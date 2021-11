Recenze zesilovače Accuphase E-480. High-End pro náročné posluchače

Plusy Košatá výbava

Parádní zpracování

Variabilní konektivita

Příjemná tonalita

Možnost osazení příplatkovými moduly Minusy Pokud překousnete trochu staromilský design a lehký dotek vlastního zvukového stylu, tak nic 10 /10 Hodnocení

Japonská značka Accuphase je ztělesněním slov „prémiový výrobce“ – jednak je za vnímanou vysokou hodnotou dlouhá tradice (však se svou snahou o ACCUrátní PHASE světu nadělují své výrobky už od 70. let), jednak ale i ikonický design (možná ne úplně moderní, ale natolik svébytný a natolik zakořeněný, že si prostě ten zlatavý champagne odstín čelních panelů s plejádami tlačítek nemůžete splést). Ale možná je to i fakt, že firma nespí na vavřínech a poctivě rok co rok (často několikrát) své portfolio inovuje, což je v high-endové sféře věc neslýchaná.

Je také pravda, že Accuphase poměrně zdárně odolává aktuálním trendům extrémního zdražování, takže se vlastně z pozice luxusního, poměrně drahého high-endu za posledních pár let posunul do sféry dražšího, ale nikoliv nesmyslného výrobce. Však třeba prostřední integrovaný zesilovač E-480 vás přijde na necelého čtvrt milionu – podívejte se na srovnatelně vnímané výrobce a zjistíte, že to není nic dramatického.

Vzhled a konstrukce

E-480 je pak typický Accuphase, který nezapře desítky let jemného a pozvolného vývoje – je to 11. generace stroje, který byl poprvé uveden roku 1978. Přístroj je to pěkně robustní a dobře stavěný, za své peníze obdržíte bezmála čtvrt metrického centu hmoty na ploše 46,5 x 42,8 cm, přičemž ani s výškou 18,1 cm není E-480 nijak skromný.

Dominantou je samozřejmě zlatavý čelní panel, tlustý a posázený tolika prvky, až oči přechází. Největší je centrální černý obdélník, do nějž se vešly oblíbené ručičkové měřáčky a mezi ně zeleně svítící firemní logo i ukazatel hlasitosti s třemi pozicemi a retro-technicistními červenými znaky. Po levé i pravé straně je tento informační prostor obklopen mohutnými (ale právě tak do dlaně mohutnými) otočnými prvky z plného hliníku – tím vlevo si s mírným odporem a pěkným cvaknutím přepnete vstup, tím vpravo zase s nikoliv nepříjemně olejnatým chodem upravíte hlasitost.

Jak je tradicí, viditelně tu není mnoho dalších prvků – snad jen spínací tlačítko nebo výstup na sluchátka, zajímavostí je možnost zapnout „tlumení úrovně“. A přesto stačí stisknout malý čudlík, načež se odklopí krycí panel a odhalí plných třináct ovládacích prvků, jimž můžete měnit provozní parametry zesilovače. Najdete tu samozřejmě tónové korekce, úpravu vyvážení kanálů, přepínání reproterminálů nebo volbu toho, jak funguje přímý vstup do koncové části a pásková smyčka. Je tu ale i řada voličů chování ručičkových měřáků, úpravy fáze, ovládání phono a DAC modulu,…

Přejedete-li pohledem přes krásně zpracované boční a horní panely dozadu, uvidíte panel prakticky úplně plný konektorů, ovšem s krásně logickým rozložením. V levé části jsou dvě záslepky, po jejichž odstranění lze snadno zasunout příplatkové moduly D/A převodníku a MM/MC phono předzesilovače. Po straně pravé zase většinu prostoru zabírají velmi veliké reproduktorové terminály, evidentně navržené s ohledem na pevnost spojení a pohodlnost ovládání. Jsou tu sady pro dva páry reprosoustav (nebo třeba bi-wiring).

Prostřední kus panelu je pak zasvěcený vstupům a výstupům – nahoře jsou cinchové, pod nimi XLR. Z cinchových pětice běžných linkových vstupů, dvě sady, které tvoří páskovou (procesorovou,…) smyčku a jeden pár pre-outu a jeden pár přímého vstupu do koncového stupně. U symetrických jsou to dva běžné vstupy a jeden pre-out plus jeden vstup do koncové části. U obou posledně jmenovaných lze šoupátkem měnit polaritu pinů, což je praktické.

Z pohledu vnitřní konstrukce staví E-480 na tradičním přístupu. Jednak je to plně odělený předzesilovač a koncový zesilovač (obecně jsou oba zmíněné bloky, regulace hlasitosti AAVA a napájecí zdroj odděleny kovovými přepážkami), jednak je to ale i velký toroid a mohutné (40 000 uF/kus) zásobní kondenzátory v prostředku přístroje.

Konstrukce se nese oproti předchozí E-470 v duchu jemných úprav a drobných vylepšení. Je to třeba výkon 180 Wattů na kanál do 8 ohm ve třídě A/B (stále jde o MOS-FET v plně symetrické MCS+ topologii a trojitém push-pull zapojení s proudovou zpětnou vazbou), o 10% lepší odstup signálu a šumu s aktuální hodnotou 109 dB nebo řízení hlasitosti AAVA (Accuphase Analog Vari-gain Amplifier), které má více paralelních obvodů a tím čistší průběh. O 20% se také zvětšila hodnota tlumícího faktoru (na 600).

Za zmínku stojí také celkové harmonické zkreslení, které nepřesahuje 0,05% a intermodulační zkreslení, které nevystoupí nad 0,01%.