Sylvester Stallone se představuje v novém traileru jako superhrdina Samaritán

Letos už 76 letý Sylvester Stallone dokazuje, že role akčních hrdinů stále odmítá pověsit na hřebík, a to v nejnovějším traileru na nový film Samaritán. Jako starý superhrdina se vrací do světa superschopností, zločinu a spravedlnosti.

Oficiální info o filmu zní: "Třináctiletý Sam Cleary podezření, že jeho záhadný a samotářský soused pan Smith je ve skutečnosti legenda, která se skrývá. Před dvaceti lety byl místní superhrdina z Granite City, Samaritán, prohlášen za mrtvého po souboji se svým rivalem, který se jmenoval příznačně - Nemesis Většina obyvatel si myslí, že Samaritán byl zabit, ale někteří obyvatelé města, stejně jako Sam, doufají, že je stále naživu. Zločinnost je na vzestupu a město se blíží chaosu...

Film slibuje hluboký psychologický pohled do světa superhrdiny Samaritána, který se na stará kolena drží stranou. Je však vtahován zpět do své staré role bojovníka proti zlu, a to neodbytným chlapcem odvedle.

Samariátán bude mít premiéru na streamovací službě Amazon Prime na konci prázdnin – přesněji 26.8.2022, objevit se má ale i v českých kinech od 1.9.2022.