Poplatky za Českou televizi a rozhlas se zvýší. Platit se bude i za mobily a počítače, navrhuje ministerstvo

Ministerstvo kultury včera předneslo novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu, který změní výši vybíraných koncesionářských poplatků i okruh těch, kteří je budou muset od ledna 2025 platit. Tedy projde-li přes sněmovnu a senát.

Po navýšení dlouhodobě volali ředitelové obou veřejnoprávních institucí s tím, že byly roky zmražené a kvůli inflaci se jejich reálná hodnota výrazně snížila, což brání nejen rozvoji, ale i chodu televize a rozhlasu. Za Českou televizi se od roku 2008 platí 135 Kč měsíčně, nově by to mělo být 160 Kč. Český rozhlas stojí koncesionáře 45 Kč již od roku 2005, po přijetí novely by to bylo 55 Kč.

Rok Televizní poplatek Rozhlasový poplatek 1955 15 Kč 5 Kč 1969 25 Kč 10 Kč 1991 50 Kč 20 Kč 1995 50 Kč 25 Kč 1997 75 Kč 37 Kč 2005 100 Kč 45 Kč 2007 120 Kč 45 Kč 2008 135 Kč 45 Kč 2025 160 Kč 55 Kč

Novela přinese také volnější definici toho, co je vlastně přijímač. V návrhu stojí „Televizní/rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního/rozhlasového vysílání, bez ohledu na způsob příjmu.“

Doposud se tak poplatky týkaly jen zařízení, které jsou primárně určené pro příjem vysílání, neboť mají patřičný „tuner“. Týkalo se to tedy rádií, televizorů a různých set-top boxů pro pozemní, kabelové, satelitní nebo internetové vysílání. Mobily ale měly výjimku, byť jsou na trhu i takové schopné příjmu FM rádia nebo televize.

S volnější definicí přijímače by už ale musely poplatky hradit i domácnosti, které mají počítač, tablet nebo mobil. Ty jsou totiž schopné přijímat televizi i rádio přes internet.

Výjimky v zákonu

V současnosti je zákon napsaný tak, že každý, kdo odebírá elektřinu z distribuční soustavy, se považuje za poplatníka rozhlasového i televizního poplatku. Kdo nemá způsobilý přijímač, tak platit nemusí, ale musí tuto skutečnost oběma médiím nahlásit přes speciální formulář.

Koncesionářské poplatky mají i několik výjimek. Od placení mohou být osvobozeny domácnosti ze sociálních nebo zdravotních důvodů. Platit se nemusí ani za mobily, přestože mohou mít rádiový i televizní přijímač. Další výjimku mají přijímače určené pro technickou kontrolu, muzejní přijímače apod.

Neexistuje ale žádná výjimka pro ty, kteří televizní vysílání sledovat nemohou nebo nechtějí, i když k tomu mají přijímač. Nelze ČT nebo ČRo poslat čestné prohlášení, že je nesledujete. Za vlastnictví přijímače a neplacení koncesionářských poplatků hrozí pokuta 10 000 Kč.

Zákon ani neumožňuje vyhnout se poplatkům v případě, že si lidé upraví zařízení tak, že nebude schopné příjmu. Pokud z televizoru vypojíte tuner, pořád to bude přijímač. A i když máte starý televizor bez podpory digitálního vysílání (či jen s DVB-T), pořád je to přijímač. Na tom se nic nezmění ani po novele.

Jak to bude ve firmách

Aktuální zákon stanovuje, že právnické osoby platí poplatky podle toho, kolik mají přijímačů. Novela však tento princip změní a bude se platit podle počtu zaměstnanců. Firmy se rozdělí do šesti skupin podle velikosti a platit budou násobky televizních a rozhlasových poplatků.

Velikost firmy Násobek poplatků 0 až 5 nemusí platit 6 až 19 3× 20 až 49 7× 50 až 249 20× 250 až 999 45× 1000 a víc 100×

Takže například firma s 25 zaměstnanci zaplatí 7 × (160 + 55 Kč), tedy 1505 Kč měsíčně.

Zákon myslí i na pronájem vozidel: „Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, která pronajímá dopravní prostředky, jejichž příslušenstvím je rozhlasový nebo televizní přijímač, platí rozhlasový nebo televizní poplatek za každý takový dopravní prostředek.“