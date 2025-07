Tajemství loňského léta: Hororový návrat, který propojuje tři generace žánru – někdy až moc (recenze)

Karma je mocným strašákem hříšníků. A co teprve, když je oblečená do rybářského pláště a místo do svědomí se hákem zabodává rovnou do masa. Tajemství loňského léta je jedním z těch známějších slasherů z druhé půlky devadesátých let, za nímž stojí scenárista Vřískotu Kevin Williamson. Dosavadní franšízu o třech filmech a jednom seriálu nyní v kinech rozšiřuje moderní sequel (a tak trochu remake) s neměnným titulem Tajemství loňského léta (I Know What You Did Last Summer), který kromě několika dobrých aktualizací chaoticky doplňuje či uzavírá hned tři dějové úrovně.