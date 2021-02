TCL 55P815: levný a vybavený 4K HDR LCD televizor s Androidem [test]

Výrobce přidává k televizoru klasický, výrazně úzký a podlouhlý ovladač, který dobře padne do ruky. Černé plastové tělo neuráží vzhledem. Tvarové odlišení jednotlivých (příjemně gumových) tlačítek by sice mohlo lehce napomoci ovládání při sledování TV ve tmě, jenže přílišná tvarová podobnost a minimální vzdálenost podobné pokusy spíše překazí. Ovladač této třídy nevybočuje ze zaběhlých kolejí podsvícením klaviatury. Škoda.

V záložce Zvuk zkontrolujte jazykové preference pro primární a sekundární stopu. Nemálo českých diváků pro sekundární volí slovenštinu. Příznivci sportovních událostí a herní maniaci navštíví adekvátně nastavené a jasně pojmenované obrazové režimy. Rozhodně nedoporučujeme měnit prostředí Domácnost za Obchod. Kontrastně k tomuto zavítejte do T-Link (HDMI-CEC) nabídky. Jinak nedokážete ovládat další zařízení jedním ovladačem a nejen to. I tak ne vždy musí komunikace HDMI-CEC chodit na výbornou.

A co rychlost odezvy P815? Jistě není špatná. Osazený HW odpovídá této třídě a při vhodné optimalizaci šlape. Při přemrštěných požadavcích a vytížení náročnými aplikacemi a experimentováním, asi můžete začít atakovat jeho možnosti. My jsme při testování byli spokojeni se stabilitou. Pouze v jednom případě, kdy se využívalo KODI, došlo k záseku, který bylo nutno dořešit vypnutím televizoru. Ovšem pozor, podobný exces automaticky nemožno přilepit na vrub chodu televizoru. Chyba klidně mohla vyvěrat ze specifik KODI.

Co nám řeklo oko už víte, ale copak nám prozradí optická sonda? Co se osazeného VA panelu týče, tak nabízí velmi dobrý nativní kontrast 4 471:1. Podání černé v režimu Kino je dobré, ovšem měření ukázalo, že v tomto režimu televizor regulaci podsvícení vůbec nepoužívá, neboť hodnota statické i dynamické černé je shodná – 0,051 cd/m2.

Zvuk

Když se s hlasitostí držíte do, napišme, jedné čtvrtiny, budete spokojeni s přednesem, srozumitelností mluveného slova, a hlavně s překvapivým prostorovým vyzněním. Zvuk nikterak neobtěžuje, vyniká srozumitelností a jeví se skoro celistvým. Jestliže se namísto filmu začnete oddávat hudebním dílům a hlasitost navýšíte, přijdete na její limity. Zvuk dostane agresivní až kovovou příchuť. Navýší se sykavky. Postrádá hluboké tóny. Podobný styl vyhovuje starším lidem a lidem s určitou poruchou sluchu, kteří ho preferují. Ostatní mají jednoduchou možnost. Přidat k televizoru soundbar, který TCL také vyrábí.

Korekce jednoduše zasadíte skrze dostupné zvukové profily, anebo poškádlíte trojici, nahrazující ekvalizér. Při zapojení sluchátek dojde k vypnutí integrovaných reproduktorů. Zvuk v té chvíli regulujete dálkovým ovladačem. Při prováděných korekcích se na panelu vynoří adekvátní piktogram sluchátek.

Multimediální funkce

V této kapitole bychom mohli jednoduše opisovat od dříve testovaného modelu C815. Android TV 9 ve spojení s mikrofonem, který naleznete u testovaného kousku přímo v televizoru, ukáže výsledky vyhledávání v naší mateřštině. Hlasové ovládání si vyzkoušíte pouze u akceptování cizího jazyka v menu a komunikace cizím jazykem (typicky anglicky).

HbbTV 2.0.2 funguje korektně. Odzkoušeli jsme přehrát několik celých videí a částí seriálů. Dívali jsme se na živé sportovní přenosy. Hybridní vysílání si ručně jednorázově zapnete. Po instalaci televizoru se nenabízí.

EPG/Guide – elektronický programový průvodce vyřadí obraz a pokračuje se zvukovým podkresem. Obsluhu upozorní na očekávaný pořad, zaznamenat ho, bohužel, nedokáže. Mimochodem – upozornění na očekávaný pořad promeškáte, pakliže stroj vypnete do pohotovostního režimu. Externí úložiště využijte, jakožto zdroj dat k přehrávání. Druhou variantou jest rozšíření velikosti interního úložiště pro instalaci aplikací a her.

Integrovaný přehrávač si poradí s mnoha formáty, ne se všemi. K posílení instalujte další přehrávače. Obdobně se divák popere s titulkovými soubory, obsahující českou diakritiku. Kódování UTF8 se zdálo systémem akceptované. DTS zvuk uslyšíte. Nabídka integrovaného přehrávače odfiltruje jednotlivé typy (Video/Hudba/Foto). Dáváte-li přednost komplexní podobě složek – dostáváte ji. Řazení formujete dle času a názvu. Spojení LCD televizoru TCL s PC přes počítačovou síť s využitím DLNA funguje. Zaujme jasná signalizace HDR a zvukových souborů skrze piktogramy, které se v počátku přehrávání objeví v levém horním rohu obrazovky.

Standardně v Android TV získáváme přístup k velké porci aplikací a her. Testovali jsme IPTV Kuki TV ve starší i novější podobě. Obě fungují skvěle. Stejně tak běželo Spotify, Youtube a další. Přítomnost teletextu potěší. Rozložíte ho přes celou obrazovku anebo jen na její polovinu (PaT – Picture and Text). Youtube přehrává obsah ve 4K/UHD, včetně HDR v podporovaných formátech. Pojďte a odzkoušejte populární apky typu Kuki, Skylink Live TV, HBO Go, NETFLIX, Kodi a mnoho dalších. U náročnějších her může nastat zádrhel.