Televizory Samsung v roce 2024 budou podporovat prostorový zvuk 360 Audio přes sluchátka. Má to ale háček

Ač s tím někteří nemusí souhlasit, tak Samsung dlouhá léta stanovuje trendy v televizorech. Občas se možná nepovede, ale ochota tohoto výrobce zkoušet a nabízet neustále něco nového je také důvodem, proč už 18 let jde o nejprodávanější značku TV na světě.

Letos Samsung do nových televizorů přidává podporu prostorového zvuku 360 Audio. Jde o virtuální prostorový 3D zvuk, který vás má obklopovat ze všech stran. Funguje to tak, že se bezdrátově přenáší vícekanálový zvuk do sluchátek a ty pak simulují prostorový zvuk. A to včetně sledování polohy hlavy, takže když otočíte hlavu, tak zvuk zůstane orientovaný na TV obrazovku.

Funkci 360 Audio budou podporovat nové modely TV Samsung, jedná se o konkrétně o televizory Samsung Neo QLED 8K (QN900D, QN800D), dále Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D), řadu QLED (Q80D, Q70D), a samozřejmě také bude odstupná u nových OLEDů (S95D, S90D, S85D). V současné době funkci 360 Audio podporují tablety a smartphony Samsung a dá se využít například při sledování filmů a seriálů streamovacích Netflix, Disney+ či HBO Max.

Háček však spočívá v tom, že funkce 360 Audio podporují pouze True Wireless sluchátka Galaxy Buds 2 a Galaxy Buds 2 Pro. Spolupráci s novými TV má zajistit update firmware sluchátek. Pokud tato sluchátka nemáte, tak bezdrátová sluchátka samozřejmě připojit s TV můžete, ale nedostanete 360 Audio (Samsung ostatně už dávno zrušil konektor sluchátkové výstupu a má jen bezdrátové připojení).



Abyste využili funkci prostorového zvuku 360 Audio u nových TV Samsung, musíte připojit sluchátka Galaxy Buds 2 nebo Galaxy Buds 2 Pro

Otázkou také je, jak to bude s podporou Dolby Atmos. Samsung a Google totiž loni představil svoji vlastní technologii 3D zvuku pod názvem IAMF (Immersive Audio Model and Formats). Jde přitom o Open-Source, takže na rozdíl od Dolby Atmos nepodléhá licenci. Primárně zvuk bude obsahovat vertikální informaci a umístění v prostoru (stejně jako Dolby Atmos), ale IAMF má navíc podporovat změnu úrovně hlasitosti tak, aby odpovídala tomu, co se děje ve scéně. Také přidává AI složku, která dokáže "analyzovat scény a zdůraznit určité aspekty obsahu". Což má pomoci se srozumitelnosti například u dialogů.

Dlouhé roky ale Samsung nemá u svých TV podporu dynamického HDR formátu Dolby Vision (pouze vlastní HDR 10+). Dolby Atmos sice TV podporují, ale jak to bude s kompatibilitou. Funkce 360 Audio u smartphonů podporuje 5.1 /7.1 /Dolby Atmos zvuk, je ale otázkou zda to plně bude platit i u TV.

Zdroj: Samsung