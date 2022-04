TCL televizory pro rok 2022 budou mít 144 Hz panely. Můžete mít i MiniLED podsvícení s téměř 2000 zónami

TCL patří mezi nejprodávanější výrobce televizorů, ostatně dle odhadů by TCL mohlo letos vystřídat jihokorejské LG na druhé pozici celosvětového žebříčku (za Samsungem).

V roce 2022 přidává TCL čtyři nové modely do své řady C a vychází vstříc požadavkům svých zákazníků. Nové modely řady C jsou: TCL Mini LED 4K TV C93 a C83. Do letošních modelů se řadí také nedávno uvedené ekonomické řady TCL QLED 4K TV C73 a C63.

TCL 4K MiniLED C93

Na vrcholu bude nová řada TCL C93. Ta se chlubí MiniLED podsvícením s lokálním řízením jasu. Bude ve dvou velikostech 75" a 65". Větší 75" televizor bude mít podsvícení tvořené z 12 000 individuálních LED diod, přičemž jejich jas má být řízený v 1920 nezávislých zónách. U 65" modelu pak má být 1080 zón řízení jasu.

Televizor bude osazen 144Hz Quantum Dot VA panelem a plným HDMI 2.1. Chlubí se podporou herního režimu 144Hz VRR (z PC), či 4K/120Hz pro herní konzole. Nebude chybět Freesync Premium, ALLM, režim Game Master Pro a TCL Game bar, zkrátka optimalizace pro hráče má být maximální.

Filmové fanoušky naopak potěší kompletní podpora HDR formátů, tedy HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, do výbavy patří také IMAX Enhanced. Co se jasu týče, ten má dosahovat 2000 nitů.

Řada TCL C93 s luxusním bezrámečkovým designem bude vybavena systémem Google TV s integrovaným asistentem Google. Uživatelé mohou snadno přistupovat k oblíbenému obsahu díky integrovanému hlasovému ovládání hands-free, a to mluvením přímo na televizor.

O zvuk Dolby Atmos se mají starat reproduktory ONKYO v konfiguraci 2.1.2 – televizor bude mít tedy vestavěný subwooferu a dva vertikální měniče, které k divákovi šíří zvuk odrazem o strop.

TCL MiniLED C83

Druhou nejvyšší řadou má být 4K MiniLED C83. Bude se vyrábět ve velikostech 75'', 65'' a 55''. I zde má být MiniLED přímé zadní podsvícení s lokálním řízením jasu, počet zón už ale není specifikován, špičkový jas bude o něco nižší – 1000 nitů.

Televizor bude mít bude QLED VA panel s frekvencí 144 Hz. Zde také nechybí Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game bar a všechny nejnovější formáty HDR (HLG, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). Půjde tedy o televizor jak pro náročné hráče, tak filmové fanoušky.

Systém je opět Google TV s integrovaným asistentem Google a integrovaným hlasovému ovládání hands-free.

O zvuk se postarají reproduktory ONKYO v konfiguraci 2.1, s integrovaným subwooferem a výkonem 60 W, podpora Dolby Atmos nechybí.

TCL QLED C73

Nejdostupnějším QLED televizorem s 144 Hz VA Quantum Dot panelem bude řada C73. Vyrábět se má ve velikostech 98", 85", 75", 65", 55", 50", 43" – výběr bude tedy nejširší.

O ostrý obraz se má postarat technologie 144Hz Motion Clarity Pro. I tento model nabídne kompletní podporu pro hráče, tedy režim Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium a TCL Game bar. HDR formáty jsou podporovány všechny, tedy včetně Dolby Vision IQ a HDR10+. Potěší IMAX Enhanced.

Opět je zde TV Google s vestavěným asistentem Google Assistant, i tento model má integrované hlasové ovládání hands-free. O zvuk se stará technologie Dolby Atmos a reproduktory ONKYO v konfiguraci 2.0, s výkonem 20 W.

Kromě výš zmíněných 144 Hz televizorů TCL bude mít v nabídce také levnější řady s Google TV – 60Hz televizory C63 a P63, ty jsme si již představili nedávno.