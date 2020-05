TCL: nové 4K HDR QLED televizory C71 a C81 chtějí zabodovat kvalitou a příznivou cenou

TCL už loni na veletrhu IFA zaujal svými Mini-LED televizory, koncem roku představil vynikající 4K QLED televizor X10, nyní nabídnou doplňuje dalšími QLED řadami C71 a C81. Zatím co X10 ukázala, co TCL umí v prémiové třídě, C71 a C81 míří už do cenově dostupnější kategorie a slibují přinést prémiové technologie do dostupné cenové hladiny.

Obě nové řady budou osazeny QLED panely (Quantum Dot Light Emitting Diode), které nabídnou 100 % pokrytí barevného prostoru DCI/P3 – pro laika to znamená nejen "lepší" barvy, ale především více barevných odstínů a jemné přechody. TLC chce přitáhnout i hráče, slibuje odezvu jen 10 ms.

4K HDR televizory C71 a C81 podporují HDR formáty Dolby Vision, HDR10+, HDR a HLG, přičemž Smart HDR má převádět na HDR běžný SD obsah. Řada C81 s bude prodávat ve velikostech 75, 65 a 55 palců, řada C71 pak 65, 55 a 50 palců.



Řada C81 ​nabídne kvalitní 2.1 kanálový audio systém Onkyo

Základním rozdílem bude kvalitnější 2.1 kanálový audio systém Onkyo u řady C81, navíc u velikostí 75" a 65" budou obrazovky 100Hz. Dále C81 má navíc prémiové dálkové ovládání s možností ovládání hlasem nebo klávesové zkratky pro přístup k hlavním aplikacím. Ovládání navíc podporuje službu Google Assistant, pokud ji nechcete, dá se deaktivovat tlačítkem na zadní straně televizoru. Dolby Atmos nabídnou oba modely. HandsFree ovládání hlasem mají oba modely.

Operační systém je Android TV 9.0, TCL navíc přidává vlastního ecosystém umělé inteligence TCL AI-IN. K dispozici jsou i integrované služby Google Home a Assistant, hlasové ovládání i funkce T-cast a Chromcast a kompatibilita se službou Amazon Alexa. Nechybí samozřejmě on-line streamovací služby Netflix, Amazon Prime Video a YouTube. Ve výbavě bodu tři porty HDMI a dva porty USB 2.0.

Oficiální cena u řady C81 začíná na 21 999 Kč za úhlopříčku 55 palců (označení TCL 55C815). Velikost 75 palců (TCL 75C815) má oficiální cenu 49 990 Kč. Cena u řady C71 (TCL 50C715), tj. 4K QLED televizor s úhlopříčkou 50 palců, začíná na 17 999 Kč. Velikost 65 palců (tedy TCL 65C715) má oficiálně stát 26 990 Kč.

Vzhledem k tomu, že QLED TV Samsung startují na podstatně vyšších částkách, o OLED TV, nemluvě, tak nové QLED 4K HDR TCL budou zajímavé pro ty, kdo chtějí prémiovou technologii za neprémiovou cenu.