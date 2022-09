Televizor Philips OLED+937 nabídne vylepšený zvuk od Bowers & Wilkins a nový panel OLED.EX s jasem až 1 300 nitů

Nový televizor Philips OLED+937 je nová vlajková loď pro rok 2022, ostatně už získala ocenění EISA Awards 2022. Nahrazuje stávající model OLED+936 a nutno říci, že nejde jen o „drobná vylepšení“. Novinka, která se bude prodávat ve velikostech 65" a 77", dostane především nejnovější panel OLED.EX s integrovaným tepelným chladičem, který má proti předchůdci jas vyšší 30 %, to má přinést maximální jas až 1300 nitů.

Vylepšené je také zpracování obrazu AI Dual Engine od společnosti Philips, letošní verze obrazového procesoru P5 kromě svých funkcí umělé inteligence má nově funkci Advanced HDR. Ta optimalizuje výkon HDR pomocí tónového mapování obsahu snímek po snímku, což přináší vylepšení oproti průměrování hodnot scénu po scéně především tam, kde HDR video je příliš tmavé, nebo světlé. Zůstane tak zachována gradace v plném rozsahu jasu televizoru.

Hráči budou potěšeni také, nechybí vstupy HDMI 2.1 a technologie G-Sync, Freesync a VRR, stejně jako firemní režim VRR Shadow Enhancer. Ten by měl podle Philipsu optimalizovat vykreslení jasu scény a zajistit tak korektní zobrazení stínů.

OLED 937+ má zvukový systém/soundbar Bowers & Wilkins. Ten opat podporuje Dolby Atmos a má dva měniče pro vytvoření horního zvukového pole, letos ale dostal i měniče pro levé a pravé boční efektové kanály. Výsledkem je specifikace 5.1.2, zároveň byl zvýšený výkon na 95 W.

Skříň reproduktoru je i nadále integrována jako součást stojanu televizoru. Nyní obsahuje tkaninu Kvadrat Audiomix na horní i přední straně se speciálně perforovanými saténovými kovovými mřížkami reproduktorů na obou koncích.

Další letošní novinkou u OLED+937 je technologie Philips Ambilight Next Generation. Ta namísto rozdělení zadních LED diod do skupin (dosavadní Ambilight) nyní umožňuje individuální ovládání každé jednotlivé LED diody. To zajistí širší rozsah barev a přesnější přizpůsobení osvětlení okolí dění na obrazovce.

Výsledkem má být přesnější, zajímavější podsvícení a lepší dojem z obrazu. Prémiový evropský design OLED+937 se vyznačuje úzkým rámečkem, který umožňuje hladký přechod mezi obrazem a osvětlením Ambilight. Další novinou je funkce Aurora – ta kombinuje galerii předem nahraných obrázků a videí s funkcí Ambilight. Má vytvářet „atraktivní multimediální uměleckou show“.

Model 937+ také dostane nový dálkový ovladač s podsvícením, které se automaticky zapne při pohybu. Má se chlubit kvalitní stříbrnou povrchovou úpravu – luxusní dojem má dotvářet zadní část potažená kůží Muirhead.

Co se systému týče, tak dostane Android TV 11, filmové fanoušky určitě potěší kompletní kompatibilita s HDR formáty Dolby Vision, HDR10+, HDR10 a HLG. Ceny zatím bohužel nejsou známé.

Zdroj: Philips