Televize slibují větší jas, více barev, větší úhlopříčku, více ekologie. A nebyla by raději taková, která pomaleji stárne?

Výrobci prakticky každý rok přicházejí s novou, větší, ostřejší, barevnější... zkrátka lepší televizí. Každý rok jako na běžícím páse jsou představeny modely, které vždy musí přinést něco nového – revolučního, úžasného, převratného. Výsledkem je ale naprostá devalvace těchto pojmů.

Dalším důležitým trendem posledních let je ekologie. Výrobci se chlubí nejen parametry, obrazem i zvukem, ale také tím, jak je nová výroba ekologičtější. Obaly jsou ekologické, likvidace je ekologická. Skoro má člověk pocit, že když si takový televizor koupí, tak zachrání planetu.



Všimněte si, jak často výrobci používají v reklamách a produktových snímcích přírodu.

Jako by tím televizor byl najednou ekologičtější...

Oni nám to zakážou... syčáci

Ekologie má ale i svoji „děsivou“ tvář. S úsměvem si vzpomenu na minulý rok, kdy některé média psala, že EU nám zakáže OLED televizory, velké úhlopříčky a všechny TV s vyšším jasem a především vyšší spotřebu.

Podobné fámy a zkratky, že „EU něco zakáže“ se objevují celkem často a jsou velmi oblíbené. A možná se budete divit, ale jak u čtenářů, tak i u vydavatelů. Ti první na takové články čile klikají a ti druzí mají návštěvnost. Prostě radost na všech stranách. Jupííí.

Podobných „radovánek“ se raději neúčastním, ale tentokrát jsem ale si dovolil napsat, že to je blbost, ať se lidé uklidní. Vývoj mi dal za pravdu.

Na jaře výrobci přestavili nové OLEDy a ty jsou – světe div se – opět jasnější a větší. Loni se začaly prodávat 98" LCD televizory a díky rozumné ceně letos jejich prodej raketově roste (na druhou stranu z nuly rekordně poroste všechno). Zkrátka nikdo nic nezrušil, 8K zde máme dál, a dokonce v 98", pokud máte zájem.

Vyšší jas, větší úhlopříčky

Letošním největším technologickým krokem je nástup výrazně jasnějších OLED od výrobců panelů LG Display (WOLED) a Samsung Display (QD OLED). Ale také příchod větších a jasnějších LCD televizorů, které se prodávají pod marketingovými názvy QLED a MiniLED.

Pokud to zjednoduším, OLED se dlouhá léta chlubil prakticky nekonečným kontrastem, ale tradiční slabinou byl nízký celkový jas (bílá po celé ploše). U nižších řad OLED TV tomu tak samozřejmě je stále, protože používají méně jasné panely. Ale podobné je to u LCD – dražší TV zkrátka více svítí.

Neplatí tedy, že OLED je ve všem lepší než LCD. Není. Jasem celého obrazu průměrné LCD TV při světlé scéně bez problému OLED přesvítí. Ano, u kontrastních scén, kde máte černou plochu a jasný bílý bod, se karta obrací, protože LCD zkrátka bod nedokáže rozsvítit.

Tento efekt bývá u HDR videí, ale ani tohle není černobílé. U HDR jsou jasné části obrazu definované a OLED televizor ví, že přesně tuhle část může rozzářit (typicky noční obloha) – a to běžné LCD neumí. Ale jakmile je plocha větší (příroda + vycházející slunce), tak tam špičkový MiniLED už zase převálcuje OLED. Ale to jen na okraj.

Co se aktuálních trendů týče, tak bodují všechny větší úhlopříčky. Nemusí jít rovnou o 98". Důvod je zřejmý – cenové rozdíly ve velikostech pod 75" nejsou už velké. Až na velikost panelu jsou TV identické, tak proč si nedopřát.

Doby, kdy měla většina domácností doma rozměrné CRT TV s 21" obrazovkou, už dnešní mládež nepamatuje. Dnes jsou základem obrazovky 42" a větší, kupují se převážně 50" úhlopříčky a větší. Kdo chce 65" či 75", připlatí si jen několik tisíc a TV má doma.

Nejekologičtější je to, co se nevyrobí

Dostávám se ale k tomu, co je v posledních letech stále zřetelnější. Máme stále novější a lepší technologie, výrobci se chlubí, co vše je z recyklovaného materiálu a co vše lze recyklovat. Ale známé pravidlo praví, že nejekologičtější je takový výrobek, který se vůbec nevyrobí.

Za absurdní považuji výše zmíněnou snahu výrobců přesvědčit lidi, že vyhozením stávajícího, fungujícího produktu a pořízením nového pomohou planetě Zemi a lidstvu. Ne, opravdu tak přírodě nepomůžete.

Každý produkt je z nějakého materiálu, který se musí vytěžit, zpracovat, pak celek musíte vyrobit, zabalit, spoustu kilometrů někam dopravit. A následovně ten starý ekologicky zlikvidovat, což se rozhodně neděje beze zbytku a zcela bez energie a bez práce. To, že „novinka“ má nižší spotřebu elektrické energie bývá chvályhodné, ale zcela minoritní, protože vše je vykoupeno výše zmíněným procesem.

Nebylo by raději něco, co déle vydrží?

Každoroční uvádění novinek je fajn, máme o čem psát. Toto tempo ale zároveň vede k rychlému morálnímu zastarávání televizorů (ale i mobilů, atd.). Loňský model považuje možná dost lidí za výhodný nákup, ale předloňský? Ten je už „starý“. Často přitom nikoliv kvůli tomu, že by „nic neuměl“. Jen je u něj o rok blíže chvíle, kdy výrobce přestane podporovat aktualizace softwaru, aplikace přestanou fungovat, atd. Což u chytrých zařízení bývá fatální problém. Vím o čem mluvím, neboť mám doma starší „chytrý“ Hi-Fi systém, ze kterého se stal po několika letech přesně z tohoto důvodu „hlupák“.

Rád bych se dočkat chvíle, kdy některý výrobce zpomalí a řekne třeba: „Letos nic nebude, až příští rok“. Nebo chvíle, kdy někdo nabídne třeba podporu 10–15 let a dá záruku, že přístroj bude 5–7 let naprosto funkční. To by byl ekologický pokrok, který by měl reálný smysl.

Zkrátka by bylo skvělé, aby produkty pomaleji stárly. Jasně, jsem technický fanda, mám rád nové technologie a vývoj. Ale občas mám dojem, že by se mohlo zpomalit... a že by se zase až tak moc nestalo.

Pokud někdo tvrdí, že v dnešní době lidi nestojí o to, co vydrží a má dlouhou životnost, stačí se podívat na nejúspěšnějšího výrobce automobilů. Toyotu. Někdo jim vyčítá zastaralé ovládání, konzervativní přístup, Toyota také skoro jako poslední začala prodávat elektroauta. Ale nejznámější a nejpřesvědčivější volbu „peněženkou“ tento výrobce spolehlivě vyhrává. Rok za rokem.

Mraky reklam od různých výrobců se nás snaží přesvědčit, že zrovna jejich novinka nás udělá opravdu šťastnými. Na chvilku možná, ale dlouhodobá spokojenost a štěstí se koupit nedá, to musíme mít v sobě. Ušetříme peníze, přírodu a místo hledání, co si zas nového koupíme, bychom mohli více „být“.

Jsem zvědav, zda se dočkám dne, kdy tohle pochopí i výrobci. Nejsem naivní a neočekávám, že všichni. Ale alespoň někteří by mohli, ne?