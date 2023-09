TCL ukázala QD MiniLED televizor s úhlopříčkou skoro 3 metry. Evropa se asi dočká příští rok

TCL na IFA ukazovalo i u nás neprodávaný nový 4K MiniLED televizor s úhlopříčkou QD LCD obrazovky 115"/292 cm, což jsou prakticky tři metry. Tento televizor byl letos představen v Číně´, ale byť si ho návštěvníci veletrhu v Berlíně mohli prohlédnout, tak si ho zájemci koupit nemůžou. To by se ale mělo změnit.

Dle dostupných informací TCL zvažuje, že by se mohl příští rok začít prodávat i v Evropě, jasno ale bude až začátkem roku. Co se ceny týče, tak v Číně se prodává za 80 000 juanů, což je zhruba 250 000 Kč. V reálu by se ale cena v Evropě pohybovala spíše někde pod částkou 500 000 Kč. Co ale největší QD MiniLED televizor na světě umí?

Evropská varianta nese označení TCL 115X955 a je osazena 4K 115" QD VA panelem s frekvencí 144 Hz/120Hz. Ten má vysoký nativní kontrast – 7 000:1 a má pokrývat 99 % barevného prostoru DCI/P3. Zadní MiniLED podsvícení je rozděleno do 20 000 nezávisle řízených zón a špičkový jas má dosahovat 5 000 nitů. Podpora HDR formátů má být samozřejmě kompletní: HDR10, HDR10 +, Dolby Vision, Dolby Vision IQ a HLG.

Při celkové váze 93 kg samozřejmě zbývá spousta místa na zvukovou část, a tak integrovaný Onkyo Sound System s Dolby Atmos má mít 6.2.2 kanálů a celkový výkon 240 W, což už je na televizor poměrně slušné.

V každém případě televizory začínají pomalu ale jistě nabízet jasnou a velmi čitelnou alternativu pro 4K projektory. Samozřejmě s tím, že na rozdíl od projektorů nejsou závislé na zatemnění.

Ceny těchto TV gigantů jsou ale zatím vysoké – přeci jen špičkový High-End domácí 4K projektor Sony VPL-XW5000ES je s cenou 134 741 Kč až 183 178 Kč rozhodně dostupnější.

Zdroj: TCL, FlatpanelsHD