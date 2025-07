TCL chystá obří OLED továrnu. Tisknuté panely mají být levnější než OLEDy od LG a Samsungu

Prakticky všechny dnešní OLED televizory využívají panely od dvou výrobců – LG Display (WOLED) nebo Samsungu (QD-OLED). V pozadí ale třetí hráč tiše sbírá síly: čínské TCL CSOT. A ukazuje, že nehodlá zůstat pozadu. Podle analytické firmy UBI Research se chystá investice v přepočtu přes 2,7 miliardy dolarů do zcela nové továrny na výrobu OLED panelů pomocí inkoustového tisku.

Inkoustem místo masky – levněji a barevněji

Technologie RGB OLED s inkjetovým tiskem má jedno zásadní lákadlo: mohla by být výrazně levnější než současné způsoby výroby. Nejde jen o úsporu za kovovou masku (FMM), ale hlavně o jednodušší a efektivnější výrobu. TCL mluví o investičních nákladech nižších zhruba o třetinu.

Výroba OLEDu tiskem Výroba OLED panelů tiskem je v zásadě jednoduchá, a proto se o ni snaží více firem. Organický materiál se nejprve rozpustí do tekutého roztoku – podobně jako se rozpouští sůl ve vodě.

Zdroj: Samsung Vzniklý inkoust pak tisková tryska nanese na substrát, přesně do prostoru mezi bankami, které oddělují barvy červenou, zelenou a modrou. Po vysušení inkoustu zůstane pouze organický materiál, který tvoří samotné pixely. Ty pak dokážou přímo vyzařovat světlo.

Tisknuté panely navíc využívají RGB strukturu bez nutnosti konverze přes bílý podklad nebo Quantum Dot (kvantové tečky), což znamená čistší barvy a vyšší efektivitu. Teoreticky. Prakticky tato technologie výroby bojuje s několika problémy – jako je nerovnoměrný jas, kratší životnost modrých subpixelů nebo horší výtěžnost na velkých úhlopříčkách.

S nízkou výtěžností (laicky řečeno vysokou chybovostí výroby) se ale výroby na počátku současných OLED televizorů potýkali i korejští giganti LG a Samsung. Ostatně – technologii tisku OLED panelů vyvíjelo ji už několik firem, ale některé to po letech už vzdaly.



TCL své 21" 4K OLED monitory ukázalo na CESu 2025

TCL však věří, že má problémy pod kontrolou. Už v roce 2024 zahájilo malosériovou výrobu 21" 4K panelů pro monitory. Letos na jaře TCL pak ukázalo celou sadu prototypů – od 6,5 až po 65 palců.

Gigantická továrna generace 8.6

Nový závod s označením T8 má vyrůst v čínském Guangzhou, přímo vedle stávající OLED linky. Půjde o takzvanou 8.6G generaci, tedy substráty o velikosti 2290 × 2620 mm. Ty se následně řežou dle potřeby na jednotlivé menší obrazovky – z jedné „skleněné tabule“ se dá vyrobit několik větších panelů pro TV, nebo spousta menších pro monitory nebo mobilní zařízení.

První fáze počítá s kapacitou 45 000 substrátů měsíčně, což je více než dvojnásobek oproti nově budovaným linkám Samsungu (15 000) a i více než plánované kapacity konkurenčního BOE (33 000).

A to není vše – TCL plánuje přidat druhou linku, čímž by celková produkce mohla narůst až na 90 000 substrátů za měsíc. Reálně by to TCL dalo do ruky dostatečnou sílu, aby konkurovalo nejen LG a Samsungu, ale dodávalo i panely pro další značky.

Inkjet OLED: technologie budoucnosti?

Ačkoli zatím žádný televizor s tisknutým OLED panelem v obchodech nenajdeme, situace se může relativně rychle změnit. Čínská vláda označila tuto technologii za strategicky důležitou a její podporu získaly kromě TCL i firmy jako Visionox (ViP) nebo BOE. Cílem je vytvořit alternativu k drahé korejské technologii a vybudovat vlastní OLED ekosystém.



I u tištěného OLED panelu zůstávají výhodu velmi široké pozorovací úhly

Podle zástupce UBI Research, Han Changwooka, se Čína chystá stát technologickým lídrem v této oblasti. Pokud TCL skutečně spustí velkosériovou výrobu v roce 2027, bude to první firma na světě, která zvládne masovou produkci velkoformátových OLED panelů pomocí tisku.

Podle informací UBI Research má oficiální oznámení investice proběhnout během července. Zahájení stavby je plánováno na říjen 2025 a instalace výrobního zařízení má proběhnout do konce roku 2026. Pokud vše půjde podle plánu, první televizory s tímto typem OLED panelu bychom mohli vidět v roce 2027, nejpozději 2028.

TCL tak může u OLEDů sehrát stejnou roli, jakou aktuálně má u MiniLED a QLED TV – má obrovskou výrobní kapacitu, která znamená nižší ceny a tlačí na ostatní výrobce televizorů. Pro nás, koncové uživatele, to může znamenat jediné: OLED televizory za nižší cenu.

Zdroj: FlatpanelsHD, ubiresearchnet, digitimes