Televizory mají stále lepší obraz. Málokdo to ale ocení. Zkuste to změnit, nastavte si TV lépe

Lidé nechávají obraz televizorů v základním nastavení. Jeho úkolem je ale uchvátit, správný obraz vypadá jinak. Prozkoumejte nastavení, začněte režimem Filmmaker Mode.

Výrobci televizorů se často předhánějí, kdo má lepší, jasnější, ostřejší a barevnější obraz a díky tomu v posledních letech šla kvalita značně nahoru. Nechybí ani mraky funkcí, které mají za úkol obraz vylepšit.

Velmi důležité je, aby po vybalení z krabice byl divák uchvácen. Výchozí nastavení proto bývá velmi efektní – ostré hrany, výrazné barvy a zdůrazněný kontrast. Podle statistik výrobců většina lidí nechá televizor nastavený tak, jak ho vybalili a poprvé naladili. Byla by ale škoda, kdybyste nezkusili, jak má obraz vypadat správně.

Ještě před pár lety musel člověk pečlivě hledat, jaký televizor má alespoň trochu věrné barvy. Situace se ale znatelně zlepšila.

Základním obrazovým režimem bývá Standardní. Ten se ale přes svůj název ani vzdáleně nedrží barevných standardů a navíc nemusí sednout každému. To lze samozřejmě upravit, ale možnosti nastavení v moderních televizorech bývají přehršel. Většina diváků si nikdy nenajde čas či odvahu na to, aby prošla labyrintem nabídek svého televizoru a vybrala správný obraz.

Hezký neznamená přesný

Všichni zdůrazňují, že mají přirozený a krásný obraz, aby v druhé větě na televizorech prezentovali barvy, jaké v reálném světě nikdy neuvidíte. Pokud to zjednoduším, tak korektní a přirozený obraz je takový, který odpovídá realitě, či záměru tvůrce. K tomu slouží standardy, které definují barevný prostor a jiné parametry (Rec.709, DCI/P3). Přesný obraz automaticky neznamená „pro vás pěkný obraz“.



Podobným propagačním obrázkům, ať už propagují HDR, Dolby Vision, či nový televizor, nevěřte. S realitou nemají nic společného. Jde o jen o upravenou fotku, která má vypadat co nejlépe a zaujmout

Aby divák mohl sledovat přesný obraz, ve spolupráci filmařů a výrobců TV vznikl obrazový režim Filmmaker Mode, v překladu Filmařský režim. Nastavení má za cíl, aby filmy vypadaly tak, jak to zamýšlel filmař. Žádné přepálené barvy, přehnaně plynulý obraz (tzv. telenovela efekt), přeostřené detaily atd. a další triky při zpracování obrazu. Velmi důležité je, že tento režim se řídí přesně definovanou normou.

Samozřejmě, že některé televizory ho mají nastavený velmi přesně a některé o něco méně. Ale je velmi důležité vědět, že jde o jediný obrazový režim, ve kterém lze snadno porovnávat různé modely televizorů. Dražší televizory ve stejném režimu například nabídnou vyšší jas, lepší prokreslení tmavých scén či barevných přechodů.



Živý obrazový režim je velmi jasný, kontrastní s výraznými barvami. Hodí se do jasných místností, ale s realitou nemá nic společného. Podobně jako telenovely

K tomu se přidává schopnost moderních televizorů vyladit výstup režimu Filmmaker Mode pomocí senzorů tak, aby odpovídal okolním světelným podmínkám. Abyste tedy přes den viděli i detaily v tmavých odstínech, a naopak v noci nebyl obraz příliš jasný a s nevýrazně šedou místo černou.

Podobnou funkci má Dolby Vision, ten však funguje jen u obsahu s tímto HDR formátem.



Streamovací služby u pořadů s Dolby Vision přepínají na režim Dolby Vision automaticky, vy si můžete vybrat ze světlé či tmavé varianty, novější verze Dolby Vision IQ se optimalizuje jas obrazu automaticky.

U televizorů najdete další obrazové režimy – Režim Kino, Filmový režim, Skutečné kino, Denní kino, atd. Bývají přesnější a věrnější než standardní režim, ale z pohledu věrnosti a reálné kvality už může jít proti Filmmaker Mode o krok stranou. Barvy pak mohou být méně přesné.

U obrazových režimů proto jde často o kompromis. Rostoucí kontrast slije tmavé a světlé přechody do jednolitých ploch, atraktivně živé, zářivé barvy způsobí nepřirozeně jedovaté odstíny i u obyčejné trávy a pleť herců se vzdálí daleko od přirozené barvy. Dopočítávání mezisnímků zvyšuje vnímanou plynulost, ale nadměrně vyhlazený pohyb může zároveň vytvořit viditelné chyby v obrazu (artefakty), když si nebude televizor jistý, jak má vypadat dopočítaný snímek, či když je obraz příliš členitý.

Proč zvolit Filmmaker Mode, či Kino

I když se vám režim Filmmaker Mode (Kino, Film) zpočátku nebude líbit, je to nejlepší volba pro večerní a noční sledování filmů. Možná vám obraz připadne žlutý a tmavý. Ale ve skutečnosti je nejbližší tomu, jak tvůrci zamýšleli, aby jejich film vypadal – a jak vypadá v kinech.



U starších televizorů je pro běžné filmy a seriály nejlepší zvolit režim Kino

Vaše oči si na tento obraz po jednom nebo dvou večerech zřejmě zvyknou. Utlumené podsvícení a nižší celkový jas snižují namáhání očí a zvyšují vnímání tmavých míst ve stínech. Televizor často nabízí výše zmíněné automatické nastavení obrazu pro světlou i tmavou místnost, případně máte ruční volbu – použijte to, které vám nejlépe vyhovuje. V mnoha případech se zvýší jas, neboť se nativně počítá ze zatemněnou místností.

Při experimentech s objevováním nastavení doporučujeme začít z režimů Filmmaker nebo Film, Kino. Nebojte se zkoušet a sledovat vliv na obraz i u položek, které vám třeba nejsou dle popisu jasné. Když zabloudíte, nic se neděje a obnovte nastavení do výchozích hodnot. Hlavní je, abyste se dívali na obraz, který se vám bude líbit a vy sami mu mohli vytknout co nejméně chyb. Každému se líbí něco jiného, a to je zcela v pořádku.



Prakticky všechny televizory umožňují ruční plynulosti obrazu, kde si můžete doladit dopočítávání mezisnímků. Občas funkci najdete pod firemním označením

Můžete sami sebe neustále přesvědčovat, že „přece tohle je ten správný obraz“, ale pokud se vám nebude líbit a nemáte z filmu zážitek, tak klidně zvolte něco jiného. Například některým lidem vadí „filmové“ trhání obrazu, mají rádi plynulejší pohyby. Tak si klidně nastavte o něco vyšší dopočítávání mezisnímků. Nedoporučujeme jen maximální hodnoty, které už působí uměle a mohou vytvářet výše zmíněné chyby.

Abychom byli féroví, tak musíme říct, že u výrobců filmů a seriálů jsou velké rozdíly v masteringu, neboli v tom, jak nastavili obraz při výrobě. Zejména HDR (vysoký dynamický rozsah) prvních pár let někteří využívali špatně. Světla bývala příliš vytažena a jasná na úkor celé scény, zejména u seriálů s HDR10 je to často vidět.



Nové OLED televizory LG C3 pro rok 2023 mají nejen režim Filmmaker, ale také inteligentního průvodce nastavením obrazu, který ho optimalizuje přesně podle vašich představ. Ten se uloží jako samostatné nastavení, které můžete využít

Obrazoví pedanti mají tendenci nad Standardním nebo Živým režimem ohrnovat nos. Ale jejich vysoký kontrast, zářivé barvy a často přeostřené podání daleko lépe zajistí, aby v jasném prostředí s velkým množstvím okolního světla vypadal obraz dobře a čitelně.

Zkrátka když už televizor máte, má smysl vědět, kdy a jak obrazové režimy využít a vymáčknout z televizoru maximum. Novější televizory dokonce nabízejí automatickou volbu obrazového režimu dle sledovaného obsahu a jasu okolního světla – ty výše zmíněnou volbu učiní za vás. A k tomu samozřejmě přidávají i odpovídají režim zvuku.

Hrejte si, je to zábava

Některým lidem se určitě nemusí líbit, jak režim Filmmaker Mode vypadá. Proti „efektním“ režimům barvy subjektivně získají nevýrazný nádech, jsou teplejší, zmizí přeostření a přehnané detaily. Když se postavy na plátně pohybují, nedochází k vyhlazování pohybu a můžete postrádat vysoký počet snímků za sekundu. Filmmaker Mode tak na první pohled působí, že ve skutečnosti sledovaný obraz zhoršuje.

Výhodou Filmmaker Modu ale je, že představuje nejlepší výchozí pozici pro vaše ladění. Cokoli s obrazem dále uděláte, posune jej od objektivně přesného k subjektivně lepšímu. Nebo horšímu, ale v tom případě se vždy můžete vrátit zpět.

Z vývoje posledních let televizorů můžete těžit i vy. Každý rok vidím, s jakými jemnými detaily si výrobci při ladění hrají a jaký obrovský pokrok za posledních deset let TV technika urazila. Vždy si říkám: „Kdyby to alespoň lidé ocenili“. Zkuste si přepnout obrazový režim. Hrejte si. Stojí to za to.