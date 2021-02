Teac AI-301DA-X: dostupný, kompaktní integrovaný Hi-Fi zesilovač/DAC [test]

Na zesilovač ze základní třídy nabízí AI-301DA-X od japonských Teac dobré standardy – má velmi praktické balení, schválně „do živa“ laděnou zvukovou charakteristiku a jen lehce akcentuje živost i výraznost nad audiofilskou realističností do posledního detailu.

Plusy Dobrá výbava

Překvapivě slušná kontrola reprosoustav

Živý a pevný zvuk

Kompaktnost Minusy Chybí trochu plnosti a sytosti 9 /10 Hodnocení

Jen nemnoho výrobců audio techniky je „zasloužilejších“, než japonský Teac. Bratři Taniové značku založili začátkem 50. let v Tokyu a prvním produktem byl mimořádně drahý kotoučový magnetofon TD-102, načež celkem svižně následoval rozvoj firmy v oblasti profesionálního záznamu zvuku, časem třeba ale i založení luxusní odnože Esoteric. Dnes se Teac zaměřuje na dostupnou elektroniku a s výjimkou gramofonů je poznávacím znamením výrobků této značky „poloviční“ šířka šasi.

Vzhled a konstrukce

Tak i základní integrovaný zesilovač v nabídce, model AI-301DA-X, odpovídá této základní firemní ideji. Šasi evokuje „profi“ segment, jde o pěkně zpracovanou skříň, tvořenou panely semknutými mezi výraznými bočnicemi. Zhruba dvoukilový přístroj je skutečný drobeček s šířkou 21,5 cm, výškou 6,1 cm a hloubkou 25,4 cm snadno zapadne i do těsných moderních obývacích prostorů a kompaktnost konstrukce je určitě konkurenční výhodou.

Na předním panýlku najdete jen to nejnutnější, dvojice malých kulatých tlačítek slouží k zapnutí přístroje a přepínání mezi vstupy, ten aktivní indikuje maličká sytě modrá dioda. Výrobce kupodivu nabízí i 6,3 mm sluchátkový jack. Regulace hlasitosti probíhá nevelkým, ale do ruky příjemně padnoucím potenciometrem.

Je zajímavé, kolik konektorů se podařilo vtěsnat na zadní panel zesilovače – jsou tu dva páry plnohodnotných reproterminálů (byť z konstrukce trochu čouhají a jsou hodně blízko u sebe), jsou tu dvě sady cinchových linkových vstupů a vešla se dokonce i klasická napájecí zásuvka, není tak třeba externího zdroje.

AI-301DA-X má ale také příjemnou paletu digitálních vstupů – koaxiální a optický standard doplňuje potěšující USB pro spojení s počítačem a bluetooth rozhraní pro každodenní komfort. Komplexní konektivitu doplňuje ještě subwooferový výstup.

Modelové označení s X na konci naznačuje, že jde o aktuální verzi, o níž výrobce říká, že byla „zvukově vyladěna v Evropě“. Zajímavostí je také možnost automatického zapínání v případě detekce signálu na digitálních vstupech (což se hodí třeba při spojení s televizí apod.).

Uvnitř hliníkového těla tepe – s ohledem na velikost logicky – dánský modul zesilovače ICEpower, který dodává slušných 60 Wattů do 4 ohm a 30 Wattů do 8 ohm ve třídě D. K tomu ale Teac přidává vlastní modul sluchátkového zesilovače CCLC (což označuje obvody bez vazebních kondenzátorů), který má výstupní výkon 100 mW na kanál do 32 ohm.

Díky použitému čipu D/A převodníku Burr Brown PCM1795 nabízí optika podporu rozlišení 24 bit / 96 kHz, koax dokonce 24 bit / 192 kHz. Největší chloubou je ale USB, kam můžete u PCM signálu poslat až 32 bit / 192 kHz nebo DSD128. U Bluetooth jste pak limitováni kodekem aptX.

Zesilovač má udávaný frekvenční rozsah 2 – 100 000 Hz (-5 dB), odstup signálu a šumu na linkových vstupech 95 dB (IHF-A na 20 kHz) a celkové harmonické zkreslení 0,01% (1 kHz / 8 ohm / 1 W).

Jak to hraje

AI-301DA-X jsme poslouchali jak s firemním CD přehrávačem PD-301, tak třeba s Cambridge CXC v sestavě s Fischer&Fischer SN-70 na kabeláži Dynamique Audio Horizon 2. Zkoušeli jsme ale také spojení s KEF LS50 Meta a GoldenEar SuperSub X s RME ADI-2 DAC FS a kabeláží ZenSati Authentica. Srovnávalo se s Emotiva XSP-1 / XPA-DR2.

„Déčkové“ moduly od ICEpower jsou všeobecně velmi slušné v tom, kterak zachází s basovou složkou a je fakt, že i maličký zesilovač si překvapivě dobře poradil s duněním zvonu i varhanními tóny Bachovy „Toccata BWV 565“ z „Audiophile Test“ (2008 | ABC Records | HD-150). Bas byl vlastně dobře strukturovaný, silný, lehce dominantní, se snahou zapůsobit na posluchače. Nečekejte, že by malý zesilovač dokázal naplnit prostor skutečnou vahou a hutností varhanních tónů, ale v kontextu ceny bylo dobré jak ohraničení, tak důrazné podání basů.

Na vokálu Izumi Masuda v „May you have happiness“ („Golden Lips“ | 2009 | ABC Records | HD-121) bylo cítit mírné ztvrdnutí zvuku, pokud máte ostřeji hrající reprosoustavy, může to být potenciálně rizikový faktor. Díky jasnějšímu a lehce dopřednému střednímu rozsahu ale vokál zněl detailněji, než v reálu byl, působil otevřeně, živě a energicky. Přednes je celkově lehce techničtější, nicméně příjemně zřetelný.

Dramaticky přítomný činel v „So what“ Milese Davise („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) byl rázný, rychlý, tvrdý a možná opět až lehce prezentnější. Rozlišení je slušné, není to ale audiofilská jemnost a delikátní dozvuky nebo drobnůstky – zvuk se spíše prosazuje a snaží se být působivý, nicméně v kontextu své kategorie je bezproblémový.

Moc pěkně si AI-301DA-X poradil s bubny v „Jazz Variants“ od The O-Zone Percussion Group („Stereo Test Record“ | 2014 | ABC Records) – každý úder měl nečekaně přesvědčivou sílu, dravost a právě u takhle dynamických momentů je celková dopřednost slušivá, podporuje drajv a energii nahrávky. Jasný, živý zvuk udělá radost při rockové hudbě nebo filmových efektech, je to až trochu nadsazená prezentace, ale vlastně až překvapujícně živá na tak maličký zesilovač.

Jak už bylo řečeno, rozlišení je v kontextu třídy bezproblémové, třeba u „Jacob’s Dream“ v podání Alison Krauss („Hear the difference“ | 2012 | ABC Records | HD-148a) bylo cítit ono brilantní podání, ona dopřednost, takže máte pocit, že zvuky jsou blízko vás, nicméně třeba v nahrávce celkem dost výrazně zdůrazněné kytarové struny tu byly až trochu na hraně. To, že tu jednotlivé zvuky nedoznívají úplně až do konce nebo tu nejsou tak jasně zřetelné ty drobné zvuky v pozadí, to vlastně díky pevnosti a energii reprodukce ani nevnímáte. Jako kdyby zesilovač preferoval soustředěnost a sílu nad těmi nejdelikátnějšími detaily.

Händelova „Wasser Musik“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) nebyla úplně proporčně veliká, stejně tak bylo cítit jistý akcent na těžiště mezi kanály. Lokalizace nástrojových sekcí je nicméně v rámci třídy stále bezproblémová, je to klasické stereo s dobrou pevností a dobrou čitelností.

Cohenova „In my secret life“ („Absolutely Bass Voice“ | 2016 | ABC Records | HD-177) zněla tak nějak bezproblémově, zesilovač si pěkně poradil s nosnou basovou linkou i nízko položeným vokálem, ani v ostatních částech spektra ale nebylo nic nepříjemného. Celý přednes je stále jakoby posazený o krok směrem k posluchači, je to živý a až dost snaživě energický zvuk, díky čemuž působí „více na dlani“, než čekáte.

Verdikt

Na zesilovač ze základní třídy nabízí AI-301DA-X od japonských Teac dobré standardy – má velmi praktické balení i některé funkce (zapnutí spolu s televizí potěší celou rodinu), má ale i schválně „do živa“ laděnou zvukovou charakteristiku, kde se díky ICEpower modulům velmi dobře popere s jakýmkoliv basem, ale kde přeci jen lehce akcentuje živost a výraznost nad audiofilskou realističností do posledního detailu.

Pokud ale dáváte přednost běžným rockovým a popovým zákoutím hudebního světa, není to vůbec špatné naladění a malý zesilovač umí nabídnout celkem velký drajv a neostýchavou energičnost, která přesahuje očekávání od tak malého přístroje.

Teac AI-301DA-X

Cena: 14 490 Kč

Technické parametry

Maximální výstupní výkon : 60W+60W (4 ohm, 20Hz-20kHz, JEITA) / 30W+30W (8 ohm, 20Hz-20kHz, JEITA)

60W+60W (4 ohm, 20Hz-20kHz, JEITA) / 30W+30W (8 ohm, 20Hz-20kHz, JEITA) Jmenovitý výstupní výkon : 43W+43W (4 ohm, 20Hz-20kHz, THD 0.1%, JEITA) / 22W+22W (8 ohm, 20Hz-20kHz, THD 01%, JEITA)

43W+43W (4 ohm, 20Hz-20kHz, THD 0.1%, JEITA) / 22W+22W (8 ohm, 20Hz-20kHz, THD 01%, JEITA) Podporovaná impedance reproduktoru : 4-8 Ohm

4-8 Ohm Sluchátkový výstup: 1x 6.3mm stereo jack, maximální výstupní výkon : 100mW + 100mW

1x 6.3mm stereo jack, maximální výstupní výkon : 100mW + 100mW Celkové harmonické zkreslení : 0,005%

: 0,005% Frekvenční odezva: 2Hz to 100kHz (-5dB)

2Hz to 100kHz (-5dB) Poměr S/Š (LINE in): 95dB (IHF-A/LPF 20kHz, 1kHz 2V vstup)

95dB (IHF-A/LPF 20kHz, 1kHz 2V vstup) Celkové harmonické zkreslení: 0.01% (1kHz,8 ohm,1W)

0.01% (1kHz,8 ohm,1W) Spotřeba energie: 38 W

38 W Rozměry: 215 x 61 x 254 mm

215 x 61 x 254 mm Hmotnost: 2,1 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice