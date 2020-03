Technisat Digipal T2/C DVR: více než příjem stanic [test DVB-T2 set-top boxu]

Dnešní test vzniká na podnět několika hlasů, které si postupně stěžují na nestabilitu prostředí u externích boxů. Pro nejednoho kupujícího jsou takové zkušenosti frustrující a pídí se po jiné alternativě řešení příjmu, jiném zařízení.

Předmluva

Samozřejmě. Nikdo nemusí pokračovat dál v pozemní digitálně laděné cestě. Stačí přejít na standardní kabelový rozvod, namontovat parabolu a podvolit se satelitnímu bláznění, anebo moderně překontrolovat rychlost a kvalitu internetu s následným se upsáním IPTV. Veškeré tyto varianty jsou bohužel spjaty s nějakým větším, či menším pravidelným poplatkem. Nebudeme zastírat, že pro řadu fandů televizního přijmu dostávají příchuť vyšší kvality a pokročilosti. Zvláště pak některé z nich umožní chytit mnohem více nejen televizních kanálů, a to v modernějším HD rozlišení. Sem-tam se blýskne a demo kanál uvidíte také v UHD/4K, tj. pro našince nejmodernější a nejvyšší forma (ne)dostupného rozlišení.

Externí „krabička“ není jedinou alternativou k výběru. Vlastníte-li mnoho let starý a již chybující, dosluhující televizor, zvažte jeho výměnu za nový. Ač koupíte set-top box v nižší cenové hladině, pořád jsou to peníze. A kdyby se telka měla odporoučet za pár týdnů do křemíkového nebe, jedná se o vyhozený finanční obnos. Nový televizor oficiálně prodávaný a nabízený ve všech regulérních obchodech, by již měl být vybaven interním tunerem, dovolujícím přijmout novou normu DVB-T2 s kodekem H.265/HEVC. Vše si dokážete jistě překontrolovat v technické specifikaci zařízení.

Kdo má zánovní TV, se kterým se nechce rozloučit, přičemž ale netouží stabilně platit za příjem nad rámec zákonem stanoveného poplatku, kupuje externí set-top box. V našem modelovém případě Technisat Digipal T2/C DVR.

Jednoduchý nadčasový design.

Testovaný stroj nese jméno společnosti, která si prostřednictvím kvality jejich výrobků, získala sympatie nejen odborné veřejnosti. Technisat, to nejsou jen satelitní přijímače, ale celá škála dalších výrobků.

Výbava a možnosti

Produkty Technisat předchází pověst dobře odladěných zařízení s jednoduchou, přehlednou, ale mimořádně funkčně naducanou výbavou. Námi představovaný Digipal T2/C DVR v antracitové šedi, kromě základního přijmu stanic v DVB-T/T2, včetně práce s kodekem HEVC/H.265, akceptuje signál v kabelové normě DVB-C (nekódovaně). Krom toho obsluze na vyžádání pořídí záznam pořadů na externí disk nebo flešku. Z externích zdrojů také přehraje s omezeními videa, fotky a hudbu. V neposlední řadě je schopen okrajového přednesu internetových rádií a komunikace přes HDMI-CEC (zde pod firemním názvem TechniLink).

Balení, externí adaptér a tak trochu nadstandardně přibalený HDMI kabel.

Jedná se o nižší model s nižší cenou, než byl námi před časem testovaný Digipal ISIO HD. Oproti němu nedokáže pracovat s hybridním teletextem, totiž moderním a stále vyhledávanějším HbbTV. V jeho výbavě také nenaleznete standardní SCART, nicméně zdířka AV výstupu nechybí. Pro její nasazení dokupte adaptér. Oba přijímače mají shodnou, dlouhotrvající podporu od výrobce, který případné změny v sítích (a nejen ty) řeší vydáním softwarových updatů. Obdobně najdete v obou škatulkách slot pro dekódovací kartu. Ovšem jak naznačuje nápis na těle zařízení, s využitím hlavně pro službu freenet. Což jsou německé kódované digitální stanice s povinností vlastnit přijímač podporující Irdeto cloaked CA.