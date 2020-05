Technics EAH-AZ70W: nová True Wireless sluchátka s aktivním potlačením hluku

Jak už začátkem roku Technics na CESu ukázal, letos přidává do nabídky svých produktů také True Wireless (zcela bezdrátová) sluchátka. Značka Technics na pár let zmizela z trhu, aby ji Panasonic opět obnovil právě pro své prémiové audio produkty. Právě do kategorie prémiových TW sluchátek se novinka Technics EAH-AZ70W má řadit.

Je osazena 10 mm dynamickými měniči z grafenu, což by mělo zajistit jak mohutné basy, tak čistý, dynamický zvuk. Aktivní potlačení hluku nechybí, výrobce použil duální hybridní technologií potlačení okolního hluku, která kombinuje analogové a digitální zpracování audio signálu. Nemá chybět oblíbený režim Ambient Sound, který nabídne příposlech okolních zvuků bez nutnosti snímat sluchátka.

Vestavěné mikrofony s technologií cíleně směrovaného zvuku (beamforming), slouží pro telefonní hovory, ale také pro hlasové asistenty Siri, Google Assistant či Alexa. Aktivace se má provádět přes dotekové senzory, které zároveň poslouží k ovládání sluchátek.

Samotná konstrukce sluchátek má být odolná proti vodě (dle IPX4), nejde tedy o sportovní model vhodný do sprchy, ale deště se bát nemusíte. Samotná baterie vydrží 6 hodin na jedno nabití, samotné dobíjecí pouzdro má energii na další dvě nabití, celkem se tak dostanete na 18 hodin poslechu hudby.

Připojení pro obě sluchátka by mělo být přímé a nezávislé, Technics slibuje "mimořádně spolehlivé připojení" – uvidíme, jak si s tradiční slabinou True Wireless sluchátek japonský výrobce poradí. A vzhledem k tomu, že Panasonic zároveň nedávnou ukázal i svá nová True Wireless sluchátka s aktivním potlačením hluku (která na první pohled vypadají velice podobně), jsme také zvědaví, jak moc se tyto modely budou ve skutečnosti odlišovat – zejména po zvukové stránce.

Oficiální cena pro český trh je 7 990 Kč, zájemci se dočkají v průběhu června a na výběr budou mít ze dvou barevných variant – černé a pro Technics typické stříbrnobílé.