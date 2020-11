TCL ukázala rolovací televizory - jeden dolů, druhý do strany, stačí si vybrat

Jihokorejský výrobce OLED televizorů LG už loni ukázal svůj první rolovací televizor, který se po zapnutí vysune z podstavce, případně lze nechat pouze úzký pruh pro zobrazení některých informací.

TCL na DTC 2020 ukázala také své prototypy, a zatím co jeden se roluje standardně dolů do podstavce, tak druhý, malý 17" prototyp ukázal, že to výrobce umí i do strany. Televizor se zkrátka "zavine" na jednu stranu - což je ještě střelenější nápad, než když se obrazovka svine do základny televizoru.

TCL začátkem roku také ukázala svůj rolovací 31" prototyp Full HD QD-OLED televizoru, tj, technologie, která podobně jako OLED přímo vyzařuje světlo a zaručuje řízení jasu na úrovni jednotlivého bodu, ale zatím co modrá (B) složka je organická, červená a zelená je anorganická (QD). Tato kombinace by při stejných vlastnostech jako má OLED měla být levnější na výrobu.

Zdroj: OLED-Info