywoodu dlouhá léta nikdo netroufl. Brutální a poctivou akci, která se opírá o stále reálný konflikt v Barmě, kde probíhají etnické čistky a jsou nemilosrdně zabíjeny ženy, děti a vypalovány vesnice plné nevinných lidí. Ve filmu se do Barmy vydá skupina idealistických misionářů. Když jsou zajati, bývalý příslušník Zelených baretů John Rambo uková nový nůž, opráší luk a šípy a přidá se k skupině žoldáků, aby misionáře osvobodil. Po krvavých jatkách se Rambo vrací do USA, aby v závěrečné scéně uzavřel děj tam, kde jednička začínala. Na silnici, na cestě domů. Film s rozpočtem 50 miliónů dolarů měl tržby 113 miliónů a i když nebyl úplným kasovním trhákem, tak sklidil pochvalné kritiky a úspěch u diváků. Potvrdilo se, že Stallone přes důchodový věk stále diváky přitáhne. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Rambo

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Reynaldo Gallegos, Jake La Botz, Tim Kang, Aung Aay Noi, Paul Schulze, Graham McTavish, Cameron Pearson

Původ a premiéra: USA, 2008

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing), Prima Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 28 / 33 Expendables – Postradatelní Barney Ross vede skupinu vysoce kvalifikovaných žoldáků, mezi něž patří nadšenec do nožů Lee Christmas, odborník na bojová umění, specialista na těžké zbraně, demoliční technik a odstřelovač. Skupina je pověřena tajemným panem Churchem, aby zavraždila diktátora malého jihoamerického ostrova. Doba, kdy jedna filmová hvězda něco natočila a slavné jméno stačilo k úspěchu, je už dávno pryč. A tak nebylo pro Sylvestera Stallona těžké přesvědčit stárnoucí akční hvězdy, jako jsou Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Steve Austin, aby s ním šli do jednoho společného projektu. Sly se podílel na scénáři, film režíroval. Při rozpočtu 80 milionů film utržil 274 miliónů – tohle chtěl vidět každý fanoušek akčních filmů. A tak se hned točila dvojka. V roce 2012 šel do kin Expendables 2. Film udržel kvalitu, záporáka si střihl Jean-Claude Van Damme, při rozpočtu 100 miliónů film utržil 314 milionů. Jízda mohla pokračovat. Expendables 3 (2014) však ukázali, že jen mraky známých jmen nestačí, navíc režisér Patrick Hughes byl o hodně méně zkušený než Sly u „jedničky“, a Simon West u „dvojky“. Fanoušky i kritiky naštvalo jak omlazení týmu, tak snížení věkové dostupnosti z 15 na 12 let a tomu odpovídající „vyměknutí“ filmu. Trojka při rozpočtu 100 milionů utržila 214 miliónů. To bylo stále slušné, ale čtverka zelenou už hned nedostala, byť se s ní počítalo a počítá. Poslední Expend4bles: Postr4datelní šli do kin v září 2023. Původně se mluvilo o tom, že Stallone ve čtverce asi nebude, když se však několik herců ozvalo, že bez něj do projektu nejdou, tak řeči utichly. Obsazení bylo slušné, Stallone si zde zahrál, ale oficiálně předává štafetu Jasonu Stathamovi. Diváky film ovšem nepřitáhl – při rozpočtu 100 miliónů USD celosvětově utržil jen 51 miliónů. Což znamená, že „pětka“ s největší pravděpodobností nebude. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Expendables

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin, David Zayas, Giselle Itié, Terry Crews, Mickey Rourke

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 103 minut The Expendables – Postradatelní: recenze Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Oneplay (dabing)

Pokračování 29 / 33 Zpátky do ringu Dvě herecká jména jsou pevně spojena se slavnými filmy o boxerech – Sylvester Stallone (Rocky) a Robert De Niro (Zuřící býk). Proč je teda nepostavit na stará kolena proti sobě? Ve filmu se dva bývalí šampióni musí po 30 letech znovu utkat. Kdo vyhraje, získá srdce ženy, o kterou usilují oba dva. Vypadalo to jako dobrý nápad, kritiky byly docela pozitivní, Stallone a De Niro jsou skvělí. Bohužel režie se ujal Peter Segal, který dělá výhradně komedie a romantické filmy, a tak výsledek nepřekročil svůj stín a film se nakonec sotva zaplatil. Při rozpočtu 40 miliónů dolarů byly tržby pouze 44 miliónů. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sportovní filmy

Původní název: Grudge Match

Režie: Peter Segal

Hrají: Robert De Niro, Sylvester Stallone, Alan Arkin, Jon Bernthal, Kevin Hart, Kim Basinger, LL Cool J, Judd Lormand, Nicole Andrews, Han Soto

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Google TV (titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 30 / 33 Plán útěku V roce 2013 se povedlo natočit společný film dvou akčních hvězd a dávných rivalů – Arnolda Schwarzenegga a Sylvestera Stallona. Ray Breslin (Stallone) je útěkář na objednávku. Hledá skuliny v zabezpečovacích systémech, které jsou pak následně na základě jeho analýz – a efektních útěků – odstraňovány a zdokonalovány. Dostane se však do vězení, které je celé postavené dle jeho dosavadních poznatků a připomínek. Rayovým parťákem se v novém domově stává místní vězeňský boss Emil Rottmayer (Schwarzenegger), který si zde odpykává trest za kyberterorismus. Kdo čekal dobrý akční film, tak mohl být spokojen. Kdo velký divácký úspěch, tak spíš zklamán. Při rozpočtu 70 miliónů dolarů film zachránila Čína, kde utržil hned čtyřicet z celkových 137 miliónů dolarů. Plán útěku 2 už byla nízkoropočtovka primárně zaměřená na Čínu. Schwarzeneggera nahradil Dave Bautista, film byl špatný a po právu utržil v kinech jen 17,5 miliónů dolarů. Vzápětí vznikla naprosto zbytečná trojka Plán útěku 3 – ta už zcela propadla. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Escape Plan

Režie: Mikael Hafström

Hrají: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, 50 Cent, Sam Neill, Vinnie Jones, Faran Tahir, Vincent D'Onofrio, Amy Ryan, Graham Beckel

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 115 minut Plán útěku: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing), Canal Plus (bez dabingu a titulků), Prima Plus (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (dabing), Vodafone TV (dabing a titulky)

Pokračování 31 / 33 Creed Film Rocky Balboa zakončil v roce 2006 důstojně ságu, ale producenti si řekli, že je škoda tohle téma uložit k ledu. A tak se zestárlý a po smrti Paulieho i opuštěný Rocky Balboa se ujme mladého Adonise Johnsona, syna svého někdejšího soupeře a přítele Apolla Creeda. Rocky v něm vidí nástupce slavného otce, který zatím zůstává v jeho stínu, a pokusí se ho dovést na vrchol. Jenže když Rocky během tréninku zkolabuje, Adonis to má zase o něco těžší. Musí se postavit svému nepříteli čelem a ukázat všem, že není žádný falešný Creed. Scénář k filmu Creed tentokrát nepsal Stallone, jen si Rockyho ve filmu zahrál. Za svůj výkon byl nominován na Oscara, a také na Zlatý glóbus. Ten poprvé v životě i získal. Při rozpočtu 35 miliónů dolarů film utržil 173 milionů. Pokračování v roce 2018 Creed II volně navázalo na film Rocky IV. Stallone si nejen zahrál, ale už i spolupracoval na scénáři. Creed II měl rozpočet 50 miliónů dolarů a přes horší kritiky utržil 213 miliónů – táhl i návrat herce Dolpha Lundgrena. Creed III šel do kin v roce 2023, Michael B. Jordan hrát hlavní roli (Adonise) a film i režíroval. Stallone si ale už ve filmu už nezahrál, navíc ho producenti „vyšoupli“ z tvůrčího procesu, protože na rozdíl od něj vlastní práva na tuto franšízu. A že bez jeho celoživotní práce by nic neměli, je jim zcela ukradené. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Sportovní filmy

Režie: Ryan Coogler

Hrají: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Graham McTavish, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Hans Marrero, Will Blagrove, Ritchie Coster, Wood Harris

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 132 minut Creed: recenze filmu Kde si film můžete pustit: Apple TV (dabing a titulky), Canal Plus (dabing), Google TV (titulky)

Pokračování 32 / 33 Rambo: Poslední krev John Rambo žije konečně v klidu na rodinném ranči v Arizoně, ale jeho odpočinek skončí. Gabriela, vnučka jeho hospodyně Marie, zmizí. Rambo, který se během let stal pro Gabrielu opravdovým otcem, podnikne zoufalou a nebezpečnou cestu, aby ji našel. Že výsledek bude značně krvavý, je jasné. Po skvělé čtverce Rambo do pekla a zpět, které měla ambice ukončit sérii, se nakonec Stallone do role ještě jednou vrátil. Film není špatný. Ale Rambo je ostříhaný a bez šátku, v prvních dvou třetinách filmu překvapivě krotký, a pokud pomineme poslední brutální čtvrthodinu, tak s předchozí čtveřicí filmů nemá už tak moc společného. Rambo: Poslední krev měl při rozpočtu 50 miliónů dolarů tržby 87 miliónů, takže tímto filmem asi sága skončí. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Rambo: Last Blood

Režie: Adrian Grünberg, Vern Nobles

Hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Joaquín Cosío, Pascacio López, Óscar Jaenada, Nicholas Wittman, Jessica Madsen

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 89 minut Rambo: Poslední krev – brutální variace na 96 hodin a Sám doma [recenze filmu] Kde si film můžete pustit: Oneplay (dabing), Apple TV (dabing a titulky), Google TV (dabing a titulky)

Pokračování 33 / 33 Tulsa King Legendární mafián Dwight Manfredi vyjde po 25 letech z vězení. Místo zaslouženého důchodu dostane od starého šéfa překvapivý úkol. Z New Yorku musí odejít do Oklahomy, do města Tulsa a zde rozjet nový byznys. Dwight si uvědomuje, že jeho mafiánská rodina nemá na mysli jeho nejlepší zájmy. Pomalu si ale ze skupiny nepravděpodobných postaviček sestavuje partu, která mu pomůže založit nové zločinecké impérium. Přestože Sylvester Stallone dávno překročil sedmdesátku, tak stále o něj mají diváci zájem, stejně jako streamovací služby – jeho jméno zkrátka táhne. Pro Prime Video natočil průměrné akční sci-fi Samaritán. Seriál Tulsa King (natočený pro službu Paramount+) dopadl o poznání lépe. Stallone hraje sympatickou postavu, která je stejně stará jako on a podává výborný herecký výkon, je zkrátka vidět, že si svoji roli užívá. Venku jsou dvě sezóny, připravují se další dvě a k tomu ještě spin-off Nola King se Samuelem L. Jacksonem. I když se Sylvesteru Stallonovi blíží osmdesátka, má rozpracované další projekty. Netflix pak v roce 2023 přidal dokument Sly, který mapuje jeho téměř padesát let dlouhý filmový život. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Tulsa King

Hrají: Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, A.C. Peterson, Neal McDonough, Frank Grillo

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: SkyShowtime (dabing a titulky)

