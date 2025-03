TCL bude mít letos výhradně televizory QD-Mini LED a QLED. Sází na vysoký jas, kontrast a velké úhlopříčky

TCL představilo novou řadu televizorů s označením C, které přinášejí technologii QD-Mini LED do širšího spektra cenových kategorií. Nové modely nabízejí vyšší kvalitu obrazu, větší jas, vylepšený kontrast a široké herní i multimediální možnosti.

Každý model je vybaven sedmou generací QD-Mini LED technologie, přičemž letos TCL bude mít 23bitové řízení Mini LED podsvícení, nechybí vlastní procesor AiPQ, což zajišťuje plynulý obraz a realistické barvy. Kromě toho se pyšní novými HVA panely s All Domain Halo Control systémem, který kombinuje celou řadu vylepšení.

Proti loňskému roku TCL tedy slibuje vylepšení po všech stránkách. Nový LED čip je přesnější, má užší, jasnější paprsek, současně má být dosaženo lepší uniformity. Efektivita je tak o 10 % vyšší, jas bude vyšší o 53 %, ve výsledku tak podsvícení bude úspornější a rychlejší s nulovým zpožděním.

TCL televizory pro rok 2025 budou mít WHVA LCD panely, které mají vyšší kontrast, ale také širší pozorovací úhly. V kombinaci s Mini LED technologií minimalizuje běžné problémy jiných podsvícení, jako jsou halo efekty nebo nerovnoměrné osvětlení, ve výsledku tak divák dostane jasnější světlé body a hlubší černou a dle nastavení také realističtější obraz.

Vzhledem k tomu, že někteří výrobci od tohoto systému odcházejí a raději se spoléhají na svůj vlastní, tak leckterý uživatel určitě uvítá, že TCL stále zůstává výhradně u Google TV, potažmo u Android TV u nižších modelů. I tento rok pokračuje spolupráce se známou značkou Bang & Olufsen, ta se u vyšších tříd stará o kvalitní ladění zvuku.

TCL X11K: High-End TV

Na vrcholu stojí nejjasnější 4K QD-Mini LED řady X11K, ten se však vyrábí jen ve velikostech 85" a 98" a má klasický HVA panel. Jas dosahuje 6 500 nitů a má 14 000 zón. Jde v podstatě o loňský prémiový High-End model X11H.

Panel využívá 144Hz technologii, samozřejmostí je podpora všech nejnovějších formátů HDR, jako je HDR10+ a Dolby Vision IQ. O zvuk se stará rovnou 10 reproduktorů o celkovém výkonu 70 W, které jsou zde v konfiguraci 6.2.2 kanálů s Dolby Atmos. Jde o výsledek spolupráce s Bang & Olufsen.

C9K: Vlajková loď s maximálním výkonem

Tento televizor bude ve velikostech 65", 75" a 85". Nabídne extrémně vysoký maximální jas až 6 000 nitů. Díky technologii s až 5 148 stmívacími zónami slibuje bezkonkurenční úroveň kontrastu. Bude osazen nejnovějším CrystGlow WHVA 144Hz panelem, který minimalizuje odlesky a zajišťuje široké pozorovací úhly, což ocení diváci i v prostornějších místnostech. Samozřejmostí je kompletní podpora všech HDR formátů – HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ.

Hráče potěší dva HDMI 2.1 vstupy (z celkem čtyř HDMI vstupů) s podporou 4K144P HDR10, VRR (48 Hz až 144 Hz) či ALLM, nechybí 288Hz Game Accelerator pro ultra plynulý pohyb (1080p) a pokročilé herní funkce, včetně Game Master režimu.

O zvukový zážitek se stará 4.2.2kanálový systém Bang & Olufsen, který slibuje bohatý a prostorový zvuk.

C8K: Domácí kino v nejlepší kvalitě

Velmi vysokou kvalitu i jas by měla nabídnout také řada C8K. Ta se bude prodávat ve velikostech 65", 75", 85" a 98". Opět bude osazena nejnovějším a nejlepším 144Hz CrystGlow WHVA panelem se sníženými odlesky a širokými pozorovacími úhly, jas má dosahovat 5 000 nitů. Mini LED podsvícení má mít dle dostupných informací 1 344, 2 160, 2 880 a 3 840 nezávislých zón podle úhlopříčky.

Opět je zde kompletní podpora všech HDR formátů – HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ. Nároční diváci ocení funkci Calman Ready, tedy podporu automatické profesionální kalibrace. O zvuk se zde stará opět 4.2.2kanálový systém Bang & Olufsen.

Hráči ocení pokročilé herní funkce, včetně Game Master režimu, dva HDMI 2.1 vstupy (z celkem čtyř HDMI vstupů) s funkcemi 4K144P HDR10, VRR (48 Hz až 144 Hz), ALLM, 288Hz Game Accelerator pro ultra plynulý pohyb (1080p).

C7K: Vylepšený obraz a zvuk

Největší rozsah úhlopříček bude mít řada C7K, jas má dosahovat 3 000 nitů, míří na uživatele, kteří hledají skvělý poměr mezi cenou a výkonem. Prodávat se bude ve velikostech 50", 55", 65", 75", 85", 98" a 115". Mini LED podsvícení bude mít dle úhlopříčky 336, 720, 1 008, 1 248, 1 568, 2 048 a 2 880 nezávislých zón. Fakt, že největší 115" panel nabízí TCL v této řadě, jasně říká, že se výrobce chtěl dostat na příznivější cenu.

Televizor bude osazen kontrastním 144Hz CrystGlow HVA panelem pro ostrý obraz i na denním světle. Nechybí podpora všech HDR formátů – HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ a funkce Calman Ready. I zde se o zvuk má starat Bang & Olufsen, ale pouze největší 115" úhlopříčka dostane 4.2.2kanálový systém o výkonu 100 W, od 98" dolů má být zvuk 2.2kanálový.



Největší 115" MiniLED televizor řady C7K

Opět budou mít radost hráči, jsou zde dva HDMI 2.1 vstupy s podporou (z celkem čtyř HDMI vstupů) s funkcemi 4K144P HDR10, VRR (48 Hz až 144 Hz), ALLM, 288Hz Game Accelerator pro ultra plynulý pohyb (1080p). Pokročilé herní funkce, včetně Game Master režimu jsou samozřejmostí.

C6K: Cenově dostupná varianta s QD-Mini LED

Pro všechny, kteří hledají výborný obraz za co nejpříznivější cenu ideálním řešením řada C6K. Tento model přináší technologii Mini LED do nižší cenové kategorie a je dostupný ve velikostech 50", 55", 65", 75", 85" a 98". Mini LED podsvícení má pracovat dle velikosti v 180, 180, 242, 312, 420 a 512 nezávislých zónách, nechybí funkce Precise Dimming.

Řada bude osazená kontrastním 144Hz HVA panelem, díky podpoře Dolby Vision IQ a HDR10+ dokáže televizor automaticky přizpůsobovat jas a kontrast podle okolního osvětlení, čímž zajistí vždy optimální kvalitu obrazu. Model C6K je také vybaven technologií 144Hz Motion Clarity Pro, která eliminuje rozmazání pohybu a zajišťuje plynulé zobrazení nejen při sledování sportovních přenosů, ale i při hraní videoher.

Hráči ocení Game Master režim s podporou FreeSync Premium Pro, který minimalizuje latenci a zaručuje plynulý výkon. HDMI 2.1 vstupy jsou dva (z celkem čtyř HDMI vstupů) s funkcemi 4K144P HDR10, VRR (48 Hz až 144 Hz), ALLM, 288Hz Game Accelerator pro ultra plynulý pohyb (1080p). Zvuk má zajistit 2.1kanálový systém Onkyo o výkonu 40 W, podpora Dolby Atmos nechybí.

QLED kam se podíváš

Jak už jsem na začátku zmínil, všechny modely 2025 mají Google TV s integrovaným Chromecastem a podporu streamovacích aplikací, včetně Apple TV, Prime Video, Disney+, Netflix a Max. Mnoho modelů je nyní vybaveno také Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a Apple AirPlay. Nové televizory TCL pro rok 2025 by se měly začít prodávat během května.

Pod řadou C bude nižší P, ta bude využívat výhradně klasické LED podsvícení. Zajímavostí je, že všechny modely nové řady mají mít také kontrastní HVA panel, přičemž pouze s výjimkou řady P6K budou všechny modely spadat už do kategorie QLED. Řada P7K už bude mít 60Hz QD panel, přičemž i levné řady S4K (32" Full HD) a S5K (až 43" do 75") mají mít QD LCD panel.



TCL C6K

Zajímavým „budgetovým“ televizorem by měla být řada P8K. Bude osazena rychlým 144Hz HVA panelem, a když pomineme běžné LED podsvícení, co se výbavy a funkcí týče, měla by být v podstatě shodná s řadou C6K. Má mít tedy HDMI 2.1 vstupy s funkcemi 4K144P HDR10, VRR (48 Hz až 144 Hz), ALLM, 288Hz Game Accelerator, ale také podporu všech HDR formátů – HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ.