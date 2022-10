Recenze televizoru TCL 65C935. Překrásný křižník s prostorovým burácením

Když jsem dopisoval článek o nižším modelu C835, vyřkl jsem myšlenku, že budu s napětím čekat na modely roku příštího, roku 2023. Proč? Abych zjistil, zda TCL byla schopna udržet mimořádnou kvalitu. Ale proč čekat tak dlouho?

Plusy 10bit panel se 144Hz technologií a HDR v kategorii Premium 2000 (1080 řízených zón panelu)

Výborný obraz, práce s podsvícením a nastavení pohybu

Excelentní a prostorově laděný zvuk (ONKYO)

podpora HDR10, HLG, HDR10+,DOLBY VISION včetně DOLBY VISION IQ, Dolby Atmos (i DTS)

Prestižní design Minusy Zřejmě netouží zcela vypnout černé pruhy kolem filmu

Občasně viděný zákmit za jasovým skokem

Chybí alespoň jeden ovladač s luxusním vzhledem 9 /10 Hodnocení

Co takto otestovat aktuální vlajkovou loď, totiž model TCL 65C935 a alespoň okrajově si ho s dříve odzkoušeným porovnat? Má smysl se vydat cestou maximalismu a připlácet?

Vlastnosti a výbava

4K HDR LCD televizor TCL 65C935 dostal do vínku 10 bitový 144Hz panel, operační systém Google TV v jedenácté verzi a zvukový systém Onkyo 2.1.2 s navíc dvěma vertikálně umístěnými reproduktory pro akceleraci zvukového formátu Dolby Atmos a speciálním basovým reproduktorem. Za pololesklým VA panelem jsou osazeny Mini-LED s přívlastkem OD5. Označení OD5 vyjadřuje sníženou vzdálenost mezi podsvícením a LCD displejem na 5 mm. Diody by měly být schopny vyzářit 2000 nitů, což televizor vrhá do třídy 4K HDR Premium 2000.

Díky Quantum Dot technologii zobrazí více než miliardu barev a odstínů. HDR efekt akceptuje formáty HDR10, HLG, HDR10+ a Dolby Vision včetně Dolby Vision IQ s optimalizací obrazu v návaznosti na součinnost se světelným senzorem. Jak uvádí na svém webu výrobce… „Dolby Vision si užijete na Netflixu, Disney+ a dalších. HDR10+ pak třebas u streamování z Amazon Prime. Dolby Vision je aktuálně považován za ten s nejvyšším potencionálem.“

Hráč studuje standard HDMI 2.1 s obnovovací frekvencí až do 4K při 120 snímcích za sekundu, respektive špičkovou do 4K při 144 snímcích za sekundu. Kompatibilita s ALLM (Auto Low Latency Mode) a VRR (proměnlivou obnovovací frekvencí) nechybí. ALLM chce stlačit dobu odezvy pod 6 ms (4K a 120 snímků/sekunda). VRR eliminuje zpoždění a trhání snímků pro plynulé a detailnější hraní.

Nativní technologie s frekvencí 144 Hz není běžným standardem. Ke slovu se přihlásila i podpora AMD Freesync premium pro náročné hráče s plynulým hraním. Přímo výrobce dodává navíc ještě TCL Game bar, abyste při hraní nemuseli vyskočit ze hry a dokázali si zobrazit všechny herní možnosti.

Klasického televizního konzumenta vítá plná tunerová výbava (DVB-T2/DVB-C/DVB-S2). Moderní lidstvo zase uslyší na chytrou domácnost (TCL Home, Google Home, Matter) s Google asistentem. Nepřátelé kabelů nasadí WiFi v kategoriích ax/ac/n 2.4/5Ghz MIMO. Kupující v balení kromě samotného televizoru s podstavcem nalezne dvojici dálkových ovladačů.

Design, základní popis a porovnání s C835

Obdivuji pokračování krásně chladivého, technického a nadčasového vzhledu, který si užívám. Vždy, když projdu kolem, napadne mě, jak pár detailů obklopujících v té chvíli vypnutý panel, udělá moc. Jako diamant a jeho výbrus, který zlatník osadí na prsten. Kombinace černého a temně šedo-titanového kovu (Brushed Titanium Black) nese silný závan luxusu. Spodní rozšířená lišta s perforací po celé šíři skrývá dopředu mířící reproduktory. V jejím středu nenuceně sedí drobný nápis TCL. Kousek pod ním prosvítá stavová/stavové LED. Neoslňuje, neprovokuje a komu i tak překáží její svit, vypne si ji.

