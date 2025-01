Televizor LG OLED G5 už nemá MLA panel, ale přesto spolu s C5 a B5 slibuje vyšší jas

Nová generace LG OLED televizorů je oficiálně představená. Hlavně se čekalo, že by prémiový jasný panel s MLA vrstvou, který se představil v modelu OLEG G4, mohl zamířit i do nižších cenových hladin.

Nakonec je vše jinak a MLA panel nemá ani prémiová novinka OLEG G5. Přesto slibuje oproti G4 vyšší jas, kdy slibuje až třikrát vyšší jas oproti základnímu modelu B5. Hlavním prémiovým modelem zůstává LG G5, model M5 obsahuje stejný panel, ale konektory jsou připojené do boxu, který bezdrátově přenáší obraz do televizoru. Kvůli bezdrátovému přenosu ale M5 umí jen 144Hz, zatímco G5 nově zavádí podporu až 165 Hz včetně certifikace pro Nvidia G-Sync a AMD FreeSync Premium. Vyšší frekvence ale budou jen u úhlopříček 55 až 83 palců.

Vlastnosti LG M5 LG G5 LG C5 LG B5 4-Stack OLED Panel ano ano ne ne Procesor Alpha11 Gen2 Alpha11 Gen2 Alpha9 Gen8 Alpha8 Gen2 Max frekvence 144 Hz 165 Hz 144 Hz 120 Hz Zero Connect Box Ano ne ne ne HDMI Porty 3× HDMI 2.1 4× HDMI 2.1 4× HDMI 2.1 4× HDMI 2.1 Úhlopříčky 65", 77", 83", 97" 48", 55", 65", 77", 83", 97" 42", 48", 55", 65", 77", 83" 48", 55", 65", 77"

Místo MLA panelu, který přidával před panel mikročočky lépe zaměřující jas do přímého směru, nabídne nová generace tzv. 4-Stack OLED Panel, který LG označuje jako Brightness Booster Ultimate technology. Novince se budeme později věnovat podrobněji, mělo by jít o spojení dvou vrstev emitujících světlo pro o 25 % vyšší dosahovaný jas. Tedy jakobyste před normální OLED dali ještě další průhledný OLED pro celkově vyšší jas.



LG OLED G5 opět slibuje vyšší jas, i když se už obejde bez MLA vrstvy

Zatímco G5 tvoří prémiovou kategorii, hlavní prodeje tvoří řady C a B. C5 přitom oproti C4 nepřidává nějaké zásadní změny v obrazu. Nový procesor Alpha9 Gen8 oproti staršímu Alpha9 Gen7 dostane několik drobných vylepšení, ale po stránce obrazu by to mělo být velmi podobné. Zlepší se dekódování zvuku, které nově bude podporovat virtuální surround 11.1.2 (C4 jen 9.1.2), ale s připojeným soundbarem tuto novinku neoceníte.

LG výrazně rozšíří i podporu pro AI funkce, budete si moc s televizorem vykládat a nastavovat jej přirozenými hlasovými povely. Pokud to ale neoceníte, starší modely s koncovým číslem 4 vás asi přitáhnou víc.

Zatím tedy známe základní parametry nové generace, ale aktuální běžící až 50% slevová akce na loňské modely LG vás možná přesvědčí, že se bez nových funkcí dokážete obejít. Ceny pro novou generaci zatím neznáme, na český trh obvykle lednové novinky přicházejí v jarních měsících.