Synchronic: Anthony Mackie ve sci-fi o droze, která umožňuje cestovat časem, ale přináší i smrt [recenze filmu]

Dvojice záchranářů se v ulicích New Orleansu potýká s účinky nové syntetické drogy i vlastními osobními problémy.

Plusy Tísnivá atmosféra, parťácká chemie mezi herci. Minusy Koncept cestování v čase šlo využít ještě nápaditěji. 6 /10 Hodnocení

Jedním z nejsledovanějších titulů se po svém uvedení na Netflixu v půli dubna stal dva roky starý mysteriózní sci-fi thriller tvůrčí dvojice Justin Benson a Aaron Moorhead. Jde o jejich pátý společný počin, následující po hororové povídkové mozaice V/H/S: Viral, hororové indie romanci Spring nebo sci-fi Donekonečna, díky nimž si na nezávislé scéně získali pověst tvůrců, kteří umí pracovat s atmosférou vyprávění, mají dobré nápady a nechybí jim vizuální cítění.

Podivná úmrtí

To prokazují i ve svém posledním filmu, který měl světovou premiéru na festivalu v Torontu. V něm sledují v příběhu, který napsal Justin Benson, dvojici záchranářů a nejlepších kamarádů, kteří v poslední době při svých výjezdech v New Orleansu, kde žijí a pracují, čím dál častěji přicházejí do styku s podivnými zraněními a úmrtími.

Postihují zejména mladé lidi a záhy se ukáže, že mají souvislost s novou syntetickou drogou na trhu, zvanou Synchronic. V jednom případě najdou záchranáři Steve (Anthony Mackie) a Dennis (Jamie Dornan) pobodanou oběť v blízkosti starého meče, zabodnutého do zdi feťáckého bytu, v níž se nachází, jindy řeší uštknutí jedovatým hadem, který se v této oblasti nevyskytuje, potřetí jsou přivolání ke zcela zuhelnatělému tělu.

Lidé po požití této o drogy vidí zvláštní jevy, což si vyzkouší na vlastní kůži Steve poté, co se dozví od lékaře, že má nádor na mozku a že zmizela Dennisova osmnáctiletá dcera Brianna (Ally Ioannides), která byla na jednom mejdanu, kde se tato droga užívala.

Steve zjišťuje, že tato nová droga má své tajemství, které objevuje a my spolu s ním v druhé polovině vyprávění. Fanoušci sci-fi žánru ho možná odhadnou už po úvodní scéně s halucinacemi, které uživatelé této drogy zažívají, nebo jim dojde v momentu, kdy Steve podnikne svůj první tripový výlet. To, co prostřednictvím něj objeví, totiž může souviset se zmizením Brianny.

Parťácká chemie

To tajemství prozradily částečně už trailery a díky němu se začneme pohybovat mezi více časovými liniemi, z nichž si cestovatel mezi nimi odnáší poznatky, které mu umožňují pochopit, jak droga funguje a jak by toho mohl využít pro dosažení toho, o co usiluje.

V nelehké životní situaci se totiž nacházejí oba parťáci. Jak Dennis, který by po nedávném narození druhého dítěte měl být šťastný, podobně jako jeho žena, ale není, tak Steve, který se mu snaží pomoci, ale sám má problémů, díky užívání alkoholu a léků a tomu, co zjistil lékař při náhodném vyšetření, až nad hlavu.

Parťácká chemie obou představitelů hlavních rolí funguje výborně, je znát, že jejich postavy jsou přátelé od vysoké školy a že jsou jejich životy propletené a navzájem se ovlivňují a zrcadlí. Proto, když Steve vidí Dennisovo odcizení s manželkou (Katie Aselton), radí mu, jak si s ním poradit, aby nedopadnul jako on.

Haluciogenní ladění

Na Anthonym Mackiem coby Steveovi stojí druhá, sci-fi půle vyprávění, ta první má tísnivý, znepokojivý ráz, blízký Scorseseho filmu Počítání mrtvých s Nicolasem Cagem v roli vyčerpaného záchranáře, trpícího depresemi a halucinacemi. I v něm jsme byli svědky nepříjemného putování mezi feťáckými brlohy a snímek měl rovněž mysteriózní nádech, stírající hranici mezi realitou a halucinací.

Haluciogenní ladění se u Synchronicu promítá do vizuální stránky i hudebního podkresu, který v kombinaci s kamerou dotváří onu tísnivou atmosféru. Režijní dvojici se daří dát scénám putování v čase intenzitu a napětí, které je dané jejich časově omezeným intervalem i tím, jak souvisí s děním v přítomnosti. Při návratu zpět je třeba dodržet určitá pravidla, jichž se ale tvůrci sami až tak důsledně nedrží, aby mohlo vyniknout emotivní finále.

Ve výsledku tak vychází Synchronic jako sympatický počin, u jehož konceptu cestování v čase se mohli tvůrci jen o něco víc odvázat v tom, jak s ním naložit. Cit pro atmosféru, vizuální podání i práci s herci jim nechybí, i když nepřichází s ničím žánrově převratným, spíše podnětným.

Synchronic