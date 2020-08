TCL 65C815: Stohertzový 4K HDR LCD televizor s výborným zvukem [test]

Volali jste po testu TCL a tak ho zde máte. Android OS, VA panel a 100 Hz. To na první pohled nezní špatně, co říkáte?

Plusy 100Hz panel

Výborný zvuk s nehasnoucí krásou u tiššího poslechu

Dolby Vision/Dolby Atmos (DTS)

Příjemné a kvalitně nastavené barvy ve filmovém profilu

Celkově skvělá výbava

Dvojice ovladačů

Přehledné menu

Velká dávka využitelných aplikací

Design Minusy Slabší hardware

Horší práce s podsvícením a černou

Zbytečně složité ladění satelitu (+chybějící FastScan)

Přehmaty při dolaďování stanic

Chyby v překladu 8 /10 Hodnocení 4K/UHD HDR LCD TV TCL 65C815 využívá 10bit VA panel s Quantum Dot a EDGE LED podsvícením. TCL se na svém webu chlubí 100/120Hz technologií pro kvalitnější, ostřejší a plynulejší zpracování dynamických scén a také HDR Premium třídou. Správou a korekcí barev byl pověřen UHD Premium Color Extender. V možnostech kromě jiného naleznete hlasové ovládání skrze Google Assistant, Google Home a Amazon Alexa. LCD TV využívá operační systém Android TV v jeho deváté verzi. Údajně se má v brzké době dočkat desítky. Systém se nebrání moderním formátům typu Dolby Vision a Dolby Atmos (+Dolby AC4, Dolby TruHD). Druhému napomáhá k lepšímu rozmachu a dynamice soundbar (2x10+15 W) laděný věhlasnou společností ONKYO. Tunerové výbavě nechybí nic – kompletní nasazení (DVB-T/T2/C/S/S2) včetně HbbTV 2.0.2. Wi-Fi (ac/n/g) a Bluetooth (A2DP, HID) k Vašim službám. Design, základní popis Zdařilý a moderní, byť pro mě neprakticky „nebezpečný“ ultratenký, bezrámečkový design podtrhuje kvalitní posazení (vystředění) spíše matného VA panelu (se 100/120Hz technologií a EDGE LED podsvícením) a tenká temně titanovo-stříbrná broušená kovová linka ho obepínající. Vše doplňuje těsně k panelu přitlačený soundbar s konzervativní šedou průzvučnou tkaninou, která mně naprosto vyhovuje. Už méně zdařilé jest využití třech tmavě stříbrných nožek pro oporu těla. Barevně vhodně navazují na kovovou linku panelu, avšak nejedná se o jednoznačně stabilní podklad (v rovině pocitové). Měkké šrouby v testovacím balení bych také vyměnil. Prostřední dvorec zvukové lišty zabírají stavové diody, jejichž chod spravujete v menu. Docílit lze úplné deaktivace. Nad nimi, avšak již na krycí kovové liště, sedí drobný nápis TCL. Další označení spatříme na pravoboku soundbaru. Ne, TCL se nepodepsalo dvakrát. Tady signuje svoji práci ladič zvukových proporcí, totiž věhlasná společnost ONKYO. Luxusní design, příjemná nerušivá a vypínatelná LED... a zvuk, který nezklame. Konektorová výbava Konektorový shluk osadil hardwarový inženýr v pravé dolní části zad (čelní pohled). Všechny porty míří vpravo. USB, síťová zdířka (LAN), dvojice HDMI (1xARC – zpětný audio kanál + Service port). Pod ně zasunete koncovku kabelu vedoucího od antény a hned vedle od satelitní paraboly. Navazuje digitální audio výstup (optika). Další HDMI a USB vstup bude při využití překrývat modul s kartou placené TV z důvodu tam umístěné šachty CI+ slotu. Zbývá jednoduchý vstup pro AV adaptér a úplně ve spodu jack pro sluchátka, jejichž zapojením umlčíte hraní integrovaných reproduktorů. Krapet blíže spodnímu pravému rohu nahmatáte joystick základního řízení a zvláštnost, která zatím není úplně obvyklá. Posuvný přepínač pro deaktivaci/aktivaci do těla integrovaného mikrofonu. Pro našince však tento ztrácí zatím význam. Hlasové ovládání pro Českou republiku není dostupné. Odzkoušíte si ho v případě aktivace anglického prostředí menu. Koncovku elektrické přípojky zasouváme v levé pozici na zádech LCD.

Dálkový ovladač TCL znovu balí k televizoru dva ovladače. Hlavní a multimediální s mikrofonem. Dříve dostupná vlastnost „ukazovátka/myši“ s adekvátně potištěným knoflíkem chybí. Stejně chybí vlastnost při jeho využití. Alespoň nám se nic z dříve nabízené „airmouse“ funkce nepodařilo spustit. Hlavní dálka v černém matném plastu a nezvykle tenkém, avšak o to delším provedení slušně odolává otlakům rukou. Ovladač se velmi dobře drží. Nicméně pro svoji délku si každá ruka zašplhá. Nulová hmatová odezva a nedostupnost podsvícení klaviatury Vám ztíží řízení naslepo, respektive po tmě. Nemálo černých, příjemně gumových knoflíků nese jakési tvarové odlišení, ale jejich minimální rozestup a velmi podobný tvar nepomůže. Středový kříž rozděluje klaviaturu na dvě skupiny. Kolem něj rozesel technik šedé funkční prvky pro přechod na domovskou obrazovku, zavolání interaktivního menu, skok zpět a přístup na vstupy. Směr nahoru obsadila dvojice kolébkových přepínačů pro změnu hlasitosti a skokové přehození stanic, mezi kterými ještě parkují informace o právě sledovaném pořadu a ozubené kolečko pro zavolání menu/nastavení. V našem balení máme rovnou dva ovladače. V zástupu číselné klaviatury se objevují LIST (zavolání seznamu TV stanic) a „Téčko“ k přechodu na výrobcem vybrané aplikace. Úplně nahoře skokově tlumíte zvuk (MUTE) a zapínáte/vypínáte stroj (pohotovostní režim). Od směrového kříže dolů vidíme EXIT (ukončení), LANG (změna jazyka), TEXT (teletext), SUBT (titulky) a mezi nimi GUIDE s navýšenou velikostí (EPG – elektronický programový průvodce). Nechybí čtverka barevných teletextových specifických buttonů, tlačítka přehrávače a ZOOM. Spodek narušuje solitér v bílém provedení s červeným nápisem. Hádejte. Ano – NETFLIX. Sekundární dálkový ovladač má podobně štíhlé tělo, ale o poznání kratší. Stříbřitě kovový „obal“ ve vybrání nese matně černá, plastová tlačítka. Stylem zpracování touží po luxusním vzhledu. Nechť každý sám posoudí, do jaké míry mu jeho outfit sedí. Plast kláves konkrétně mně nepřekáží. Nepovažuji ho ani za přínos pro pocitové navýšení vizuální hodnoty. Pro mnoho bude nejvýznamnějším bodem zájmu integrace mikrofonu pro hlasové vyhledávání a čudlík zavolání virtuální klávesnice. Počáteční nastavení a ladění Instalace se nevzdaluje běžnosti. Cupitá v linii… Volba jazyka -> Připojení k počítačové síti -> Přihlášení ke Google účtu. Nastupuje přijmutí smluvních podmínek, zásad ochrany soukromí a smluvních podmínek služby PLAY. V následném dialogu potvrdíte/odmítnete Google při požádání o identifikaci polohy zařízení a ještě řešíte pomoc při vylepšování platformy Android. Aktivujete ovládání pomocí příkazu OK Google, vyberete název pro zařízení (včetně vlastního popisu). Následuje krátká prohlídka funkcí zařízení (obrázkovo-textový průvodce). Průvodce Vás informuje o přítomnosti Chrome Cast. Vyberte prostředí televizního přijímače – doma / obchod a zemi umístění. Dostáváme se k instalaci kanálů. Vybíráme Přeskočit/Automatic search. Ano, chyba v překladu do češtiny. Podobných přehmatů, ať již v cizojazyčném textu, který v českém prostředí nemá co dělat, nebo různých ne zcela vhodných českých výrazových alternativ, menu obsahuje více. Standardně si chceme naladit pozemní digitál a satelitní tuner (maximálně čtyři družice – DiSEqC 1.0). Možnosti na výběr jsou Anténa/Satelit/Kabel. U Antény filtrujete Digitální/Analogové/Digitální a analogové. Podobná nabídka panuje u kabelového tuneru, ovšem navíc možno poštelovat režim vyhledávání Pokročilý/Plný. Lovci signálu satelitního budou zklamáni. Ti méně pokročilí si možná ani nebudou schopni satelitní tuner na nejběžnější pozici pro příjem v našich končinách, totiž Astra 23,5°E naladit. Již v minulém testu televizoru TCL jsem upozorňoval na tuto skutečnost. Kromě toho, že neexistuje FastScan, tak neexistuje v nabídce satelitů ani předvolená, výše zmíněná Astra. Tu si musíte zadat ručně na jednu ze čtyř volných pozic v seznamu SAT1-SAT4. Ladíme pozemní digitální tuner s filtrací na digitální příjem. Alternativní, sekundární filtr typu volné/kódované neexistuje. Proladění pozemního vysílání trvalo automatice zhruba dvě minuty. Satelitní vyhledávání spustíme v režimu automatického hledání, s povinností, jak výše uvádíme, ručně zadat parametry pro námi požadovanou (hlavní) družici. Kdo jen na chvilku odloží ovladač, nebo drobně popřemýšlí, rozzlobí se znovu. Systém Vás totiž neustále vrací zpět do základní nabídky pro satelitní nastavení. Po tomto naprosto nepochopitelném kroku s naprosto mizivou uživatelskou přívětivostí, jdeme konečně spustit vyhledávání. Filtrace poskytuje alternativu pro hledání Vše/Síť, pro kanály Vše/Zdarma. Příznivci typické satelitní platformy Skylink si tak mohou prubnout vyhledat Vše, avšak s doplňkem Síť. Nám bylo nalezeno 310 kanálů během 45 vteřin. Systém žádá nové odsouhlasení smluvních podmínek a zásad ochrany osobních údajů, přičemž si nelze nevšimnout další chyby v překladu. Probojovali jsme se na základní domovskou obrazovku, s výrobcem definovaným rozložením a předvolenými aplikacemi. V našem případě se jedná o Netflix, TCL kanál, Sponzorováno společností Google Play. V aplikacích zaznamenáváme Netflix, Rakuten TV, Prime Video, Youtube, Google Play, TV Cast, Centrum médií a další. Operační systém Android TV v jeho deváté verzi (Pie) však netrvá na stanoveném pořadí a aplikacích. Uživatelstvo nechtěné odinstaluje a svobodně pozmění pořadí čehokoliv. V rámci plochy spouštíme živé televizní vysílání. Systém před zobrazení kanálu sahá na modul s kartou a dochází k synchronizaci, která dopadne dobře. Letmý pohled na list stanic není radostný. Nejsou seřazeny dle „národních“ zvyklostí, nýbrž kráčí v abecedním rytmu. Vydáte-li se cestou přehazování pořadí kanálů, využijete hromadný výběr. Oblíbené nasázíte do jediného favoritního seznamu, ale pro každý tuner samostatně. Paradoxně v jeho prostředí nejde kanály volně přesouvat přímo. Jejich pořadí pozměníte v hlavním seznamu stanic. Změnou pořadí zde, ovlivníte změnu pořadí v oblíbených. Jednoduše – tak jak jdou v hlavním seznamu, půjdou i v listu oblíbených. V kompletním naladěném listu tedy pořadí regulujeme, a to prostou záměnou, anebo přímým vložením na konkrétní číselnou pozici. Zavoláním editace odkryjete jednotlivé kroky, které lze provádět – Skrýt/Zaměnit/Editovat/Vložit/Odstranit. Odstranění kanálu ponechává jeho původní číslo aktivní. Kanál bude sice odstraněn, avšak nedojde k přesunu zbytku stanic. Pro příklad… smazáním stanice na desáté pozici se tato uvolní, ale kanály od pozice jedenáct výš, se nepřesunou o jednu číselnou pozici dolů. Obsluha tak vidí kanál 9, kanál 11… Velkým problémem bylo přidání nových stanic, ať v automatickém nebo ručním režimu. V námi testovaném televizoru s jeho aktuální verzí operačního systému Android TV se vždy individuálně seřazené stanice vrátily zpět k původnímu stavu – jsou seřazeny dle názvu.

Menu a nastavení Oceňuji zdařilou jednoduchost menu, kdy se vše odehrává ve „stylu Android“. Přehlednost nechybí. Co by mohlo být lepší? Určitě kontextová nápověda a doprovodné informace. Trochu textu navíc by začátečníkům jistě pomohlo rozkoukat se. Uživatele, což jsme už uvedli, také negativně zaskočí mnohde zvláštní překlady, respektive kombinace jazyků. Hardwarová síla evidentně občasně není v souladu se softwarovou potřebou. Dochází k drobnějšímu opoždění reakcí odezvy systému na požadavek obsluhy. Trošičku se obávám, aby experimentátoři v oblasti specifičtějších činností (kombinace aplikací a nastavení, Kodi…) nedošli až na určitou hranici, která je zastaví. Samotné spuštění LCD televizoru po úplném odpojení od napájení, trvá zhruba 39 vteřin. Systém má defaultně zatrženo rychlé spuštění, které by však mělo pomáhat pouze ve chvíli startu z pohotovostního režimu. Z něj se telka spouští výrazně kratší čas. Naměřili jsme v průměru něco lehce přes čtyři vteřiny. Deaktivací rychlejšího startu se spuštění více méně rovná délce startu po úplném vypnutí. Měření bylo prováděno až po kompletní instalaci, včetně doplněných aplikací a naladěných televizních stanic. To jen pro úplnost. Nemáte v oblibě svítící LED? Vypněte je. Doporučuji všem novým majitelům opakovaně a postupně nabídky kompletně projít a seznámit se také s rychlým interaktivně se měnícím menu, které zavoláte ovladačem (Volby/Options – piktogram několika vodorovných čárek). Přijdete na nutnost si ručně pustit HbbTV (záložka Systém), přenastavit teletext na normu, která korektně zobrazuje českou diakritiku (při zobrazeném teletextu spustit rychlé menu – Volby… tlačítko s piktogramem třech čárek v blízkosti středového kříže). V záložce Zvuk sedí Rozšířené video a právě tu, kromě jiného, natvrdo stanovíte jazykové preference pro primární a sekundární stopu. TCL pro sekundární stopu volí angličtinu. Běžnější pro našince bývá slovenština. Samozřejmě záleží na každém. Pakliže zjistíte chybování znaků s diakritikou v teletextových informacích, není nic jednoduššího, než vše napravit (viz prostřední fotka). Kdo má zájem otestuje, co provede režim Sport a režim Herní. Měnit prostředí Domácnost za Obchod se nevyplácí. Oproti tomu se leckomu vyplatí zaktivnit T-Link (HDMI-CEC). Jinak nedokáže ovládat další zařízení přes jeden ovladač a nejen to. Při testování se konkrétně při spojení s jedním externím zařízením, HDMI-CEC zdráhalo využití a ovladač tak nevykonával předpokládanou činnost. Výrobce stanovil „hlavním“ profilem Standardní. Na výběr jsou další – Dynamický/Smart HDR/Sport/Kino. Interaktivně v návaznosti na přehrávaném obsahu mohou vyskočit další, typicky u Dolby Vision – Tmavý/Světlý. Mnoho kupujících při seznamování s novým zařízením řeší vhodné nastavení preferencí pro plynulost a ostrost pohybu. TCL předkládá vhodný řídící prvek. Ve dvou posuvnících si v deseti krocích vyberete to nejlepší pro své oči. Navíc možno přidat LED smazání pohybu, což navýší viditelně kmit/blikání obrazu, tudíž nevěřím, že valná většina majitelů nechá funkci ve hře. Záložka zvuku na prvním místě poukazuje na Dolby Atmos. Aplikovat umíte zvuk tlačítek i volby pro zrakově postižené. Sedm profilů (Dynamický/Standardní/Kino/Hudba/Jasný hlas/Hra/Sport) připravil výrobce ve spojení s firmou Onkyo, která zvuk dolaďovala. Nevidím klasický posuvníkový ekvalizér. Křivku regulujete odlišně – ve třech krocích jednotlivých pásem (Posilovač basů/Zřetelnost hlasu/Definition/Surround virtualizer). Vše s třemi kroky, respektive úplným vypnutím. Veškeré uživatelské změny aplikujete na všechny zdroje/na jeden aktuální zdroj. Kdo cokoliv přežene a nebude vědět jak zpět – stačí, když spustí reset obrazových parametrů. Systém obnoví původní hodnoty. Samozřejmě pouze pro obraz. Vše ostatní zůstane nezměněno. Obraz Na první nástřel nekonfliktní obraz by náročné oko chtělo barevně doštelovat. Základním experimentováním bude (jako vždy) jednoduché přehození obrazových profilů. Pokročilý divák skončí u typické volby – Kino. Obraz se barevně srovná a těší svým nepřeháněním, snahou neexhibovat a barevně být neutrálním. Jen tu a tam pocitově začne cvičené oko zkoumat, jestli není přeci jen trošičku zatažen do mírně růžovo-fialového nádechu. Neutrální pleťová zůstává klidná, avšak dojde na místa, kdy si chci vychutnat vícero detailů a drobnopisu. K barvám v adekvátně spuštěném profilu bych napsal… nejsou vůbec špatné a zcela jistě si v nich řada běžných diváků najde osobní dokonalost, kterou nebude toužit navyšovat finančně náročnou kalibrací. Z obrazu jde vytřískat víc - ocení to opravdu každý? Práce s podsvícením občasně drobně tápe a překmitává v plochách. Hodně záleží, co všechno si z vlastností pustíte na panel, jaká vylepšovátka použijete a jakou jakost videa přehráváte. Nepochopil jsem akceschopnost Micro Dimmingu. Snaha o zásadnější snížení podsvícení vyvolá u extrémně citlivých očí pocit mírného chvění (regulace PWM?). Práce s černou mohla být kvalitnější a preciznější. Osazený 120Hz VA panel by jistě lepší softwarové polechtání rozdýchal. Stranové podsvícení dovolí méně, než přímé zadní a ještě s mnoha zónami. Z druhé strany rezervy jsou cítit. Vzhledem k využitému VA panelu nelze očekávat široký pozorovací úhel. Jsme někde u lehkého nadprůměru. Odklon od kolmice potře barevnou sytost a snižuje kontrast s nástupem lehkého závoje. Mezi negativa zapůjčeného kusu patří viditelnější clouding v barevně jednolitých plochách. Přepočet z nižších rozlišení mě na 65“ velkém panelu neurážel, ani nepřesvědčoval o špičkové kvalitě. Standardní rozlišení snese více detailů a více ostrosti. Od HD – vysokého rozlišení se nese vše minimálně v nadprůměru. Při kvalitnějším videu ve vysokém rozlišení, hovořme v tomto srovnání, jakožto o jakostním obrazu. HDR vykřeše pomyslnou jiskru radosti, jen, subjektivně viděno, s výrazně umírněnou zářivostí. Nepíchá, neštípe. Zkoušíte-li Dolby Vision zažijete více dokonalosti. Snížená „bodavost“ světel paradoxně vyhovuje konzervativnější klientele, která požaduje HDR/Dolby Vision pro jejich akceptování k přehrávání a pro navýšení prokreslení v tmavých/světlých partiích. Nikoliv z důvodu oslnění zářivou bílou, pro kterou by si museli nasazovat sluneční brýle. Všimněte si na druhé fotce v levé horní části piktogramu, který naznačuje detekci signálu Dolby Vision. Třetí obrázek zachycuje úpravu pohybujících se částí obrazu. Pohybovou aktivitu v její plynulosti a ostrosti pobízíte k lepšímu výkonu dvojicí posuvníků. Klokotavý až trhavý pohyb se po korekcích přehoupne v extrému až k telenovele. Zde by si pro některé aplikace a fungování měl výrobce přeci jen nasazení úprav drobátko doladit. V určitých scénách, i přes požadovanou plynulost (nebo právě kvůli jejímu zavolání), dochází k „přeskakování“. Extrémisté odzkouší vložení černého mezisnímku. Tento počin potemní obraz a výrazně ho zatíží blikáním. Pokud se podáváme blíže na samotnou techniku, tak QLED panel pokrývá 96 % barevného prostoru DCI/P3. Co se jasu týče, tak maximální jas je limitován EDGE podsvícením (stranovým), maximum je 400 nitů, výrobce se snaží zachovat spíše podání černé, ve výsledku vás východ slunce neoslní. Na druhou stranu má TCL výborný tone mapping, takže obraz nabídne spoustu detailů i v tmavých i světlých scénách, TCL pracuje vzhledem ke kompatibilitě s Dolby Vision a HDR10 dokáže správně zobrazit i filmy s rozsahem 4 000 či 10 000 nitů. HDR 10+ zde pracuje velmi dobře a dokáže dynamicky využívat nižší maximální jas a zajistit tak nejlepší možný HDR obraz využívající maxima schopností této TV. Pochválit musíme nastavení režimu "film HDR", filmový fanoušci dostanou věrný obraz. A velmi pozitivní info pro hráče – po přepnutí do herního režimu input lag spadne na 19,7 ms, což je výborný výsledek.

Zvuk Zásah do zvuku od, na soundbaru signované, renomované společnosti ONKYO vnímáme pozitivně. Spolupráce TCL a ONKYO se v tomto směru vyplatila převelice. Nezávislý, krásně brumlavě hřejivý, čitelný, v pravo-levém směru prostorově dostatečný, prostorem se decentně rozlévající zvuk, si vychutnáte. Jedná se o jedno z citelných lákadel testovaného televizoru. Jestli ne o to úplně nejcitelnější. Hudba vychází výborně také při snížené hlasitosti, kdy nechřadne a neopadává její, na tuto kategorii, špičkový charakter. Přes sníženou hlasitost pořád vnímáme basovou složku, stále přesně slyšíme jednotlivé hlasy, stále rozumíme hercům. Z moderních prvků sem není vtaženo toliko nadstandardní poziční zpřesnění, aby jednotlivé hlasy více seděly přesně v místě, kde se pohybuje postava. Tuto záležitost nechci kritizovat. Prostě se jedná o konzervativnější, standardní pojetí soundbaru v popsaném parametru. Komplexně výborný basový základ s uměním hlubokým tónům dát více příchutí, slyšitelné zřetelné mluvené slovo bez navýšených sykavek a agresivity, prokreslené výšky s jiskrou, nicméně bez štípání a bolesti... jednoduše napsáno -> skvělý zvuk testovaného TCL 65C815. Pro méně pozorného čtenáře znovu upozorníme – při zapojení sluchátek dojde k vypnutí integrovaných reproduktorů. Zvuk sluchátek následně regulujete za pomoci dálkového ovladače. Při prováděných korekcích se na panelu vynoří adekvátní piktogram, piktogram sluchátek. Zvuk LCD TV C815 potěší náročnější ucho. Po nedávném testu soundbaru od stejného výrobce, soundbaru TCL Ray-Danz TS9030 hodně těší přístup TCL ke zvuku jejich zařízení, který nevnímají jako pouhý okrajový, bezvýznamný doplněk. Multimediální funkce Android TV systém ve spojení s mikrofonem dálkového ovladače ukáže výsledky vyhledávání v naší mateřštině. Ovládání skrze mikrofon v televizoru si vyzkoušíte pouze u akceptování cizího jazyka v menu a komunikace opět cizím jazykem (typicky angličtině). HbbTV 2.0.2 funguje korektně. Odzkoušeli jsme přehrát několik celých videí a částí seriálů v několika hodinovém rozsahu. Test HbbTV 2.0 v hybridním prostředí stanic flotily ČT proběhl zcela (bez pádu), a to s konečným výsledkem 85 %. HbbTV a PaT - obraz a teletext. U HbbTV si vychytávku musíte ručně jednorázově zapnout. Po instalaci televizoru se nenabízí. Za běžných okolností bych cosi podobného kritizoval. Nicméně v době přechodu na DVB-T2, kdy – jak plyne z internetových diskuzí – dochází k různým anomáliím, které právě způsobuje HbbTV u některých přechodových frekvencí, není od věci si volbu individuálně spustit a vědět, kde ji v případě problémů vypnout. Upozorňujeme – námi zmiňované případné chybování není záležitostí výrobců televizorů! EPG/Guide – elektronický programový průvodce vyřadí obraz a pokračuje se zvukovým podkresem. Obsluha se nechá upozornit na očekávaný pořad, ale tento neuloží na připojený HDD. Mimochodem – upozornění na očekávaný pořad nenastartuje telku z pohotovostního režimu. Externí úložiště využijte, jakožto zdroj dat k přehrávání. Druhou variantou jest rozšíření velikosti interního úložiště pro instalaci aplikací a her. Integrovaný přehrávač si poradí s mnoha formáty, ne se všemi. Případné posílení formátů k přehrávání, odzkoušíte instalováním dalších přehrávačů. Obdobně se divák popere s titulkovými soubory, které obsahují českou diakritiku. Kódování UTF8 se zdálo systémem akceptované. DTS zvuk uslyšíte. Nabídka integrovaného přehrávače odfiltruje jednotlivé typy (Video/Hudba/Foto). Dáváte-li přednost komplexní podobě složek - dostáváte ji. Řazení ovlivníte dle času a názvu. Spojení LCD TCL s PC přes počítačovou síť s využitím DLNA funguje. Co se mně líbí byla jasná signalizace HDR a zvukových souborů skrze piktogramy, které se v počátku přehrávání objeví v levém horním rohu obrazovky. Standardně v další verzi Android TV OS získáváme přístup k velké zásobě aplikací a her. Testovali jsme IPTV Kuki TV ve starší i novější podobě. Obě fungují. Stejně tak běželo Spotify, Youtube a další. Přítomnost teletextu potěší. Rozložíte ho přes celou obrazovku anebo jen na její polovinu (PaT – Picture and Text). Youtube přehrává obsah ve 4K/UHD, včetně HDR v podporovaných formátech. Pojďte a odzkoušejte populární apky typu Kuki, HBO Go, NETFLIX, Kodi, Spotify a mnoho dalších. U náročnějších her může nastat zádrhel z důvodu slabšího hardwaru televizoru. Vždy záleží na konkrétní verzi OS a aplikace, respektive vhodně provedené optimalizaci.

Verdikt Funkcemi nadupaný, stabilním Androidem posílený LCD UHD/4K HDR televizor TCL 65C815X1 prošel testem, občasné vrávorání mu valná většina průměrně náročného uživatelstva odpustí. Musíme říct, že drtivá skupina námi popisovaných negativ se dá, dle mého názoru, jednoduše odstranit, doladit, dotáhnout k vyšší dokonalosti, záleží jen na výrobci. Už jen doplnění FastScanu a odstranění nelogických záležitostí při ladění satelitního tuneru, by bylo velkým skokem vpřed. K tomu drobné vychytání much při práci s podsvícením a odstranění chybných překladů a jsme úplně někde jinde. Takto lze napsat… ano, máme zde slušný televizor, který za dobrou cenu nabídne výbornou výbavu, jen sem tam trochu klopýtne. A věřte, že ono klopýtnutí nás mrzí. Zda TCL půjde cestou dalšího odladění, není možno předvídat. Uvidíme a necháme se překvapit. V této chvíli nás jistě těší strategie výrobce, který se snaží narvat moderní vymoženosti do výrobku a ten pak za přijatelnou cenu nabízet na trhu, aby se k novým technologiím, funkcím a vlastnostem dostala široká veřejnost, nikoliv jen pár vyvolených s tučným kontem. Pocitově trochu podhodnocený hardware odvádí slušnou práci, ale v jistých chvílích se dostává na hranici možností. Drobná zaváhání při listování v nabídkách budiž příkladem z těch méně bolestivých. Z mého pohledu se – nadneseně napsáno – jedná o další model televizoru, kterého základem je výborný zvuk s „doplňkovým“ obrazem. V nedávné minulosti jsem u jiného výrobce o něčem takovém hovořil. Okouzlující zvuk vyvěrající s napevno zasazené zvukové lišty, nelze než chválit. ONKYO odvedlo vynikající práci v rámci televizního „minimalismu“. Obraz pohladí barevným klidem a nevtíravým projevem v příslušném filmovém profilu. Mezi pozitiva zapadá jeho neochota být přemrštěně dominantní. Škoda horší práce s černou a některých zvláštností, které detailněji popisuji v příslušné kapitole. Hráčům chutná nízká hodnota odezvy, avšak bez plného nasazení HDMI 2.1 pro podporu moderních herních konzolí a takříkajíc budoucnost. Jak plyne ze závěru testu, LCD TV TCL 65C815 dodává velkou porci zábavy. Akceptovatelnému produktu s přijatelnou cenovkou, však chybí pomyslných pár třešniček na dortu, abychom mohli psát o produktu vynikajícím. LCD televizor TCL 65C815X1 se 100Hz technologií a VA panelem bude pro obrazově méně ultimativního kupujícího dobrým společníkem s neskutečně odladěným hlasem a nádavkem řady funkcí a možností. Osobně bych se na něj zašel do prodejny podívat a popřemýšlel, jestli právě on není správnou volbou, když nebudu agresivně lpět na každém obrazovém detailu a dokonalosti, přičemž chci velkou úhlopříčku, ale nemám potřebu kupovat příliš draze. Chci koupit takříkajíc All in One zařízení se vším všudy, bez nutnosti dokupovat externí zvuk. TCL 65C815 Cena orientační: 32 990 Kč Web výrobku: www.tcl.com/TCL65C815

www.tcl.com/TCL65C815 Zapůjčil: www.tcl.com