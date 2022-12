Televizory Philips modelových řad 2020 a 2019 dostanou upgrade na Android TV 11

Už poměrně dlouho Philips u svých televizorů využívá systém Android TV a nyní se dočkají majitelé OLED a LCD televizorů modelových řad z let 2019 a 2020 updatu. Televizory byly dodávány se systémem Android TV 9, nyní by tyto televizory po update firmwaru měly přejít na Android 11.

Update se týká těchto modelů z roku 2020:

OLED935 se zvukem Bowers & Wilkins

OLED805

OLED855

OLED865

OLED705

PUS9435 se zvukem Bowers & Wilkins

PUS9235 se zvukem Bowers & Wilkins

PUS9005

PUS8505/8535/8545/8555 – řada Performance

A také níže uvedených modelů z roku 2019:

OLED984 se zvukem Bowers & Wilkins

OLED934 se zvukem Bowers & Wilkins

OLED804, OLED854

PUS8804 se zvukem Bowers & Wilkins

PUS8204

PUS7504

PUS7304, 7334, 7354, 7394 – řada Performance

Philips tak vynechal Android 10, neboť neměl žádné nové, důležité funkce. Naproti tomu Android 11 by měl přidat několik nových funkcí, nicméně výpis změn zatím Philips nezveřejnil. Co je známo, tak by se televizory měly dočkat HDMI ALLM (Auto Low Latency Mode) v aplikacích, větší podpory herních ovladačů (například Switch Pro od Nintenda, či Steam od Valve). Také by Android TV 11 měl přidat převod řeči na text a klávesnice s prediktivním psaním.

Jedná se o firmware verze TPM191E_R.201.000.215.200, přičemž dle dostupných informací bude vycházet postupně v následujících měsících. Některé modely by už nový Android 11 měly mít nyní (potvrzen je model 2019 58PUS7403), další si musí počkat.

Zdroj: Toengel.net

