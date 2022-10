Technics SL-G700M2 je druhá generace digitálního audio přehrávače s nejvyšší věrností zvuku

Technics představil nový model SL-G700M2, což je nástupce síťového Super Audio CD přehrávače SL-G700.

Výrobce přehrávač SL-G700M2 označuje jako multidigitální, neboť podporuje naprostou většinu dnes dostupných digitálních zvukových médií včetně formátu MQA, mnoho zvukových zdrojů s vysokým rozlišením a širokou škálu hudebních streamovacích služeb. Navazuje tak na svého předchůdce a přináší řadu vylepšení výkonu a zvuku.

Nová technologie digitálního a analogového zpracování signálu

Cílem společnosti Technics při vývoji technologie digitálního zpracování zvukového signálu pro novou generaci produktů bylo dosáhnout vyrovnání fáze a ideální impulzní odezvy, což jsou vlastnosti, které jsou nezbytné k věrné reprodukci hudby. Od technologie LAPC (Load Adaptive Phase Calibration), poprvé použité v modelu SE-R1 v roce 2014, přes technologií Space Tune a optimalizátor odezvy PHONO, byla tato koncepce důsledně uplatňována v závislosti na daném produktu a třídě.

Model SL-G700M2 je vybaven novým D/A převodníkem, který je výsledkem kombinace těchto technologií. Skládá se ze tří prvků: koherentního zpracování, vysoce výkonného D/A převodníku v duální monofonní konfiguraci a patentovaného obvodu diskrétního zesilovače.

Model SL-G700M2 je vybaven novým DAC převodníkem s duálním čipem ESS ES9026PRO. Symetrické umístění jedné L/R jednotky na každé straně a jejich nezávislé přenosové struktury dle pomáhají snížit vzájemné rušení a věrně reprodukují zvukový obraz a hudební prostor obsažený ve zdroji zvuku.

Technics SL-G700M2 je vybaven vícestupňovým tichým napájecím zdrojem, který využívá pokročilé a osvědčené technologie. Vícestupňový tichý napájecí zdroj zajišťuje důkladné potlačení šumu ve třech stupních: vysokorychlostní spínaný napájecí zdroj, nízkošumový regulátor a aktivní EMI filtr.

SL-G700M2 využívá vysokorychlostní spínaný zdroj s frekvencí přibližně 300 kHz, který se dříve používal u integrovaného zesilovače referenční třídy Technics SU-R1000. Zvýšením spínací frekvence se sníží rušení v pásmu přehrávání hudby. Nízkošumový regulátor v kombinaci s originálním stabilizovaným napájecím obvodem poskytuje stabilní napájení s nízkým šumem. Diskrétní struktura obvodu nevyužívá žádné univerzální integrované obvody a pečlivé ladění zajišťuje výkon optimalizovaný pro analogové obvody.

Model SL-G700M2 podporuje přehrávání vysoce kvalitních disků Super Audio CD a je vybaven speciálním režimem SACD/CD „Pure Disc Playback“ k dalšímu zlepšení kvality zvuku. Tento režim vypne všechny bloky obvodů kromě těch, které jsou nutné k přehrávání Super Audio CD/CD, čímž se sníží vnitřní šum a zvýší kvalita zvuku.

Model SL-G700M2 také plně dekóduje a přehrává soubory MQA a disky MQA-CD. Podporuje také různé další formáty s vysokým rozlišením, včetně formátů WAV/AIFF až do 384 kHz/32 bitů, FLAC/ALAC až do 384 kHz/24 bitů a přehrávání souborů DSD až do 11,2 MHz.

SL-G700M2 má také integrovaný Google Chromecast, nechybí ani Apple AirPlay 2. Podporována jsou také bezdrátová připojení Wi-Fi a Bluetooth. Přehrávač je vybaven portem USB-B.

Vnější část přehrávače je opatřena 7 mm silným hliníkovým předním panelem s jemně kartáčovanou povrchovou úpravou a 3 mm silnými hliníkovými bočními panely a gravírovaným logem Technics.

Uvnitř je Technics SL-G700M2 rozdělen na čtyři části: napájecí zdroj, digitální rozhraní, analogové obvody a disková jednotka, které jsou na sobě navzájem nezávislé. Tím se potlačuje vzájemné rušení mezi obvody a snižuje se zhoršení kvality zvuku. Disková jednotka má třívrstvou konfiguraci šasi, výkonné tlumení vibrací a tichou konstrukci, přičemž zásobník disků je odlitý z hliníku, což zajišťuje vysoce přesné přehrávání disků.

Technics SL-G700M2 se začne prodávat v listopadu, oficiální cena pro EU je 2990 Euro (zhruba 73 500 Kč).

Zdroj: Technics, tisková zpráva