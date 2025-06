Technics slaví 60 let luxusní zlatou edicí sluchátek AZ100. Parádní zvuk a výborné potlačení hluku zůstávají

Sluchátka, která nás už v lednu zaujala v recenzi, se vrací v nové luxusní barvě. Technics slaví 60 let a stylu ani technologickým vychytávkám rozhodně neubral.

Technics letos slaví kulatých 60 let své existence a jako připomínku této události přichází s elegantní novinkou – model EAH-AZ100, vlajková loď mezi jejich True Wireless sluchátky, je nyní dostupný v nové barvě – Champagne Gold neboli zlaté šampaňské. Jde o model představený letos v lednu. Jde o prémiová TWS sluchátka s vynikajícím zvukem, která bodují i bohatou výbavou a excelentním aktivním potlačením hluku.

Jak jsem řekl, tak Technics EAH-AZ100 patří mezi nejlépe hrající TWS sluchátka na trhu (osobně se domnívám, že hrají nejlépe z aktuálních prémiovek). Velkou zásluhu na tom má měnič Magnetic Fluid Driver, který dokáže nabídnout velmi čistý a věrný zvuk bez zbytečného „přikrášlování“.

Při poslechu potěší pevné, kontrolované basy, jemně vykreslené výšky a přirozený projev středů. A přidejte velmi dobré oddělení nástrojů a krásný prostor, což je při poslechu akustické nebo jazzové hudby mimořádně znatelné.

Technics do modelu AZ100 integroval i podporu prostorového zvuku Dolby Atmos a Dolby Head Tracking. A i když jsme byli zpočátku skeptičtí, výsledný efekt překvapil – zejména při sledování filmů – sledování obrazu doprovází zvuk, který se pohybuje podle směru vaší hlavy, což přidává na realističnosti.

ANC, které se přizpůsobí

Adaptivní potlačení hluku zde nefunguje jen jako přepínač mezi režimy – sluchátka automaticky reagují na prostředí, akustiku i tvar ucha. Ve výsledku tak ANC skutečně eliminuje nežádoucí zvuky – od monotónního hluku v MHD po ruch otevřených kanceláří. Ve srovnání s konkurencí (včetně Sony nebo Bose) si AZ100 stojí velmi dobře, zejména co se týče potlačení nižších frekvencí, a jsou lepší než leckteré levnější velké náhlavní modely. A to aniž by člověk musel obětovat pohodlí.

Jednou z nejsilnějších stránek modelu AZ100 je kvalita hovorů. Funkce Voice Focus AI využívá kombinaci tří mikrofonů a algoritmů s umělou inteligencí k tomu, aby eliminovala ruchy v pozadí. A funguje to opravdu spolehlivě – už telefonujete v tramvaji, u silnice, nebo venku fouká vítr, tak vás druhá strana slyší překvapivě čistě.

Kvalitní bezdrátový LDAC kodek je v této třídě samozřejmostí. Multipoint připojení dnes nabízí kde kdo, ale Technics šel ještě dál – AZ100 zvládne být připojen až ke třem zařízením zároveň. V praxi to znamená, že mezi mobilem, tabletem a notebookem můžete přepínat naprosto plynule. Ideální pro ty, kdo často střídají zařízení a nechtějí se zdržovat ručním přepínáním Bluetooth. Osobně se mi líbí také mimořádně podrobné možnosti doladění chování sluchátek v aplikaci.

AZ100 proti předchůdcům mají také vylepšenou ergonomii – kompaktnější, pohodlnější a přibyly i nové nástavce velikosti ML. Nová edice Champagne Gold se liší jen barvou, takže i tyto klady zůstávají. Výdrž Technics slibuje 10 hodin, v reálu jste klidně na 12 hodinách (se zapnutým ANC!), když k tomu připočtu pouzdro, jste na 30 hodinách. A dobíjet se dá i bezdrátově.

Technics EAH-AZ100 jsou sluchátka pro ty, kteří nehledají kompromis mezi zvukem, komfortem a funkcemi. Nová barevná „slavnostní, luxusní“ varianta Champagne Gold je příjemným bonusem, ale skutečnou hodnotou zůstává špičkový zvuk, adaptivní ANC, skvělé hovory a chytré funkce jako Dolby Atmos. Pokud hledáte prémiová TWS sluchátka bez kompromisů, AZ100 si určitě zaslouží pozornost.