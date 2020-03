Teď není ten správný čas zemřít. Bondovka kvůli koronaviru o půl roku posouvá premiéru

Producenti chystaného 25. filmu o Jamesi Bondovi se ve svém vyjádření vyhýbají jakékoli zmínce o koronaviru. Raději se diplomaticky odvolávají „na důkladné vyhodnocení globálního trhu“, ale není o čem pochybovat. Premiéra filmu Není čas zemřít (No Time to Die) se posouvá právě kvůli COVID-19.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd