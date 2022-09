Recenze televizoru TCL 65C835. Špičkový 4K HDR TV s miniLED podsvícením, takříkajíc pro každého

Před zhruba rokem jsem měl v testu staršího bratra TCL 65C825. Vyčetl jsem mu pár chyb. Televizor mě přesto hodně oslovil. Dnes přichází nástupce. Dokáže porazit svého staršího sourozence?

Plusy 144Hz technologie panelu

Vynikající obraz

Excelentní a naladěný zvuk (ONKYO)

Pro oko příjemná barevnost filmových profilů a skvělá práce s podsvícením

Pokročilá kalibrace, podpora HDR10, HLG, HDR10+,DOLBY VISION včetně DOLBY VISION IQ, Dolby Atmos (i DTS) Minusy Zřejmě netouží zcela vypnout černé pruhy kolem filmu

Upozornění na očekávaný pořad nespustí TV z pohotovostního režimu 10 /10 Hodnocení

Předem mohu říct, že TCL 65C835 je jedním z absolutně nejlepších LCD televizorů, které jsem kdy testoval. V kategorii (nejen) LCD s miniLED podsvícením se jedná o, dá se říci, špičku. TCL za něj právem získalo ocenění EISA pro rok 2022/2023. Zajímavostí, kterou bych asi v této době plné změn neměl uvádět je, že TV představuje špičku, která vám nezruinuje rodinný rozpočet. Takže pokud chcete prémiový televizor za výbornou cenu, tady je.

Vlastnosti a výbava

65" TCL C835 s 10bitovým panelem typu VA, miniLED podsvícením a QLED technologií, využívá dokonce povýšenou obnovovací frekvenci, která nativně tepe na 144 Hz. Svítivost miniLED podsvícení se chlubí posazením do třídy 4K HDR Premium 1000. Nebylo by to TCL, aby nenabídlo plný zážitek, bez ohledu na typ moderních formátů. Mnoho kupujících zažije HDR efekt z HDR10, HLG, HDR10+ a Dolby Vision, včetně Dolby Vision IQ.

Zvukovou radost ladí věhlasné ONKYO. Dolů směřující systém 2.1 (2x15W + 30W) vyprodukuje formu prostorového Dolby Atmos, ale pozor, nezalekne se ani starého DTS!

Operační systém Google TV s číslovkou 11 chce nabídnout hordu aplikací a her. Hráče pak zajímá Game Master Pro a pro HDMI 2.1 porty využitá obnovovací frekvence až do 4K při 120 snímcích za sekundu s doplněním funkcí ALLM (Auto Low Latency Mode) s odezvou pod 6 ms a VRR (proměnlivou obnovovací frekvencí) s eliminací zpoždění a trhání snímků. A to není vše. Nádavkem bylo přidáno AMD Freesync pro náročné hráče, opět pro hraní bez trhání a TCL Game bar, kdy není nutné vyskakovat ze hry pro zobrazení všech herních možností a přizpůsobení hraní.

Neschází plnohodnotná tunerová výbava (DVB-T/T2/C/S/S2) a dvojice ovladačů. Bezdrátová technologie přijme a vyšle frekvence ax/ac/n 2.4/5Ghz MIMO.

