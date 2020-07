Televizory Sony podporující režim 4K/120p ponesou označení „Ready for PlayStation5“

Sony sice letos uvede svoji novou herní konzoli PlayStation5, ale drobným problém je, že ne všechny nové televizory Sony nabídnou ve spojení s PS5 ten nejlepší herní zážitek. Řeč je především o HDMI 2.1 a režimu 4K/120p.

Společnost Sony tak nově připravila nové označení, aby kupující věděl, který aktuální model bude optimální pro herní konzoli. Aby to zájemce nemusel zjišťovat, vhodné televizory ponesou označení „Ready for PlayStation5“ Nové označení ‚Ready for PlayStation 5‘ bylo vytvořeno ve spolupráci se Sony Interactive Entertainment (SIE). Herní konzole příští generace se do prodeje dostane na konci letošního roku.

Je známo, že nová generace herních konzolí bude podporovat režim 4K/120p, tedy že hráč dostane obraz v rozlišení 4K s frekvencí 120 snímků za sekundu. Což je součást specifikace HDMI 2.1. To má přinést hráčům velmi ostrý a plynulý obraz i rychlých změnách a pohybech.

Modely televizorů nesoucí označení ‚Ready for PlayStation 5‘ se dále mohou pochlubit režimem BRAVIA Game Mode, který uživatelům automaticky umožňuje hrát hry na konzoli PS5 s nízkou latencí. Díky režimu BRAVIA Game Mode mohou uživatelé zapnout bezdrátovým ovladačem DualSense najednou televizor i PS5 a budou moci také bez problému ovládat PS5 pomocí dálkového ovládání televizoru.

Mezi první televizory, které se označením ‚Ready for PlayStation 5‘ pyšní, patří 4K HDR Full Array LED televizor XH90 a také model 8K HDR Full Array LED ZH8. Model XH90 podporuje režim 4K/120p a slibuje i velmi krátkou prodlevou (input lag) 7,2 ms. Podobně je tomu u 8K televizoru ZH8. Bohužel výborné 4K HDR LCD televizor XH95 podporuje pouze režim 4K/60p, stejně tak nový famózní 4K OLED A8.

Abychom podali informaci úplnou, HDMI 2.1 (a tudíž i 4K/120p režim) má v letošních televizorech více výrobců, konkrétně kompletní řada 4K OLED televizorů LG a také většina QLED televizorů Samsung. U ostatních výrobců se modely s HDMI 2.1 chystají v drtivé většině případů až v příštím roce.

