TCL TS8111: povedený, dostupný 2.1 kanálový soundbar se zabudovaným subwooferem [test]

Plusy Nekonfliktní, běžnému uchu lahodící zvukový projev

Posílení zvuku televizorů (včetně 65 palcové velikosti) s hutným basovým přídělem

Překvapivá a vzdušná prostorovost zvuku (prostorové efekty)

Podpora Dolby Atmos

Vhodně nastavené uživatelské profily

HDMI kabel v ceně Minusy Méně detailů (menší analytičnost)

Basový projev je třeba sem tam krotit (jen pro někoho)

Nemá ekvalizér

Nepodporuje DTS 9 /10 Hodnocení

2.1 kanálový Dolby Atmos soundbar s párem vestavěných subwooferů, disponuje maximálním zvukovým výkonem 260 W. Kromě běžného kabelového připojení ke zdroji zvuku si poradí s bezdrátovým Bluetooth 4.2 (A2DP, AVRCP) streamováním, třebas z mobilního telefonu.

Obsah balení a přípojná místa

Z krabice vytáhnete kromě zvukové lišty také plnohodnotný dálkový ovladač s bateriemi, sadu pro montáž na zeď, včetně šablony, propojovací HDMI kabel a několik příruček. Montáž na zeď rozhodně potěší řadu kupujících, kteří dali televiznímu stolku sbohem.

Zaskočí vás velikost. Metrová délka není úplně standardní. TCL ale osadilo do útrob stroje i dvojici subbasových měničů, které si zaslouží prostor.

Kromě již naznačeného bezdrátového Bluetooth spojení, využijte propojení kabelově. Střední partie zad poskytla zázemí portálu s přípojnými místy. Pěkně vedle sebe zde zasunete koncovku napájecího kabelu, využijete HDMI IN a HDMI OUT (verze 2.0 s eARC – zpětný audio kanál), optiku, AUX a USB vstup (podpora pamětí do velikosti 64 GB s formáty zvuku MP3 a FLAC).

Zajímavostí návodu, který stáhnete z webu výrobce, byla uvedená hodnota vzdálenosti a úhlu postavení ovladače vůči soundbaru.

Design

Standardní celoplastový vzhled se nekoná. TCL navázalo na rozmanitější osazení reproduktorů a průzvučnou tkaninou překrývá nejen jednu ze stran. TS8111 je zabalen do průzvučné tkaniny, jak z čelní strany, tak z horní. Vizáž „zabalením“ získala na jakési honosnosti. Druhý pohled vypráví o náročnější údržbě – odstranění prachu. Boky jsou výrazněji zaoblené. Celkově tak působí TCL 8111 důstojně, napsal bych až majestátně.

Černou barvu narušuje stříbrný nápis TCL na centrálním prostoru horní plotny. Kousek za ní při čelním pohledu, nepřehlédnete světle šedě značená základní ovládací místa. Zapnutí, přepnutí vstupu, aktivaci Bluetooth, zesílení/zeslabení hlasitosti. Skutečně se jedná jen o značení míst. Tlačítka jsou překryta průzvučnou tkaninou.

Komunikaci s obsluhou zajišťuje bíle svítící pěti znakový LED displej, jehož svítivost ve dvou krocích ovlivníte stlačením příslušného knoflíku ovladače.

Ovládací prvky na těle lišty a detail zaoblení, včetně potažení průzvučnou tkaninou.

Dálkový ovladač a ovládání

Celočerný polomatný plnohodnotný dálkový ovladač plastového vzhledu se velmi dobře drží. K tomu přispívá jeho odshora i odspodu vypouklé tělo. Dvaadvacet gumových kláves poskytne obsluze kompletní, nekonfliktní řízení. U některých z nich se následně ještě využívá krátký a dlouhý stisk pro dvojici různých nastavení.

Konkrétně ta s piktogramem žárovky, při krátkém stisku určena pro řízení svítivosti displeje, zavolá dlouhým stiskem NIGHT režim. V podobném duchu, tj. po dlouhém stisknutí klávesy Bluetooth, vyzvete stroj k párování s mobilním zařízením. Středové potvrzovací OK v kombinaci s dvoutlačítkem přehrávače při více než pětivteřinovém stisku (v pohotovostním režimu) zavolá menu, kde, kromě jiného, provedete také obnovu továrního nastavení – reset.

Hardwarový designér přenesl klaviaturu do dvou horních třetin těla dálky. Spodní ponechal k osazení baterií a lepšímu úchopu. Ovladač není velký, ale ani se nejedná o kartového drobečka. Hlavním prvkem rozdělujícím tlačítka do dvou skupin, jest směrový prstenec se střední kombinovanou klávesou přehrávače a potvrzovacím „OK“. Pod nimi sedí usměrnění basového řádění, kdy snížení a navýšení hodnoty nese vždy samostatný button. Mezi nimi využijete skokové utlumení hlasitosti (Mute). Nad směrovým prstencem shodně dvěma samostatnými čudlíky regulujete výšky.

Plnohodnotný ovladač.

Zbytek se nachází už vždy blíž a blíž k čelu. Vidíme trojici Movie, Music, TV – tři různé zvukové profily. Dále pak ve dvou řádcích USB, AUX, Bluetooth, OPT, HDMI IN, HDMI ARC (přepínače vstupů). Poslední trio zahrnuje řízení intenzity podsvícení displeje, vypnutí/zapnutí do pohotovostního režimu a SURR pro aktivaci/deaktivaci prostorového efektu. Hotovo.