Teac PD-301DAB-X: kompaktní CD přehrávač s DAB/FM tunerem pro konzervativce [test]

Zadní panel je také nepřekvapivý – alespoň většinově. Je tu malý vstup externího 12V napájecího zdroje, je tu analogový signálový výstup v podobě cinchů a je tu i výstup digitální a to jak koaxiální, tak optický. Co je ale trochu „navíc“, to je anténní konektor DAB.

Jak to hraje

Teac PD-301DAB-X jsme poslouchali ve všech třech redakčních sestavách – spolu s Emotiva XSP-1, Emotiva XPA-DR2, KEF LS50 a GoldenEar SuperSub X namísto Emotiva ERC-4. Pak také místo OPPO UDP-205 spolu s Kinki Studio EX-P7, Kinki Studio EX-B7, Métronome DSC1 a GMG Power Harmonic Hammer 3000P přes Xavian Quarta. A nakonec také místo Cambridge CXC na Cambridge CXA81 přes Fischer&Fischer SN-70.

Na tak dostupný a hlavně maličký přehrávač nabídl PD-301DAB-X docela slušné podání varhanních hloubek v Bachově „Toccata BWV 565“ („Audiophile Test“ | 2008 | ABC Records | HD-150). Samozřemě, že poplatně cenové úrovni tu není úplně realistický pocit té celkové basové robusnosti a taková ta mohutná sytost velkého nástroje. Dokonce i struktura a oddělení tónů nejsou špatné. Proporčním zastoupením nabízí Teac tak akorát basu, možná i lehce výraznější podíl, než je mezi základním hi-fi obvyklé.

Ve středním rozsahu má pak Teac tendenci hrát trochu přímočařejším způsobem, hlas Izumi Masuda v „May you have happiness“ („Golden Lips“ | 2009 | ABC Records | HD-121) byl dokonce trochu tvrdší. Asi i díky tomu ale máte při poslechu pocit dobrého rozlišení a jen minimálního zabarvení nějakým vlastním stylem, díky čemuž vlastně i srozumitelnost dle měřítek této třídy funguje bez problémů.

Co do množství a zřetelnosti je nejvyšších tónů v reprodukci PD-301DAB-X docela dost – díky tomu třeba i řízný až agresivní činel v Davisově „So What“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) působí až lehce dominantně, je zřetelný až exponovaný, byť ne útočně ostrý. Působí to trochu jako snaha o dosažení co nejinformativnějšího, analytického zvuku. Je pak fakt, že díky tomu rozlišení působí nadstandardně, jakkoliv ty drobné nuance a dozvuky tu tak úplně zastoupené nejsou.

Snaživý, zřetelný a vcelku energický projev PD-301DAB-X pomáhá vyniknout také perkusím v „Jazz Variants“ (The O-Zone Percussion Group | „Stereo Test Record“ | 2014 | ABC Records). Respektive energie bubnů je živější, pronikavější a důraznější, než je v této třídě běžné. Možná tu není tak plný zvuk, aby mohl být označený za „plnokrevný“, ale říz a drajv jsou nadstandardní.

Svou čistotou malý PD-301DAB-X v „Jacob’s Dream“ od Alison Krauss („Hear the Difference“ | 2012 | ABC Records | HD-148a) docela pěkně přesvědčil, je to doopravdy hi-fi kvalita, dokonce i textury akustické kytary nepůsobí vůbec špatně. Je to zvuk bez pocitové „deky“, byť hlavně díky celkovému expresivnějšímu, výraznějšímu stylu. Hraje ale s dobrou pevností a zřetelností – jakkoliv je opět dobré podotknout, že ty nejjemnější nuance a nejkřehčí detaily dozvuků tu nejsou, což ale zcela odpovídá kategorii.

Prostorové podání Händelovy „Wasser Musik“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) bylo dobré – scéna sice o něco menší, stejně jako proporce nástrojů, ale organizace slušná a přehledná. Stereo báze „neplavala“, plně odpovídala standardním nárokům hi-fi třídy.

Cohenova „In My Secret Life“ („Absolutely Bass Voice“ | 2016 | ABC Records | HD-177) vyzněla v konečném součtu hezky, jakkoliv by možná v kombinaci s nějakým suchým nebo ostřeji hrajícím zesilovači byl zvuk už moc technický. Jinak ale lehce výraznější bas a utaženější, čisté, byť lehce tvrdší středy a výšky působí dobře – máte pocit dobré čitelnosti, dobrého detailu i dobré čistoty.

Verdikt

Na tak malý a vlastně ne drahý komponent je přehrávač PD-301DAB-X zajímavou záležitostí – už proto, že k dobrému základnímu CD přehrávači přidává možnost poslechu rádia a možnost přehrávání digitální souborů (jakkoliv jen s omezeným rozlišením).

Celkově se zdá, že Teac tu míří na konzervativní publikum, které doposud nesklouzlo k „počítačovému“ řešení se streamingem, ale přeci jen tu a tam už chce nějaké moderní možnosti. Všeobecnou zvukovou charakteristikou pak jde PD-301DAB-X trochu svou cestou a přesto v kontextu standardů své kategorie obstojí jak v čistotě, tak v živosti.

Teac PD-301DAB-X

Cena: 12 990 Kč

Technické parametry

Podporovaná média : CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (8cm CD není podporováno)

Podporovaná USB zařízení : Velkokapacitní paměťové zařízení USB

Rozhraní : USB2.0 (plná rychlost), USB1.0 (vysoká rychlost), kompatibilní s USB3.0

Formáty: WMA .mp3, .MP3, 32k-320kbps a VBR, AAC (pouze USB)

Vzorkovací frekvence : 16k, 22.05k,24k, 32k, 44.1k, 48kHz

Formát : ver.9 standard (DRM není podporováno)

Frekvenční rozsah : DAB: 174-240MH / FM: 76.0-108.9MHz

Počet předvoleb : DAB: 10 / FM: 20

Frekvenční odezva : 20Hz - 10kHz (-3dB)

Poměr S/Š : 113dB

Celkové harmonické zkreslení : 0.005% (1kHz)

Vstupy: analogový RCA, digitální koaxiální a optický

Spotřeba energie : 8W

Rozměry : 215 x 61 x 238 mm

Hmotnost : 2,1 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice