Televizní stolek, či stojan na časopisy z krabice od televizoru? Samsung to umí. Obaly nemusíte vyhazovat a ušetříte

Češi jsou příkladní v recyklaci kartonových krabic od objednaných vánočních dárků. Tři čtvrtiny (76 %) jich krabici od zaslaného zboží alespoň občas využijí pro odeslání jiné zásilky. Pokud jde o krabice od nového televizoru, skoro čtyři z deseti (39 %) si ji ponechá pro případ pozdějšího využití. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Samsung.

Přitom zhruba třetině lidí o Vánocích projde rukama až 10 kartonových krabic. Čtyři z deseti oslovených (38,9 %) uvedli, že jejich počet odhadují na jednu až pět, třetina (33,7 %) dokonce na pět až deset. Necelých 15 % uživatelů využije až 15 kartonových krabic a téměř každý desátý (9,3 %) více než 15.

Zajímavé je, že polovina dotázaných (48, 2 procenta) si dovede představit využití krabic jako bytových doplňků nebo dokonce pro výrobu nábytku (a pro 12,6 % tázaných to je nepředstavitelné).

V rámci dalšího velmi jednoduchého využití krabic přišel Samsung před časem s projektem speciálních pevnějších kartonových krabic s předtištěnými vzory, podle nichž lze krabice jednoduše rozřezat, složit a vyrobit z nich bytové doplňky. Ale tím to nekončí! Nemusíte se spoléhat je na to, co máte na krabici předtištěné.

Na webu www.samsung-ecopackage.com si můžete například vybrat model a velikost televizoru (65" QD OLED), a rovnou uvidíte, co lze jednoduše z krabice vyrobit. Konkrétně z krabic od televizorů můžete mít stolek pod televizor, stojan na časopisy, domečky pro kočky nebo stojany na knihy, či další bytové doplňky.

Na stránkách najdete podrobný návod, popis nákresu a výroby, ale také časový odhad toho, jak dlouho vám bude „skládačka“ trvat.

Ostatně na každé krabici se nachází QR kód, který zákazníka odkáže na výše zmíněnou stránku Samsung Eco-Package. Potěší také, že u všech krabic na televizory Samsung přestal používat barevné potisky, aby jejich výroba byla ekologicky co nejméně náročná (což snižuje uhlíkovou stopu při výrobě). Díky tomu ale také budou vypadat zmíněné výrobky z kartonu lépe a čistěji.

Víkendový workhshop s Drawplanet

Pokud se vám to líbí a máte během poslední adventní neděle čas, tak Samsung organizuje před Vánoci ve spolupráci s pražskou výtvarnou dílnou Drawplanet workshop pro rodiny s dětmi. Tam si můžete práci s kartonovými krabicemi od televizorů vyzkoušet. Můžete z nich si vyrobit vánoční ozdoby, nebo rovnou něco většího a praktičtějšího – například výše zmíněný designový kus nábytku.

Tvořivá dílna proběhne v neděli 18. prosince 2022 od 14 do 17 hodin v prostorách Drawplanet. Vstup pro účastníky je zdarma, stačí se registrovat a přihlásit na stránkách Draw Planet.

Zdroj: Samsung