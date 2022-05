Teletext neskončil, teletext trvá… Česká televize jej po letech opět promění

Technologie přenosu textových informací vedle televizního vysílání plní titulky novin i dnes. Zatímco například v případě britské BBC šlo o to, že ta teletext po čtyřiceti letech ukončila, tak Česká televize s ním má ještě další plány. Dnes oznámila, že v průběhu roku připraví jeho novou verzi.

Nezmění však klasický teletext, který má na dálkových ovladačích vyhrazené tlačítko, ale ten, co je součástí hybridního vysílání HbbTV. Jeho podoba se už dnes značně liší, protože používá jemnější grafiku a navigaci pomocí šipek, takže se používá podobně jako web. A na Kavčích horách mají nápad, jak teletext ještě dál posunout.

Dnes je to přitom deset let, co ČT naostro spustila HbbTV, kterému předcházelo několik měsíců testování. Technologie hybridního vysílání přišla v době, kdy ji ještě většina televizorů ani nepodporovala, neboť třeba ani neměly připojení k internetu.



Teletext v HbbTV České televize

První verze HbbTV disponovala kromě teletextu ještě speciálem k MS v hokeji. Později jej televize doplnila také o zprávy, počasí, obrázky z Panoramy, programový průvodce, a především archiv iVysílání. Ten je podle ČT nejvyužívanější sekcí skrytou pod „červeným tlačítkem“.

Speciál k MS v hokeji chystá televize i letos, vedle toho chce postupně testovat i nové formáty a funkce poskytující technologie HbbTV 2.0. Ta mj. podporuje 4K video i s HDR a vyšší snímkovou frekvencí, do přenosů lze vkládat titulky a další obsah synchronizovaný s obrazem, hybridní ovládání lze propojit i s mobilními aplikacemi.