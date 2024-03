Také HBO Max zatrhne sdílení účtů mezi domácnostmi. Začne s tím už letos

Max bude další streamovací platformou, která aktivně zasáhne proti sdílení předplatného. Včera to potvrdil na Media & Telecom Conference potvrdil JB Perrette, který ve Warner Bros. Discovery vede divizi zaměřenou na domácí video a hry.

Firma restrikce zavede již letos, ve větší míře je ale chce uplatňovat až od příštího roku. Podobně na to šel i Netflix, který nová pravidla aplikoval nejdříve ve čtyřech zemích Latinské Ameriky a pak novinku rozšiřoval dále do světa. A stejně na to jde i Disney+, které začne vybírat poplatky za sdílení v USA a Kanadě v nejbližší budoucnosti, avšak o Evropě zatím nemluví.

Jak přesně bude postupovat WBD, zatím nevíme. Pravděpodobně se ale vydá cestou, kterou prošlapala konkurence. Nejprve tedy změní podmínky služby a upraví definici domácnosti. A při jejich vymáhání dá uživatelům na výběr, že buď musí se sdílením končit, nebo si další domácnosti budou muset připlatit.

V případě Netflixu je doplatek 79 Kč, což je výrazně méně než nejlevnější samostatný tarif Standard, který stojí 199 Kč.

Streamovací divize Warnerů má momentálně již 97,7 milionu předplatitelů, vedle (HBO) Max do toho firma počítá i Discovery+ a jiné služby, které nabízí ve světě. Důležitější je ale spíš fakt, že streamování začíná být výnosné. Ještě ve fiskálním roce 2022 firma prodělala přes dvě miliardy, za rok 2023 už na videoslužbách vydělala 103 milionů. A zisk očekává i letos.